Окупанти звинувачують зрадника Аксьонова в розкраданні бюджетних коштів, - Бабін
Економічна криза в Росії призвела до розгортання в окупованому Криму напівприхованої боротьби угруповань, підпорядкованих різним центрам впливу РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.
Він зазначає, що наразі чергову інформкомпанію конкуренти почали проти Аксьонова-Гобліна через "севастопольські незалежні медіа", із неординарним формулюванням.
"Адже нібито Гоблін розкрадав, спільно з організаторами заходу, федеральні кошти, виділені на "Ялтинський міжнародний економічний форум".
Нагадаю, що "ЯМЕФ" є "улюбленою іграшкою" верховної влади РФ й справа наразі не у вкрадених коштах, а саме у посяганні Гобліна на "царську велич". Подивимось на цікавий двобій жабок та гадюк окупаційного кубла.
А те що "ЯМЕФ" має єдиним реальним наслідком збагачення вузького кола причетних організаторів, великою таємницею не було й раніше", - написав Бабін.
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Не накаркай, ясновидец липовый!
А оказалось: дурантин, полстраны без работы, малый бизнес уничтожен, метро не ходит, в Польшу поехать нельзя даже.
Я таки был страшным оптимистом.
Что такое дефолт ? Это когда государство больше не может обеспечивать свои финансовые обязательства. Прежде всего перед кредиторами; но помимо них есть ведь ещё и такая вещь как исполнение бюджета.
Формально, курс гривны стабилен. Фактически: зарплаты задерживаются (или вообще не платятся); а малому бизнесу приказано просто умереть. То есть те же яйца, только сбоку: дефолт, в другой форме. Конкретно: тебе не всё равно - стОит один вареник две гривны или две тысячи гривен, если у тебя нет ни одной гривны ?
"Номер, сестра, номер" (С)
Мораль: Ибо нефиг.
Вот и Гоблина это ждет. Украина глупая терпела бандита, но у Рашки и своих ублюдков х.ватает. Главарь - Путин(или нет уже - провели по губам в последнее время даже верблюды арабов, не то что сами арабы)
Благо, денег не берут.
Сколь веревочка ни вейся
Все равно совьешься в кнут.
...
Ох, лихая сторона,
Сколь в тебе не рыскаю,
Лобным местом ты красна
Да веревкой склизкою...
...
Лучше ляг да обогрейся -
Я, мол, казни не просплю...
Сколь веревочка ни вейся,
А совьешься ты в петлю!
А совьешься ты в петлю!
Ці люди небезпечні, їх свідчення можуть можуть зруйнувати важко вибудувану юридичну основу анексії Криму.
Корупція не подолана ні де. Ні в Криму, ні в ОРДЛО, ні в Україні.
Всьому виною "досвічені кадри". Дорослі люди не міняються. Чим швидше зникнуть з політичного небосхилу різні Порошенки, Тимошенки, Бойки, Шуфричі, Медведчуки - тощо, тим краще.
П.С. - я за повновісну люстрацію.