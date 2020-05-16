Законопроект об общенациональном референдуме направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Разумков
Законопроект об общенациональном референдуме направлен в Венецианскую комиссию, после чего его рассмотрит парламент.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во вторник или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда направлен был первый законопроект из пакета законопроектов о народовластии – об общенациональном референдуме, и я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, и мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков.
Он подчеркнул, что это должен быть сбалансированный и качественный законопроект.
По словам Разумкова, есть и другие инициативы, которые, будут разрабатываться и приниматься, такие как законопроекты о местных референдумах, о народном вето, о народной инициативе.
Напоминаем, 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме.
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До демократії ще треба еволюцінувати ...
маи дити ваабче ни будуть знать енту свинасабачий ызик однако..
я тоже мала-по мала забывай уже..
извинити за эта ошипка...
"Подавляющее большинство" = очень много по сравнению с оставшимся мало.
"Подавляющее меньшинство" = очень мало по сравнению с оставшимся много.
Большинство блд....
Я другої відповіді і не чекав
Бытие определяет сознание и вбивание философии в голову народу на фоне пустого желудка не очень эффективно.
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Ви ж тут кричите, що прихильники Зе' від нього відвернулися!
З ваших міркувань виходить, що весь народ тепер за По' буде стояти горою!
Чи ви все ж таки насправді розумієте, яка саме підтримка Зе'?
зельцман, дєрьмак, разумков, архамія, шмигаль, стефанчук, венедіктова, баканов, авакян - хто з них кучмівського кубла? це все виродки каломойського!-------------- А сам Коломийський відки взявся !!))
впливає на долю всього Українського народу." ( п.4 ст.19)
Честных.референдумов не бывает в принципе.
Проведите рифирендум "Вы за то, чтобы увеличить зарплаты и пенсии в десять раз?"