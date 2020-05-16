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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін

Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін

Економічна криза в Росії призвела до розгортання в окупованому Криму напівприхованої боротьби угруповань, підпорядкованих різним центрам впливу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Він зазначає, що наразі чергову інформкомпанію конкуренти почали проти Аксьонова-Гобліна через "севастопольські незалежні медіа", із неординарним формулюванням.

"Адже нібито Гоблін розкрадав, спільно з організаторами заходу, федеральні кошти, виділені на "Ялтинський міжнародний економічний форум".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявляють про 70 випадків COVID-19 у Криму та Севастополі

Нагадаю, що "ЯМЕФ" є "улюбленою іграшкою" верховної влади РФ й справа наразі не у вкрадених коштах, а саме у посяганні Гобліна на "царську велич". Подивимось на цікавий двобій жабок та гадюк окупаційного кубла.
А те що "ЯМЕФ" має єдиним реальним наслідком збагачення вузького кола причетних організаторів, великою таємницею не було й раніше", - написав Бабін.

Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін 01
Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін 02
Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін 03
Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін 04

Крим (14122) Аксьонов (225) Бабін (70)


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Топ коментарі
+25
СН можуть взяти Аксьонова до себе, якщо заплатить 10% від вкраденого.
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16.05.2020 11:43
+17
Легко, надо только с Ермаком покашлять, подельником главклоуна. Сивоху ж пристроили, а чем Аксёнов хуже???
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16.05.2020 11:52
+9
Опять в Москве власть меняется.
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16.05.2020 11:46
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СН можуть взяти Аксьонова до себе, якщо заплатить 10% від вкраденого.
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16.05.2020 11:43 Відповісти
Легко, надо только с Ермаком покашлять, подельником главклоуна. Сивоху ж пристроили, а чем Аксёнов хуже???
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16.05.2020 11:52 Відповісти
А ще був російський бізнесмен, з якого нещодавно зняли санкції!
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16.05.2020 11:54 Відповісти
Тільки після інтерв*ю з Гордоном і співбесіди з братом високопосадовця.
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16.05.2020 13:59 Відповісти
Заступником до Саака?
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16.05.2020 18:06 Відповісти
На добрива скоро піде.
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16.05.2020 11:45 Відповісти
В Крыму лифты работают исправно
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16.05.2020 11:53 Відповісти
но не все
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16.05.2020 11:54 Відповісти
там нонче у моді ванни
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16.05.2020 22:43 Відповісти
Пора гоблину сдохнуть,пребывая в родной стихии-разборках бандитских группировок.
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16.05.2020 11:45 Відповісти
Террариум единомышленников зашипел.
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17.05.2020 00:33 Відповісти
Опять в Москве власть меняется.
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16.05.2020 11:46 Відповісти
Учитывая твои способности предсказывать...
Не накаркай, ясновидец липовый!
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16.05.2020 11:54 Відповісти
Да я каюсь - предсказывал в Украине только дефолт.
А оказалось: дурантин, полстраны без работы, малый бизнес уничтожен, метро не ходит, в Польшу поехать нельзя даже.
Я таки был страшным оптимистом.
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16.05.2020 12:00 Відповісти
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16.05.2020 12:32 Відповісти
Небольшой экономический ликбез для тебя.

Что такое дефолт ? Это когда государство больше не может обеспечивать свои финансовые обязательства. Прежде всего перед кредиторами; но помимо них есть ведь ещё и такая вещь как исполнение бюджета.
Формально, курс гривны стабилен. Фактически: зарплаты задерживаются (или вообще не платятся); а малому бизнесу приказано просто умереть. То есть те же яйца, только сбоку: дефолт, в другой форме. Конкретно: тебе не всё равно - стОит один вареник две гривны или две тысячи гривен, если у тебя нет ни одной гривны ?
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16.05.2020 12:30 Відповісти
Якщо варєнік буде коштувати 2 тачки грошей - буде не всьо одно
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16.05.2020 22:44 Відповісти
Она у них не меняется с 1917года
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16.05.2020 11:56 Відповісти
С 2014-го сменилась три раза. Сейчас двоевластие пока.
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16.05.2020 11:58 Відповісти
хто с кем властвует?
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16.05.2020 11:59 Відповісти
Белоусов против Собянина-Мишустина.
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16.05.2020 12:00 Відповісти
Хм?!?! А *****,шо смотрящий?
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16.05.2020 12:02 Відповісти
Который именно ? Двойник тройника ?
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16.05.2020 12:03 Відповісти
Хотя таки да.Который именно?!
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16.05.2020 12:05 Відповісти
А какая разница ?
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16.05.2020 12:06 Відповісти
Мишустин, Силуанов и Белоусов назначены президентом, а значит им и контролируются.
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16.05.2020 12:26 Відповісти
И кто именно их контролирует из бункера ? Двойник тройника, или тройник двойника ?
"Номер, сестра, номер" (С)
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16.05.2020 12:32 Відповісти
Мишустин, Силуанов и Белоусов это биороботы, запрограммированные еще при Сталине.
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16.05.2020 12:47 Відповісти
Нет; это вполне конкретные фигуры, выставленные наверх разными кланами. И сейчас у этих кланов диаметрально противоположные взгляды на дальнейший курс государства (для Украины это без разницы; она является лишь "временным раздражителем" в их представлении, и права на существование не имеет).
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16.05.2020 12:50 Відповісти
Нехай щастить.
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16.05.2020 11:48 Відповісти
Был один правослабный поцриарх - помог турецким солдатам захватить правослабнутый Константинополь.... немного послужил Султану и ......
Оккупанты обвиняют предателя Аксенова в хищении бюджетных средств, - Бабин - Цензор.НЕТ 879
Мораль: Ибо нефиг.

Вот и Гоблина это ждет. Украина глупая терпела бандита, но у Рашки и своих ублюдков х.ватает. Главарь - Путин(или нет уже - провели по губам в последнее время даже верблюды арабов, не то что сами арабы)
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16.05.2020 11:49 Відповісти
кацапье дистанциируется от украинского правописания .критика в воровстве подействовала.теперь они точки не над Ї расставляют,а над Ё
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16.05.2020 11:51 Відповісти
значить, ***** вважає, що вже розрахувався з ним за зраду
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16.05.2020 11:51 Відповісти
Скорее, назначили громоотводом чужака, кого не жалко. Не будет же Путин виноват в том, что в Крыму жопа?
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16.05.2020 12:11 Відповісти
Эксы везде в почёте.
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16.05.2020 11:52 Відповісти
денех все меньше, а аппетиты те же, вот лишние рты и убирают...
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16.05.2020 11:58 Відповісти
Скіки мотузці не витись - кінець настане... Тим паче для зрадника...
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16.05.2020 12:00 Відповісти
Трахала жаба гадюку...
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16.05.2020 12:05 Відповісти
...Пей отраву, хоть залейся!
Благо, денег не берут.
Сколь веревочка ни вейся
Все равно совьешься в кнут.

...

Ох, лихая сторона,
Сколь в тебе не рыскаю,
Лобным местом ты красна
Да веревкой склизкою...
...
Лучше ляг да обогрейся -
Я, мол, казни не просплю...
Сколь веревочка ни вейся,
А совьешься ты в петлю!
А совьешься ты в петлю!
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16.05.2020 12:13 Відповісти
це питання часу, коли їх - Аксьона, Костантінова, Тощо фізично ліквідують і поставлять їм пам'ятники.
Ці люди небезпечні, їх свідчення можуть можуть зруйнувати важко вибудувану юридичну основу анексії Криму.
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16.05.2020 12:14 Відповісти
Наконец то, Аксёнов взялся за ум, осознал своё предательство Украины и решил искупить вину, разворовывая оккупационные денежки, денежки путинского преступного режима. Приближая этим крах кремлёвской администрации в украинском Крыму. Работай ,Аксёнов, вычищай путинские закрома, облапошивай кремлёвских лохов! Надо бы нашему министерству иностранных дел вступиться за Аксёнова, высказать солидарность ему, предоставить ему бесплатного адвоката за счёт Украины...... И тогда....Аксёнов - предатель Украины - засядет на паРаше за решёткой лет на 20 с конфискацией....
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16.05.2020 12:15 Відповісти
Відправити йому повідомлення. Твоєю роботою задоволені. Тобі підвищено військове звання з нагородою від Правого Сектора. Хунта.
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16.05.2020 12:22 Відповісти
Выйду ка я на одиночный пикет к мокшанскому посольству с плакатом:" Путин, руки прочь от нашего Аксёнова! Аксёнов, держись, мы обменяем тебя на Мертведчука, Венедиктову, Ермака и ещё сотню токсичного биомусора......
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16.05.2020 12:48 Відповісти
Гоблін фсьо!
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16.05.2020 12:20 Відповісти
"Наші люді".
Корупція не подолана ні де. Ні в Криму, ні в ОРДЛО, ні в Україні.
Всьому виною "досвічені кадри". Дорослі люди не міняються. Чим швидше зникнуть з політичного небосхилу різні Порошенки, Тимошенки, Бойки, Шуфричі, Медведчуки - тощо, тим краще.
П.С. - я за повновісну люстрацію.
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16.05.2020 12:23 Відповісти
А ты сэппортэр, ворюга не слабой гильдии. Все вы воры!
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17.05.2020 06:37 Відповісти
Жорик, не следует ставить в один ряд тех, кто у власти и тех, кто пытается при этих совках выживать. Понимаешь разницу, дурачек?
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17.05.2020 07:10 Відповісти
Скоро гордон візьме інтерв'ю і просвітить нас ....Вони з генпрокуроршою вже замироточили.Того і чекай ,що скоро будуть в ВР для нас закони писать...
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16.05.2020 12:25 Відповісти
Скорпионы в Банке и чем Хуже тем Лучше. русский мир раскроется в полной красе , - кто заглянул в Бездну , того Она и проглотит.
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16.05.2020 12:28 Відповісти
Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін - Цензор.НЕТ 9300Шо-то вы меня ,папаша больно притесняете! Прям аксенофобия какая то!
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16.05.2020 12:30 Відповісти
Воровство это образ жизни ссср, а ********* ее правопреемник, мы это видим по Украине, почти тридцать лет мы не можем избавиться от коммуняцкого рудимента.
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16.05.2020 12:42 Відповісти
Ещё он дома хранит фотографию Гитлера,хочет стать пиндосом,метает дротики в двухглавую курицу и вечно повторяет кричалку о каком-то *****.
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16.05.2020 12:52 Відповісти
кондомы - продукция одноразового применения. И на шо аксенов рассчитывал? Получит хероя расии, посмертно
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16.05.2020 13:03 Відповісти
Надо повелителю пирамидок Гордону взять интервью, пусть Аксенов (историческое лицо, не хуже Поклонской) разъяснит свою позицию уроженца Молдавии и коренного жителя Крыма.
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16.05.2020 13:25 Відповісти
Зеленський врятує зрадника Аксьонова і з бюджету України виплатить в бюджет росії все що той вкрав і ще не встиг вкрасти. Зеленський такий добрий...
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16.05.2020 13:32 Відповісти
Еще известно . что продукция РОШЕН .в Крыму торговалась под крышей Гоблина .( крымский проукраинский блогер говорил в 2017 )
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16.05.2020 13:44 Відповісти
Опытнейшего вора и бандита по кличке Гоблин обвиняют в воровстве и грабаеже! Сначала бы поинтересовались,а чем он раньше занимался.
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16.05.2020 14:01 Відповісти
Тем же
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16.05.2020 14:16 Відповісти
Пусть ворует! И чем больше- тем лучше!
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17.05.2020 06:36 Відповісти
 
 