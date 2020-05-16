У світі за добу діагностували 99 405 нових заражень COVID-19

За минулу добу в світі діагностували 99 405 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це на 3000 випадків більше ніж 14 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Так, нові випадки зараження діагностували: в США - 26 692, Бразилії - 15 305, Росії - 10 598, Перу - 3891, Індії - 3787 та інших країнах.

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Як повідомляє сайт Worldometer, станом на ранок 16 травня в світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США - 1 484 285 випадків, Іспанія - 274 367 і Російська Федерація - 262 843 випадки.

У США також найбільша кількість жертв пандемії на сьогодні - 88 507 осіб.