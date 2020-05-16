Законопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков

Законопроєкт про загальнонаціональний референдум направлено до Венеціанської комісії, після чого його розгляне парламент.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У вівторок або в середу було підписано лист до Венеціанської комісії і туди направлений був перший законопроєкт із цього пакета законопроєктів про народовладдя - про загальнонаціональний референдум. І я сподіваюся, що найближчим часом, кілька тижнів, і ми зможемо його винести в зал Верховної Ради і розглянути", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що це має бути збалансований і якісний законопроєкт.

За словами Разумкова, є й інші ініціативи, які будуть розроблятися і прийматися, зокрема законопроєкти про місцеві референдуми, про народне вето, про народну ініціативу.

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Нагадуємо, 30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що робоча група завершила роботу з напрацювання законопроєкту про всеукраїнський референдум.