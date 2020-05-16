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Законопроект об общенациональном референдуме направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Разумков

Законопроект об общенациональном референдуме направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Разумков

Законопроект об общенациональном референдуме направлен в Венецианскую комиссию, после чего его рассмотрит парламент.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во вторник или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда направлен был первый законопроект из пакета законопроектов о народовластии – об общенациональном референдуме, и я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, и мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что это должен быть сбалансированный и качественный законопроект.

По словам Разумкова, есть и другие инициативы, которые, будут разрабатываться и приниматься, такие как законопроекты о местных референдумах, о народном вето, о народной инициативе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц, - Разумков

Напоминаем, 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) референдум (1504) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+18
С народом, который выбирает президента из героев телевизионных шоу, можно провести любой референдум - он проголосует за признание Лугандонии, за присоединение к России, за переименование страны в "Гондурас" и вообще за что угодно! Ура, товарищи! Все на всенародный референдум!
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16.05.2020 18:50
+11
На це вони і сподіваються.
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16.05.2020 18:54
+8
100%Законопроект об общенациональном референдуме направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Разумков - Цензор.НЕТ 120
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16.05.2020 18:59
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С народом, который выбирает президента из героев телевизионных шоу, можно провести любой референдум - он проголосует за признание Лугандонии, за присоединение к России, за переименование страны в "Гондурас" и вообще за что угодно! Ура, товарищи! Все на всенародный референдум!
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16.05.2020 18:50 Ответить
На це вони і сподіваються.
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16.05.2020 18:54 Ответить
100%Законопроект об общенациональном референдуме направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Разумков - Цензор.НЕТ 120
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16.05.2020 18:59 Ответить
"Демократія - найгірша форма правління, але нічого кращого людство не придумало до цього часу". Черчілль.
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16.05.2020 19:02 Ответить
Це для здорового зрілого суспільства людство нічого кращого не придумало.
До демократії ще треба еволюцінувати ...
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16.05.2020 23:03 Ответить
https://censor.net/user/99339 - и те кто на фото слева, в подавляющем меньшинстве....
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16.05.2020 19:04 Ответить
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16.05.2020 19:31 Ответить
Меньшинство не может быть подавляющим, как не может быть и большей половины .
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16.05.2020 19:46 Ответить
мой не савсем харашо панимай и писать па рюськи...
маи дити ваабче ни будуть знать енту свинасабачий ызик однако..
я тоже мала-по мала забывай уже..
извинити за эта ошипка...
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16.05.2020 19:58 Ответить
Вы не поняли игры слов?

"Подавляющее большинство" = очень много по сравнению с оставшимся мало.
"Подавляющее меньшинство" = очень мало по сравнению с оставшимся много.
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16.05.2020 23:03 Ответить
ты что, большевик...?

Большинство блд....

Законопроект об общенациональном референдуме направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Разумков - Цензор.НЕТ 9127
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16.05.2020 19:03 Ответить
а ведь и верно - зешабаш и есть тот самый необольшевизм..
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16.05.2020 19:07 Ответить
Ничего подобного! У Зе и СН реальное большинство, в отличие от большевиков.
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16.05.2020 23:08 Ответить
Так большевиков не было большинство - меньшeвиков и эсеров во ВЦИКе было больше.
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16.05.2020 23:07 Ответить
та да......гитлера тоже большинство выбрало ...и путлера.......только вот удивляюсь:каким местом?
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16.05.2020 19:07 Ответить
представь себя немкой в 33-м,если владеешь той ситуацией - Гитлер там и тогда был неизбежен..
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16.05.2020 19:09 Ответить
как сейчас клоун......ситуацией владею.......главное,чтобы она нами не овладела
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16.05.2020 19:11 Ответить
Тобто, коли в 2014-му році народ вибрав президентом По', це було зовсім неправильно?
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16.05.2020 19:10 Ответить
Було правильно випадково..."население" злякалось хаосу ....пощастило тоді
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16.05.2020 19:14 Ответить
Авжеж!
Я другої відповіді і не чекав
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16.05.2020 19:16 Ответить
Только вы забываете о государственных машинах пропаганды в обоих странах. В Украине такого нет, поэтому вам бояться нечего. Нельзя сказать, что у попаредника был меньше информационный рупор, чем у Зе. Тем не менее, первый проиграл с большим "отрывом". Значит дело в нём, а не в "пропаганде" Зе.
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16.05.2020 23:16 Ответить
Скорее всего люди "ждут героя" ,который даст им бесплатный сыр....увы..и проигрывает тот,кто не справился ,на их взгляд, с этой"мечтой". Следующим будет зе
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16.05.2020 23:43 Ответить
Вы зря так думаете об украинском народе. Народ в Украине работящий и ни о какой халяве не мечтает. Он хочет работать и получать за свой труд достойную зарплату, также он хочет человеческих условий в стране. Желание убрать коррупцию не есть желание получить что-то на халяву.
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17.05.2020 08:50 Ответить
Разные есть люди ,и представления о работе разные. Надо менять философию отношения к труду через уважение к личности и философию самоуважения через результаты своего труда
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17.05.2020 15:17 Ответить
Понятно, что люди есть разные, но подавляющее большинство думает не о халяве, а о хорошо-оплачиваемой работе по специальности.

Бытие определяет сознание и вбивание философии в голову народу на фоне пустого желудка не очень эффективно.
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17.05.2020 21:06 Ответить
После слов "думка більшості" - смеяться сразу или сделать паузу, чтобы шутку оценила вся аудитория?
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16.05.2020 19:07 Ответить
Вы не следите за опросами. Начните с этого, а потом будете чушь плести.
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16.05.2020 22:58 Ответить
З цім законом "політеліта" буде волею народа прикриватись.
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16.05.2020 18:50 Ответить
Фіговий листочку , яким прикриє влада свою неспроможність.
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16.05.2020 18:53 Ответить
Як колись Кучма?
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16.05.2020 18:55 Ответить
Вибои преза це і є референдум , тай що маємо , народ обрав клоуна !!))
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16.05.2020 18:58 Ответить
андрюшка смітницький знову про федералізацію мріє ?
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16.05.2020 19:04 Ответить
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/3439753382726017/?v=3439753382726017
Как одесситы Землю спасли: британские рокеры сняли депрессивный клип на поселке Котовского

Британская рок-группа Black Orchid Empire презентовала новый клип на песню Natural Selection, который полностью был снят в Суворовском районе Одессы. https://dumskaya.net/news/britanskie-rokery-snyali-depressivnyy-klip-na-od-115750/
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16.05.2020 18:58 Ответить
Порохоботи, а чому ви переживаєте?
Ви ж тут кричите, що прихильники Зе' від нього відвернулися!
З ваших міркувань виходить, що весь народ тепер за По' буде стояти горою!
Чи ви все ж таки насправді розумієте, яка саме підтримка Зе'?
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16.05.2020 19:01 Ответить
Щоб на тебе бісів сину срачка напала в людному місці....
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16.05.2020 19:04 Ответить
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16.05.2020 19:05 Ответить
Значит, я правий
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16.05.2020 19:07 Ответить
На тому світі будеш правий а тут ти купа смердячого лайна та хвіст свинячий...
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16.05.2020 19:08 Ответить
Ти чому такий нервовий?
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16.05.2020 19:13 Ответить
Іди та спитай про це в чорта лисого бісів сину...а то дивись напущу на тебе мару що світ стане в тих тонах що пси його бачуть...
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16.05.2020 19:16 Ответить
Оце тебе прьот!!!
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16.05.2020 19:18 Ответить
Дивись ото як впрьот та так шо світ в овчинку побачиш та між ногами так зачешеться шо по стінах будеш дертись. Не зли душу характерника бо біді тобі стане.
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16.05.2020 19:22 Ответить
Ти так не переживай сильно, незабаром попустить... пий побільше води, і воно минеться...
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16.05.2020 19:26 Ответить
Козак перваком гріє душу а попустить тебе нехай той що за твоєю спиною стоїть бо те що з ліва сіло тобі на плечі а с права відлетіло в те місце де йому є.
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16.05.2020 19:31 Ответить
Довбень ти, а не характерник!!!
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16.05.2020 19:40 Ответить
Та ти не хлоп а баба ? Відьма чур мене,чур...
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16.05.2020 19:44 Ответить
A щоб чорти до себе в пекло забрали цю бісову владу та тим що їх обрали на дупі болячок наставили . Ух гаспиди.
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16.05.2020 19:02 Ответить
Про "мудрый украинский народ". 1663 год. Вместо Выговского и Дорошенко народ выбирает промосковского гетмана Брюховецкого, который обещал прекратить войну и снизить налоги. В результате народ был разделен между Москвой и Польшей, а налоги были повышены в разы. 1708 год. Вместо Мазепы народ поддержал промосковского гетмана Скоропадского, который обещал мир. В результате народ получил закрепощение, рабство, равном которому не было в Европе. 1918 год. Вместо Скоропадского народ поддержал социалистов Винниченко, Андриевского которые обещали мир и халявную землю. В результате народ получил колхозы и Голодомор. 1991 год. Вместо Чорновила народ выбирает промосковского комуняку Кравчука. В результате народ получил власть "красных директоров", которые быстро стали олигархами, а главный из них - Л. М. Кучма - вторым президентом Украины.
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16.05.2020 19:05 Ответить
Саме так, тому гельмінти з Кучмівського кубла досі керують Україною !!))
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16.05.2020 19:09 Ответить
зельцман, дєрьмак, разумков, архамія, шмигаль, стефанчук, венедіктова, баканов, авакян - хто з них кучмівського кубла? це все виродки каломойського!
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16.05.2020 19:13 Ответить
Я подивився лише одного-батько Розумкова був радником Кучми !! Далі гугл тобі на допомогу !!)))
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16.05.2020 19:17 Ответить
Але де були очі тих 73% що вибирали цю чортячу бражку?
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16.05.2020 19:18 Ответить
У мареві
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16.05.2020 19:27 Ответить
Мара та полуда напала на їхні грішні душі...
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16.05.2020 19:36 Ответить
Законопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков - Цензор.НЕТ 5686 https://censor.net/user/458766
зельцман, дєрьмак, разумков, архамія, шмигаль, стефанчук, венедіктова, баканов, авакян - хто з них кучмівського кубла? це все виродки каломойського!-------------- А сам Коломийський відки взявся !!))
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16.05.2020 19:27 Ответить
Що ж це за народ дурнуватий що вірить житенятам які є бісівськими слугами а ви повірили що будуть вам слугувати. Ага,ждіть та чухайтесь в дупі. Будуть вам і сметанові ріки та бублики на березі.
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16.05.2020 19:07 Ответить
Как-то втихую прошло обсуждение законопроекта и не находите странным очень спешно- выставлено на обсуждение 4 марта окончание обсуждения 18 марта самое интересное, если зайти на сайт ВР в рубрику "Общественное обсуждение" вы его не найдете даже в подразделе " закончились сроки" там вообще последняя дата обсуждаемого законопроекта май 2018 . Сам проект можно найти в интернете, кроме того в числе вопросов, выносимых на референдум, есть два очень интересных : утверждение закона про ратификацию международного договора, который предусматривает изменение территории Украины ( к чему готовитесь ЗЕленые ?) и второй довольно таки размытый - решение вопросов общегосударственного значения с трактовкой понятия "4. Питання загальнодержавного значення - це питання, вирішення якого
впливає на долю всього Українського народу." ( п.4 ст.19)
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16.05.2020 19:10 Ответить
Ох і споганились ви нащадки славних запоріжьских відчайдух та стали кріпаками всяких чортів та лихих гайдурів бо втратили честь та гідність помінявши на шмат гнилої ковбаси . 73% стали бидлом та сміттям. Ганьба вам !
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16.05.2020 19:14 Ответить
Любой референдум, в любой стране, проводится только с целью.манипуляций и получения нужных результатов для его организатора.Вопросы составляются таким образом что подразумевают только однозначный , выгодный организатору, ответ.
Честных.референдумов не бывает в принципе.
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16.05.2020 19:16 Ответить
зеленський пообіцяв своїм скотам "73%", що як тільки почнуть проводити референдуми в Україні так одразу рівень життя стане як у швейцарії. Це ж треба бути таким дебілом, аби повірити у таку маячню!
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16.05.2020 19:17 Ответить
А вони не мізками обирали а шлунком та дупами...
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16.05.2020 19:20 Ответить
якщо правильно поставити запитання то це стадо проголосує за що завгодно ... і 73 тому приклад хоча й і решта дає мало надії ...
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16.05.2020 19:24 Ответить
Ото чекає як не одумаєтесь біда вас чорна. Бо ці бісенята що в престольнім граді засіли нащадки хазарів вже в 1932-33 році скоїли повторють в цім році... Обман та облуда панує в країні ..
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16.05.2020 19:27 Ответить
Сборище идиотов.
Проведите рифирендум "Вы за то, чтобы увеличить зарплаты и пенсии в десять раз?"
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16.05.2020 19:38 Ответить
Народовпаддя без обсуждения народа во время карантина. Более удачного момента плесень не нашла.
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16.05.2020 19:41 Ответить
Сам його темність Сатана посвятив віслюка Оманського на престол шоб він світ християнський звів на нашій землі православній та на 73% цибатих напустив ману та оману...
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16.05.2020 19:43 Ответить
Короче говоря будет у нас скоро телевизор президентом..
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16.05.2020 19:50 Ответить
он уже круче: он назначает президентов
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16.05.2020 20:00 Ответить
ПЕРВЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ О СЕЛЬХОЗ. ЗЕМЛЯХ. Зебилов, порошенок и безголосых----на гилляку.
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16.05.2020 20:25 Ответить
Законопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков - Цензор.НЕТ 7180
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16.05.2020 20:26 Ответить
Пошел на хер, тварь русская
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17.05.2020 09:18 Ответить
разумков хватит втирать, импотент хренов.
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16.05.2020 21:06 Ответить
шо то недоумков ляпнул,недотумкав
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16.05.2020 21:26 Ответить
А из кого состоит Венецианская комиссия? "Эксперты", ити его
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16.05.2020 23:07 Ответить
Нужен реальный закон об импичменте. Но его не будет, пока к власти не придет порядочный человек. А это не реально.
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16.05.2020 23:10 Ответить
Когда в стране нет закона про импичмент, есть народный импичментЗаконопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков - Цензор.НЕТ 3456
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17.05.2020 09:17 Ответить
Що таке "референдум"? Це мажоритарка в чистому вигляді. Дивує хаос в забитих партійними демагогами мізках - українці мають голосувати за "партійні списки" а мажоритарну систему виборів корумповані партійні бонзи прагнуть повністю знищити. Що ж виходить? Якщо голосувати по мажоритарці за "Дядю Васю" то це "за гречку", а якщо референдум то це за що? Який може бути референдум взагалі за "партійної системи" і коли інститут соціології заявляє що згідно соціологічного дослідження ЗЕгенерата підтримує 42%? Кумедні квартальники...
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17.05.2020 01:08 Ответить
Во время войны в стране должны быть не зебильные референдумы среди четырежды дезертиров, а единоначалие в руководстве страной и войсками.
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17.05.2020 07:18 Ответить
Ну что. Благодаря 73% украинских идиотов план РФ "КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ" вступает в заключительную фазу.
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17.05.2020 09:15 Ответить
 
 