Україна на наступній зустрічі ТКГ представить групу представників ОРДЛО, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Групи семи" (G7) і главою Представництва Європейського союзу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За його словами, на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників територій окремих районів Донецької та Луганської областей, серед українських громадян, зокрема, внутрішньо переміщені особи, які можуть представляти Донецьку та Луганську області.

"Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, із громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу", - сказав Єрмак.

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В Офісі президента також наголосили, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС і всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в Мінському процесі.

Нагадаємо, Тристороння контактна група провела чергове засідання в режимі відеоконференції ввечері 14 травня. Україну на засіданні представляла оновлена ​​делегація, сформована указом президента Володимира Зеленського.