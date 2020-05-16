Законопроект об общенациональном референдуме направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Разумков

Законопроект об общенациональном референдуме направлен в Венецианскую комиссию, после чего его рассмотрит парламент.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во вторник или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда направлен был первый законопроект из пакета законопроектов о народовластии – об общенациональном референдуме, и я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, и мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что это должен быть сбалансированный и качественный законопроект.

По словам Разумкова, есть и другие инициативы, которые, будут разрабатываться и приниматься, такие как законопроекты о местных референдумах, о народном вето, о народной инициативе.

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Напоминаем, 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме.