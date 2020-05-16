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Новини Коронавірус і карантин
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У світі за добу діагностували 99 405 нових заражень COVID-19

У світі за добу діагностували 99 405 нових заражень COVID-19

За минулу добу в світі діагностували 99 405 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це на 3000 випадків більше ніж 14 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Так, нові випадки зараження діагностували: в США - 26 692, Бразилії - 15 305, Росії - 10 598, Перу - 3891, Індії - 3787 та інших країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, 52 особи одужали, - ОДА

Як повідомляє сайт Worldometer, станом на ранок 16 травня в світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США - 1 484 285 випадків, Іспанія - 274 367 і Російська Федерація - 262 843 випадки.

У США також найбільша кількість жертв пандемії на сьогодні - 88 507 осіб.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
это по ходу кремлеботы говорят, что вируса нет, чтобы больше людей в Украине не носили средства защиты и выходили на улицы и заражались и это будет наносить урон Украине и из за вируса и экономический. Это часть информационной войны против Украины и диверсии против Украины. ИМХО
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16.05.2020 08:41
+7
Надо всех кто считает,что вирус не опасен,отправлять в больницы медбратьями и сестрами.Нарядив в Китайский хлам,который якобы с ЕС пришел.А когда заразяться,лечить медом,чесноком,водкой и иконами.
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16.05.2020 08:46
+5
кремлебот с неопределенным айпи хочет эпидемии в Украине. чтобы люди не боялись и заражались и все это бог знает сколько длилось в Украине. А РФ будет с этой ситуации извлекать выгоду. русские боты сеют фейки, что вируса нету. Чтобы люди заражались! Не ведитесь на эту херню люди и не шастайте и если выходите, то следуйте инструкциям по защите! Потому что нахер оно вам надо этой херней заразится???
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16.05.2020 08:51
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адептам секты вирусобесия рекомендую поинтересоваться, кто кормит грантами институт Сортира Гопкинса
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16.05.2020 08:32 Відповісти
Кто?
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16.05.2020 08:43 Відповісти
гейтс. многие, кто разгоняет вирусобесие, в той или иной степени у него на подсосе.
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16.05.2020 08:46 Відповісти
А Путін какта связан с етім?
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16.05.2020 08:50 Відповісти
я о таких связях никогда не слышал.
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16.05.2020 08:52 Відповісти
А про Гейтса звідки? де подивитися?
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16.05.2020 09:09 Відповісти
Есть такой Ютюб канал
https://www.youtube.com/channel/UC4SuEgRSjs_6Rp7IY4MU8fg

Там активно обсуждают тему вирусобесия. В одном из таких роликов я это услышал. Там были прямые ссылки на сайты грантоедов. А вот в каком точно, не вспомню
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16.05.2020 09:16 Відповісти
ткнул видео в самом верху наугад и увидел на 11 мин 50 сек
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16.05.2020 09:40 Відповісти
Кирил, Гейтсу Барр вже надавав по сусалам.
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16.05.2020 08:52 Відповісти
Зяблики.
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16.05.2020 08:47 Відповісти
Рептилоиды все еще борются с Биллом Гейтсом, иллюминатами и массонами за контроль над этим институтом?
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16.05.2020 08:57 Відповісти
Напоминаю: Вы в категории тех, с кем вступать в дискуссии западло.
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16.05.2020 09:01 Відповісти
Не знаю даже, как я буду после этого жить, но я попробую.
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16.05.2020 09:07 Відповісти
Сейчас появятся комментаторы, что коронавируса нет, не существует и т.д. - а давайте все дружно, вместе соберемся - несколько миллионов человек и в одноклассниках и вконтакте прокомментируем - что коронавирус - фейк, песков, носящий мешочек от шамана против вируса фейково заболел и власть в россии - тоже фейк ?
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16.05.2020 08:33 Відповісти
это по ходу кремлеботы говорят, что вируса нет, чтобы больше людей в Украине не носили средства защиты и выходили на улицы и заражались и это будет наносить урон Украине и из за вируса и экономический. Это часть информационной войны против Украины и диверсии против Украины. ИМХО
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16.05.2020 08:41 Відповісти
вааще-то кацапов больше устроил бы бесконечный дурантин.
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16.05.2020 08:43 Відповісти
чем меньше контактов - тем менше распространение - наоборот считаю, что карантин снят рано - на недельку позже снимать надо было.. но уже что есть то есть - харьковская область в тройку лидеров стремиться , а учитывая, какие ватоцефалы здесь живут - стремительно займет первые места (время нескольких суток)
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16.05.2020 08:55 Відповісти
ответ не в тему
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16.05.2020 09:02 Відповісти
вирус, скорее всего, существует. а вот внятного ответа, за что этому вирсочку "такая честь", я так и не услышал. обычно после такого вопроса адепт секты вирусобесия просто начинает пердеть ртом.
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16.05.2020 08:42 Відповісти
Тому що ця падла дуже агресивна і вбиває людей з патологіями, які б ще жили.
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16.05.2020 08:43 Відповісти
я не знаю мед. термина агрессивность. уточните. любая болезнь добивает людей с серьёзными патологиями.
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16.05.2020 08:48 Відповісти
Уточнюю, при ******** медицині всі ті люди ще б жили, аби не атака ковіда.
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16.05.2020 08:51 Відповісти
не так. эти люди как ветхие домики из сказки про трёх поросят. если нет ветра, такой домик может простоять довольно долго. ковид - что-то вроде западного ветра. но их вполне может сломать и восточный. что в конце концов и случается.
почему такая истерия именно по поводу западного ветра?
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16.05.2020 08:59 Відповісти
та не только с патотлогиями. в Штатах уже и дети мрут
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16.05.2020 09:32 Відповісти
У нас померло 2 брати, 18 і 24 роки, москальня, не буде в Україні як на Московії, нація здоровіше.
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16.05.2020 08:45 Відповісти
Поэтому всех больных с Италии лечат в Германии,где своих хватает,что бы посмеяться
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16.05.2020 08:54 Відповісти
Тогда почему в Кацапстане свободная неделя уже 10 раз повторилась?Я тоже думаю,что Ивана вирус не опасен,все будет нормально,иконы защитят.
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16.05.2020 08:52 Відповісти
А что-то Беларуси? И Путин и Зеля скрывают свои провалы под вирус. Очень удобно
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16.05.2020 08:54 Відповісти
Вирус фейк. И не докажешь обратное. Написать можно все, что угодно. Бумага все стерпит.
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16.05.2020 08:38 Відповісти
докажи что фейк?
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16.05.2020 08:38 Відповісти
Та легко, йдемо на цвинтар і померлі нехай вилазять.
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16.05.2020 08:41 Відповісти
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16.05.2020 08:43 Відповісти
Где трупы на улицах ? Где армейские грузовики, вереницей в соседние города увозящие трупы. В окружении А знаю пол города - ни одного инфицированного. В храм ходят медики --просил сообщить, когда появятся инфицированные. Ни один не сказал о появлении .
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16.05.2020 09:18 Відповісти
будем надеяться, что трупы на улицах будут в россии и желательно чтобы в основном на московии - в данном случае лучше посмотреть со стороны, чем наблюдать такое в Украине!
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16.05.2020 09:24 Відповісти
самый настоящий фейк - россия! недогосударство созданное на вранье, подкупе. убийствах и экспортирующая терроризм во всем мире!
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16.05.2020 08:40 Відповісти
В мире за сутки диагностировали 99 405 новых заражений COVID-19 - Цензор.НЕТ 9120
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16.05.2020 08:41 Відповісти
В світі 7 млрд і один айвазян.
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16.05.2020 08:42 Відповісти
ты вчера писал это же. ты кремлебот по ходу!
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16.05.2020 08:42 Відповісти
Это цифры. С ними не поспоришь)))
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16.05.2020 08:43 Відповісти
это твоя методичка.
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16.05.2020 08:46 Відповісти
за весь 2009 H1N1 убил около 20000, ты и тогда орало про фейк? у тебя вся жизнь походу фейк, адепт золотого ********, заговорщик фигов
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16.05.2020 09:00 Відповісти
Rosja - centrum terroryzmu!
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16.05.2020 08:44 Відповісти
Ну звичайний грип, усі хворіють на грип кожного року, майже усі і шо тут такого...??
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16.05.2020 08:43 Відповісти
В травні?
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16.05.2020 08:46 Відповісти
та хоч у червні, це ж зараза...
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16.05.2020 08:48 Відповісти
Не пригадую спалахів грипу у травні.
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16.05.2020 08:50 Відповісти
Земля матінка має різні пори року... та й зараз вийде на вулицю у майці, посидь трошке у затінку, чи то на траві, зараз пече...
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16.05.2020 08:52 Відповісти
Ну буде ангіна чи ОРВІ, не обов'язково грип.
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16.05.2020 08:54 Відповісти
ну наслідки йдуть... кацапи постарались у Китаю, зробили свою справу.... Букич, я не кажу що це фігня, це життя, Усі хворіють, Усі помирають... у кожного свій пункт призначення...
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16.05.2020 09:00 Відповісти
кремлебот с неопределенным айпи хочет эпидемии в Украине. чтобы люди не боялись и заражались и все это бог знает сколько длилось в Украине. А РФ будет с этой ситуации извлекать выгоду. русские боты сеют фейки, что вируса нету. Чтобы люди заражались! Не ведитесь на эту херню люди и не шастайте и если выходите, то следуйте инструкциям по защите! Потому что нахер оно вам надо этой херней заразится???
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16.05.2020 08:51 Відповісти
а звідки ти вилізло, ти знаєш наприклад що на Сході України йде війна, що двоє поранених, чого бздиш там не відписуєш, кремлехрін!!
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16.05.2020 08:55 Відповісти
co to było? Так , на Сході України війна проти окупаційної загарбницької підерації, а її інспіровані Івани розхитують ситуацыю з середини - щоб і тут росія хоч якось краще виглядала - бо вірус повернувся на місце походження - до росіїї - nie rój dół innym!
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16.05.2020 09:21 Відповісти
Надо всех кто считает,что вирус не опасен,отправлять в больницы медбратьями и сестрами.Нарядив в Китайский хлам,который якобы с ЕС пришел.А когда заразяться,лечить медом,чесноком,водкой и иконами.
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16.05.2020 08:46 Відповісти
Айвазяни горді пташки, доки не пнеш, не полетять.
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16.05.2020 08:48 Відповісти
Он на работе,по 10 центов за высер шкиляет.При "отличной" украинской медицине можно за месяц и Италию перегнать,а ему премия-валенки.
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16.05.2020 08:59 Відповісти
проще тебя отправить в нокаут. может дурь из башки и выскочит.
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16.05.2020 08:51 Відповісти
надо всех, кто на вопрос чей крым затруднится ответить - лечить медом, чесноком и спиртом
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16.05.2020 08:57 Відповісти
Ну мед бы я исключил,а остальное в задний проход+перец
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16.05.2020 09:01 Відповісти
Мед - только понюхать- все равно от одного к другому русошвайну фейк не передается
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16.05.2020 09:02 Відповісти
ни о чём
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16.05.2020 09:06 Відповісти
ни о чем - это когда ты не работаешь на подвозе средств защиты в ближайшую станцию скорой помощи, и не направляешь часть доходов своего бизнеса на защиту - были бы вакцины - закупали бы вакцины! а не как в рашке - скорая даже к тяжелым уже не выезжает - а умерших в статистику можно не включать - один хрен ничего путнего произвести не могли
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16.05.2020 09:11 Відповісти
тролль-просветитель, аднака
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16.05.2020 09:28 Відповісти
а давай по другому: возложим все расходы на дурантин и убытки от него тем, кто считает вирусочек суперугрозой?
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16.05.2020 09:07 Відповісти
у себя на россии решайте - там ваше мнение будет безценно!
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16.05.2020 09:14 Відповісти
когда аргументов нет, обвиняем в кацапизме.... тусклый ты, слава
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16.05.2020 09:17 Відповісти
Расходы,это ты про людей?
Был такой случай очень давно:взяли в плен 30 тыс.человек,не убили,а выкололи глаза,каждому 100-му оставили один,что бы те их домой привели.Своих кормить то надо,не убьешь.Через год зашли туда без сопротивления.Тебе того же хотелось бы.
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16.05.2020 09:17 Відповісти
расходы - это очень много чего. моральная компенсация за украденную весну в том числе.
байка занятная, да только аналогия никакая. хотя бы потому, что ковид не порождает хроников, он их изводит.
я смотрю так. если послать все особые меры, это обернётся тем, что до 120 000 хроников умрёт несколько раньше. какая потеря обороноспособности? да никакая!
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16.05.2020 09:25 Відповісти
Где больные, а не зараженные ? Больные должны быть в чумных бараках начиная с 5% от населения,иначе это власти выгодно так легче стричь баранов, под наркозам карантина.
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16.05.2020 08:56 Відповісти
Черновцы-не фейк,а уйовый факт,все здесь хреново...молодых косит...у кого имунка типа лучше,тот пока и жив...
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16.05.2020 09:06 Відповісти
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16.05.2020 09:35 Відповісти
Растет, падла....
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16.05.2020 09:36 Відповісти
Скотожитель помни - он придет за тобой:
У світі за добу діагностували 99 405 нових заражень COVID-19 - Цензор.НЕТ 4779
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16.05.2020 11:07 Відповісти
За минулу добу в світі діагностували 99 405 випадків Джерело: https://censor.net/ua/n3195950

станом на ранок 16 травня в світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3195950

чому не додано ще трохи текста: і це на 6,5 мільярдів жителів планети. 0,07% захворіло від всього земного населення. Вражає?!
Ну добре: китай і Індія - особливий випадок.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США - 1 484 285 випадків, Іспанія - 274 367 і Російська Федерація - 262 843 випадки.
У США також найбільша кількість жертв пандемії на сьогодні - 88 507 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3195950
На 328 мільйонів у США захворіло (легко в тому числі) 1,484мільйона. Це 0,45% усього населення. Смертність - 0,026%. Середня по планеті смертність - 0,0048%.
Пройшло вже більше 5 місяців від першого повідомлення про появу цього небезпечного вірусу.
на кого працюють журналісти цензора? не схоже, що на український народ.
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16.05.2020 12:40 Відповісти
Ты шо не понял?? Это мировой заговор - журнашлюхам продажным заплатили жидосионисты долларами. А жидам позорным заплатили рептилоиды золотом! Великий Темный хочет превратить вас всех диких животных в цивилизованно послушных рабов! А для этого вас надо чипировать - внедрить вам в ваш мозжечок скукоженный чип на технологиях Древних. Поэтому готовь жопу к внедрению чипа, раз оказалось что мозжечок у вас у землян именно там расположен, где и мозги высратые поносом раньше располагались.
И помни обреченный - Путин прислужник Рептилоидной Расы, а Трамп ее представитель-эммисар!
У світі за добу діагностували 99 405 нових заражень COVID-19 - Цензор.НЕТ 6646
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16.05.2020 13:06 Відповісти
Кого ж це Трамп так дістав, що вже такі картинки малюють? Мабуть шо гейтса.
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16.05.2020 13:35 Відповісти
Это не картинка - это реальное фото!
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16.05.2020 13:53 Відповісти
 
 