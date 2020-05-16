Украина на следующей встрече ТКГ представит группу представителей ОРДЛО, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского союза в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По его словам, на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, среди украинских граждан, в частности, - внутренне перемещенные лица, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.

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В Офисе Президента также подчеркнули, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Президента Владимира Зеленского.