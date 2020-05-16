Оккупанты обвиняют предателя Аксенова в хищении бюджетных средств, - Бабин
Экономический кризис в России привел к развертыванию в оккупированном Крыму полускрытой борьбы группировок, подчиненных разным центрам влияния РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
Он отмечает, что сейчас очередную информкомпания конкуренты начали против "главы Крыма" Сергея Аксенова через "севастопольские независимые медиа" с неординарной формулировкой.
"Ведь якобы Гоблин воровал, совместно с организаторами мероприятия, федеральные средства, выделенные на "Ялтинский международный экономический форум".
Напомню, что "ЯМЕФ" является "любимой игрушкой" верховной власти РФ и дело пока не в украденных средствах, а именно в посягательстве Гоблина на "царское величие". Посмотрим на интересный поединок лягушек и змей оккупационного гнезда.
А то, что "ЯМЕФ" имеет единственным реальным следствием обогащение узкого круга причастных организаторов, большой тайной не было и раньше", - написал Бабин.
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Не накаркай, ясновидец липовый!
А оказалось: дурантин, полстраны без работы, малый бизнес уничтожен, метро не ходит, в Польшу поехать нельзя даже.
Я таки был страшным оптимистом.
Что такое дефолт ? Это когда государство больше не может обеспечивать свои финансовые обязательства. Прежде всего перед кредиторами; но помимо них есть ведь ещё и такая вещь как исполнение бюджета.
Формально, курс гривны стабилен. Фактически: зарплаты задерживаются (или вообще не платятся); а малому бизнесу приказано просто умереть. То есть те же яйца, только сбоку: дефолт, в другой форме. Конкретно: тебе не всё равно - стОит один вареник две гривны или две тысячи гривен, если у тебя нет ни одной гривны ?
"Номер, сестра, номер" (С)
Мораль: Ибо нефиг.
Вот и Гоблина это ждет. Украина глупая терпела бандита, но у Рашки и своих ублюдков х.ватает. Главарь - Путин(или нет уже - провели по губам в последнее время даже верблюды арабов, не то что сами арабы)
Благо, денег не берут.
Сколь веревочка ни вейся
Все равно совьешься в кнут.
...
Ох, лихая сторона,
Сколь в тебе не рыскаю,
Лобным местом ты красна
Да веревкой склизкою...
...
Лучше ляг да обогрейся -
Я, мол, казни не просплю...
Сколь веревочка ни вейся,
А совьешься ты в петлю!
А совьешься ты в петлю!
Ці люди небезпечні, їх свідчення можуть можуть зруйнувати важко вибудувану юридичну основу анексії Криму.
Корупція не подолана ні де. Ні в Криму, ні в ОРДЛО, ні в Україні.
Всьому виною "досвічені кадри". Дорослі люди не міняються. Чим швидше зникнуть з політичного небосхилу різні Порошенки, Тимошенки, Бойки, Шуфричі, Медведчуки - тощо, тим краще.
П.С. - я за повновісну люстрацію.