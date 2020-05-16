Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін

Економічна криза в Росії призвела до розгортання в окупованому Криму напівприхованої боротьби угруповань, підпорядкованих різним центрам впливу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Він зазначає, що наразі чергову інформкомпанію конкуренти почали проти Аксьонова-Гобліна через "севастопольські незалежні медіа", із неординарним формулюванням.

"Адже нібито Гоблін розкрадав, спільно з організаторами заходу, федеральні кошти, виділені на "Ялтинський міжнародний економічний форум".

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Нагадаю, що "ЯМЕФ" є "улюбленою іграшкою" верховної влади РФ й справа наразі не у вкрадених коштах, а саме у посяганні Гобліна на "царську велич". Подивимось на цікавий двобій жабок та гадюк окупаційного кубла.

А те що "ЯМЕФ" має єдиним реальним наслідком збагачення вузького кола причетних організаторів, великою таємницею не було й раніше", - написав Бабін.







