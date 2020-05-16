Оккупанты обвиняют предателя Аксенова в хищении бюджетных средств, - Бабин

Экономический кризис в России привел к развертыванию в оккупированном Крыму полускрытой борьбы группировок, подчиненных разным центрам влияния РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Он отмечает, что сейчас очередную информкомпания конкуренты начали против "главы Крыма" Сергея Аксенова через "севастопольские независимые медиа" с неординарной формулировкой.

"Ведь якобы Гоблин воровал, совместно с организаторами мероприятия, федеральные средства, выделенные на "Ялтинский международный экономический форум".

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Напомню, что "ЯМЕФ" является "любимой игрушкой" верховной власти РФ и дело пока не в украденных средствах, а именно в посягательстве Гоблина на "царское величие". Посмотрим на интересный поединок лягушек и змей оккупационного гнезда.

А то, что "ЯМЕФ" имеет единственным реальным следствием обогащение узкого круга причастных организаторов, большой тайной не было и раньше", - написал Бабин.







