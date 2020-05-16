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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины

Прокуратура начала уголовное производство по факту

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Оно касается принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, досудебным расследованием установлено, что представителями администрации так называемой "ДНР", контролируемой Российской Федерацией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято "Временное положение о налоговой системе "ДНР", которым начата обязательная регистрация предприятий различной формы собственности в "налоговых органах" псевдореспублики.

Кроме этого, в марте 2017 года для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое внешнее управление.

"Вследствие этих преступных действий государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество. Такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. ст. 48, 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года", - говорится в сообщении.

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Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному подразделению ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Граждан, пострадавших от преступных действий, просят обратиться в прокуратуру Донецкой области по адресу: 87500, Донецкая область, Мариуполь, ул. Университетская, 6 или направить обращение на электронную почту: [email protected].

Автор: 

национализация (237) прокуратура (5003) Донбасс (26955) Донецкая область (9470) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+5
Даунецьк. Всьо только начінаіцца
Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 1808
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16.05.2020 17:58
+2
Они голосовали за зЕ, а он привел Свивохо с Портновым
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16.05.2020 17:58
+1
Украинские военные голосовали за Сивохо?
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16.05.2020 17:58
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О, тут они будут землю рыть!
Никаких обязательств, никаких угроз, можно смело работать!
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16.05.2020 17:54 Ответить
вовремя
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16.05.2020 17:55 Ответить
В мене питання до українських військових: як ви могли за оце голосувати?Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 5486
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16.05.2020 17:55 Ответить
Они голосовали за зЕ, а он привел Свивохо с Портновым
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16.05.2020 17:58 Ответить
Можете конкретизувати, хто цей "он"?
Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом "націоналізації" підприємств на окупованій території Донеччини - Цензор.НЕТ 1658
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16.05.2020 18:14 Ответить
зЕ
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16.05.2020 18:31 Ответить
Украинские военные голосовали за Сивохо?
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16.05.2020 17:58 Ответить
Я за эту шайку не голосовал так как еще до выборов знал шо это гавно человек.голосовали в основном те кому ненравился Порох ,но подавляющее большенство те кто поверил этому клоуну наркоману.жалею что не смог во втором туре проголосовать и жалею что не смог убидить своё окружение прийти на выборы и не голосовать за этого наполеона
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16.05.2020 18:04 Ответить
Так это правда?
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16.05.2020 18:26 Ответить
Как обычно в армии, отделениям-взводами-ротами-батальйонами-полками.
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16.05.2020 19:30 Ответить
Даунецьк. Всьо только начінаіцца
Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 1808
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16.05.2020 17:58 Ответить
Там ничего не начинается уже как 6 лет.ну 5 это точно.и поверьте моим словам что , так такая дупа.. шо я бы был счастлив если эта шайка из опг квартал будет там существовать всю оставшиюся жизнь
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16.05.2020 18:08 Ответить
главное -вовремя, глядишь, испугаются и мгновенно все вернут с извинениями
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16.05.2020 17:58 Ответить
Ахметов хочет выкупить за деньги государства свои шахты . Которые сам слил . Так я это вижу .
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16.05.2020 18:17 Ответить
Там шахты почти все закрыты и их не восстановить - они затоплены. А вот то, что вся эта т н национализация возникла по причине блокады ОРДЛО Семёном Семенченко почему-то молчат.
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16.05.2020 18:28 Ответить
Не верно,польза от них минус 300%
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16.05.2020 19:19 Ответить
Пора и в Украине всё национализировать назад.
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16.05.2020 18:59 Ответить
Их только Ахметовские предприятия заботят.
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16.05.2020 19:17 Ответить
Не прошло и три года
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16.05.2020 19:57 Ответить
Хитрый заход. Теперь то они испугаются.
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16.05.2020 22:42 Ответить
 
 