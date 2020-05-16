Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Оно касается принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, досудебным расследованием установлено, что представителями администрации так называемой "ДНР", контролируемой Российской Федерацией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято "Временное положение о налоговой системе "ДНР", которым начата обязательная регистрация предприятий различной формы собственности в "налоговых органах" псевдореспублики.

Кроме этого, в марте 2017 года для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое внешнее управление.

"Вследствие этих преступных действий государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество. Такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. ст. 48, 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года", - говорится в сообщении.

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Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному подразделению ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Граждан, пострадавших от преступных действий, просят обратиться в прокуратуру Донецкой области по адресу: 87500, Донецкая область, Мариуполь, ул. Университетская, 6 или направить обращение на электронную почту: [email protected].