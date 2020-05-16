Законопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков
Законопроєкт про загальнонаціональний референдум направлено до Венеціанської комісії, після чого його розгляне парламент.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У вівторок або в середу було підписано лист до Венеціанської комісії і туди направлений був перший законопроєкт із цього пакета законопроєктів про народовладдя - про загальнонаціональний референдум. І я сподіваюся, що найближчим часом, кілька тижнів, і ми зможемо його винести в зал Верховної Ради і розглянути", - сказав Разумков.
Він підкреслив, що це має бути збалансований і якісний законопроєкт.
За словами Разумкова, є й інші ініціативи, які будуть розроблятися і прийматися, зокрема законопроєкти про місцеві референдуми, про народне вето, про народну ініціативу.
Нагадуємо, 30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що робоча група завершила роботу з напрацювання законопроєкту про всеукраїнський референдум.
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До демократії ще треба еволюцінувати ...
маи дити ваабче ни будуть знать енту свинасабачий ызик однако..
я тоже мала-по мала забывай уже..
извинити за эта ошипка...
"Подавляющее большинство" = очень много по сравнению с оставшимся мало.
"Подавляющее меньшинство" = очень мало по сравнению с оставшимся много.
Большинство блд....
Я другої відповіді і не чекав
Бытие определяет сознание и вбивание философии в голову народу на фоне пустого желудка не очень эффективно.
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Ви ж тут кричите, що прихильники Зе' від нього відвернулися!
З ваших міркувань виходить, що весь народ тепер за По' буде стояти горою!
Чи ви все ж таки насправді розумієте, яка саме підтримка Зе'?
зельцман, дєрьмак, разумков, архамія, шмигаль, стефанчук, венедіктова, баканов, авакян - хто з них кучмівського кубла? це все виродки каломойського!-------------- А сам Коломийський відки взявся !!))
впливає на долю всього Українського народу." ( п.4 ст.19)
Честных.референдумов не бывает в принципе.
Проведите рифирендум "Вы за то, чтобы увеличить зарплаты и пенсии в десять раз?"