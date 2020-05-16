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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом "націоналізації" підприємств на окупованій території Донеччини

Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом

Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Воно стосується примусової націоналізації підприємств на окупованій території Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, досудовим розслідуванням встановлено, що представниками адміністрації так званої "ДНР", контрольованої Російською Федерацією, на тимчасово окупованій території Донецької області прийнято "Тимчасове положення про податкову систему "ДНР", яким започатковано обов’язкову реєстрацію підприємств різної форми власності у "податкових органах" псевдореспубліки.

Окрім цього, у березні 2017 року для підприємств з українською юрисдикцією запроваджено так зване зовнішнє управління.

"Унаслідок цих злочинних дій держава, а також органи місцевого самоврядування і окремі підприємці фактично позбавлені можливості реалізувати право власності на належне їм майно. Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. ст. 48, 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8 червня 1977 року", - йдеться в повідомленні.

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Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому підрозділу ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Громадян, які постраждали від злочинних дій, просять звернутися в прокуратуру Донецької області за адресою: 87500, Донецька область, Маріуполь, вул. Університетська, 6 або надіслати звернення на електронну пошту: [email protected].

Автор: 

націоналізація (378) прокуратура (3665) Донбас (22354) Донецька область (8278) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+5
Даунецьк. Всьо только начінаіцца
Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 1808
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16.05.2020 17:58
+2
Они голосовали за зЕ, а он привел Свивохо с Портновым
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16.05.2020 17:58
+1
Украинские военные голосовали за Сивохо?
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16.05.2020 17:58
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О, тут они будут землю рыть!
Никаких обязательств, никаких угроз, можно смело работать!
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16.05.2020 17:54 Відповісти
вовремя
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16.05.2020 17:55 Відповісти
В мене питання до українських військових: як ви могли за оце голосувати?Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 5486
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16.05.2020 17:55 Відповісти
Они голосовали за зЕ, а он привел Свивохо с Портновым
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16.05.2020 17:58 Відповісти
Можете конкретизувати, хто цей "он"?
Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом "націоналізації" підприємств на окупованій території Донеччини - Цензор.НЕТ 1658
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16.05.2020 18:14 Відповісти
зЕ
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16.05.2020 18:31 Відповісти
Украинские военные голосовали за Сивохо?
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16.05.2020 17:58 Відповісти
Я за эту шайку не голосовал так как еще до выборов знал шо это гавно человек.голосовали в основном те кому ненравился Порох ,но подавляющее большенство те кто поверил этому клоуну наркоману.жалею что не смог во втором туре проголосовать и жалею что не смог убидить своё окружение прийти на выборы и не голосовать за этого наполеона
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16.05.2020 18:04 Відповісти
Так это правда?
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16.05.2020 18:26 Відповісти
Как обычно в армии, отделениям-взводами-ротами-батальйонами-полками.
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16.05.2020 19:30 Відповісти
Даунецьк. Всьо только начінаіцца
Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 1808
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16.05.2020 17:58 Відповісти
Там ничего не начинается уже как 6 лет.ну 5 это точно.и поверьте моим словам что , так такая дупа.. шо я бы был счастлив если эта шайка из опг квартал будет там существовать всю оставшиюся жизнь
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16.05.2020 18:08 Відповісти
главное -вовремя, глядишь, испугаются и мгновенно все вернут с извинениями
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16.05.2020 17:58 Відповісти
Ахметов хочет выкупить за деньги государства свои шахты . Которые сам слил . Так я это вижу .
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16.05.2020 18:17 Відповісти
Там шахты почти все закрыты и их не восстановить - они затоплены. А вот то, что вся эта т н национализация возникла по причине блокады ОРДЛО Семёном Семенченко почему-то молчат.
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16.05.2020 18:28 Відповісти
Не верно,польза от них минус 300%
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16.05.2020 19:19 Відповісти
Пора и в Украине всё национализировать назад.
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16.05.2020 18:59 Відповісти
Их только Ахметовские предприятия заботят.
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16.05.2020 19:17 Відповісти
Не прошло и три года
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16.05.2020 19:57 Відповісти
Хитрый заход. Теперь то они испугаются.
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16.05.2020 22:42 Відповісти
 
 