У світі за добу діагностували 99 405 нових заражень COVID-19
За минулу добу в світі діагностували 99 405 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це на 3000 випадків більше ніж 14 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Так, нові випадки зараження діагностували: в США - 26 692, Бразилії - 15 305, Росії - 10 598, Перу - 3891, Індії - 3787 та інших країнах.
Як повідомляє сайт Worldometer, станом на ранок 16 травня в світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США - 1 484 285 випадків, Іспанія - 274 367 і Російська Федерація - 262 843 випадки.
У США також найбільша кількість жертв пандемії на сьогодні - 88 507 осіб.
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Там активно обсуждают тему вирусобесия. В одном из таких роликов я это услышал. Там были прямые ссылки на сайты грантоедов. А вот в каком точно, не вспомню
почему такая истерия именно по поводу западного ветра?
Был такой случай очень давно:взяли в плен 30 тыс.человек,не убили,а выкололи глаза,каждому 100-му оставили один,что бы те их домой привели.Своих кормить то надо,не убьешь.Через год зашли туда без сопротивления.Тебе того же хотелось бы.
байка занятная, да только аналогия никакая. хотя бы потому, что ковид не порождает хроников, он их изводит.
я смотрю так. если послать все особые меры, это обернётся тем, что до 120 000 хроников умрёт несколько раньше. какая потеря обороноспособности? да никакая!
станом на ранок 16 травня в світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3195950
чому не додано ще трохи текста: і це на 6,5 мільярдів жителів планети. 0,07% захворіло від всього земного населення. Вражає?!
Ну добре: китай і Індія - особливий випадок.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США - 1 484 285 випадків, Іспанія - 274 367 і Російська Федерація - 262 843 випадки.
У США також найбільша кількість жертв пандемії на сьогодні - 88 507 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3195950
На 328 мільйонів у США захворіло (легко в тому числі) 1,484мільйона. Це 0,45% усього населення. Смертність - 0,026%. Середня по планеті смертність - 0,0048%.
Пройшло вже більше 5 місяців від першого повідомлення про появу цього небезпечного вірусу.
на кого працюють журналісти цензора? не схоже, що на український народ.
И помни обреченный - Путин прислужник Рептилоидной Расы, а Трамп ее представитель-эммисар!