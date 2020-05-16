Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом "націоналізації" підприємств на окупованій території Донеччини

Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Воно стосується примусової націоналізації підприємств на окупованій території Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, досудовим розслідуванням встановлено, що представниками адміністрації так званої "ДНР", контрольованої Російською Федерацією, на тимчасово окупованій території Донецької області прийнято "Тимчасове положення про податкову систему "ДНР", яким започатковано обов’язкову реєстрацію підприємств різної форми власності у "податкових органах" псевдореспубліки.

Окрім цього, у березні 2017 року для підприємств з українською юрисдикцією запроваджено так зване зовнішнє управління.

"Унаслідок цих злочинних дій держава, а також органи місцевого самоврядування і окремі підприємці фактично позбавлені можливості реалізувати право власності на належне їм майно. Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. ст. 48, 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8 червня 1977 року", - йдеться в повідомленні.

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Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому підрозділу ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Громадян, які постраждали від злочинних дій, просять звернутися в прокуратуру Донецької області за адресою: 87500, Донецька область, Маріуполь, вул. Університетська, 6 або надіслати звернення на електронну пошту: [email protected].