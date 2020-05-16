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Новости Коронавирус и карантин
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В Беларуси за сутки 951 новый случай заболевания COVID-19

В Беларуси за сутки 951 новый случай заболевания COVID-19

В Беларуси зарегистрировано 951 новый случай коронавирусной болезни за последние сутки, 4 человека умерл

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Беларуси, по состоянию на 16 мая, зарегистрированы 28 681 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост в течение суток - 951 человек", - говорится в сообщении белорусского Минздрава.

Отмечается, что выздоровели и выписаны из больниц 9 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения коронавирусной болезни на территории страны умерли 160 пациентов, из которых 4 человека в течение последних суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко

Всего в Беларуси было проведено 335 тыс. тестов на COVID-19.

Автор: 

Беларусь (7886) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8225
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16.05.2020 21:41
+12
Немцыи японцы в очередь записываются, чтобы в Беларуси лечиться. Или еще лучше - лететь в Туркменистан. Там ковид прямо в аэропорту из диагноза вычеркнут...
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16.05.2020 21:06
+11
каких севярных тваих братьев? чепуш бурятов или кацапов
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16.05.2020 20:23
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Вы это кто? Мне вот лично насрать на него и на то что он делает, я вот даже на белорусские сайты не захожу и не знаю их названий, прикинь!!!
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16.05.2020 22:17 Ответить
У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8225
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16.05.2020 21:41 Ответить
Что ни говори, но Чернобюыль сильно повлиял на Дукашенко.
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16.05.2020 21:58 Ответить
Поперло сябрам ответка за ******* и маразм совколуки упортого
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16.05.2020 22:32 Ответить
А пох...ов украинских ,зебилов, вы не замечаете?
Прочтите комменты с "искромётным юмором." о работниках почты, которые вместе с пенсией разносили и короновирус... Зебилы в восторге.... Такое впечатление,что они все из детдома и у них никогда не было папы,мамы ,дедушек и бабушек...А сами они имеют отменное здоровье не подорванное спиртными напитками и курением...
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17.05.2020 05:33 Ответить
Нинка Квасина, ты уже давно ковидная падла - вирус проник тебе в скукоженный мозжечок через твою задницу вместо с зараженной спермой от Васи. Теперь тебе можно излечиться только одним способом - соснуть вислого у вожака вашего совкового Кагана Луки. Если даст, но ты проси слезно и челобитно, как вы совки это умеете.
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17.05.2020 16:12 Ответить
Совковый выпендрёж дал о Сибе знать.
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16.05.2020 22:32 Ответить
Никто не знает, сколько у нас заразившихся, и тем более, сколько умерло. Об умерших знакомых говорят только с глазу на глаз, и даже стараются не писать в мессенджерах, потому что... СтаЦЦя! Сдать анализ нельзя. Даже те тесты, которые были закуплены за собранные населением деньги, сначала обещали продавать этому же населению за 15 EUR, но в итоге решили не продавать ему вообще... Народ предполагает, что тесты станут доступными тогда, когда у нас ковид пройдет естественным образом.
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16.05.2020 23:16 Ответить
Такое впечатление, что батька издал приказ - больше 1000 не писать
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16.05.2020 23:27 Ответить
Вы все врёте ,не верю нет в Белорусии covida -19,это все госдеп ,дизинформирует 🤦
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17.05.2020 00:04 Ответить
Я теж наведу цифри. В Канаді зробили карантин, позакривали школи-садочки, магазини і решту неосновних секторів, дистанціювання, заборона зібрань. Помаленьку щось відкривається, але ще далеко не все. І школи до вересня будуть зачинені ...
Населення Канади 37,5 мільйонів, Квебеку, де найбільша кількість випадків - 8,5 млн.
Якщо цифри з Білорусі правдиві - порівнюйте і робіть висновки.
За минулу добу к-ть інфікованих у Канаді зросла на 1 251, з них Квебек - 763.
І в цих межах показники тримаються фактично весь час (на початку зростання було трошки більше: 2 тисячі в день по країні). Катастрофічного розриву (зростання-падіння) у цьому плані не було.
Загальна к-ть інфіковних у Канаді 75 864, одужали 37 832, померли 5 782.
Ті ж показники у Квебеку: 42 183, 11 458, 3 483.

При тому, що тут абсолютна б-сть померлих - люди зі старечих будинків або центрів тривалого догляду (дуже хворі, нерухомі або неходячі), бо там катастрофічно бракує персоналу, щоб їх доглядати.
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17.05.2020 02:30 Ответить
Населення Білорусі - 9,5 млн.
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17.05.2020 02:31 Ответить
В России карантин жесткий, однако по сравнению с Белоруссией процент заболевших, пропорционально населению, такой же.
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17.05.2020 04:05 Ответить
Гандоны СМЕРТЕЙ сколько? Стыдно давать информацию? Ибо там "нереформиррванная,не демократическая" медицина ЛУЧШАЯ чем "самая классная из США",например? Супруновская,Ваша? Правда. А тогда для адекватных людей станет вопрос а зачем ТАКИЕ "рехформы" нужны,правда? Забота о человеке главное,правда? И там БЕЗ карантина( а значить экономических потерь) ситуация в разы лучше чем в странах с "развитой системой" медицины( однако не готовой ни как к эпидемиям, а в Беларуси ГОТОВА и ЭФФЕКТИВНА). Поэтому журношлюхи и печатают случаи( ну и что,люди ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ) но без летальности ибо это сразу бросится в глаза,случаев больше а смертность в пять раз меньше! Для адекватных себе вопрос -почему?
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17.05.2020 07:10 Ответить
Потому что в причине смерти пишут, например, "сердечная недостаточность" - все, что угодно, только не коронавирус, и никто из адекватных людей не верит в эту "статистику" и неадекватных вопросов себе не задает. Если не понятно: Маша съела пять яблок, а Миша 100, но маме сказал, что съел только одно, остальные "умерли от естественных причин". В наших больницах гораздо чище, чем в российских райцентрах. Врачи не выбивают "тыщу", чтобы выписать направление, не отправляют в "свои" аптеки за "своими" лекарствами. Чем еще у нас лучше, чем в мире - не знаю, видимо, вы, как любитель потемкинских деревень, знаете лучше меня. Такого оборудования, как у наших соседей (например, цветное УЗИ), в РБ нет вообще.
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17.05.2020 11:41 Ответить
А колбаса там самая колбасная.Человек дозиметр аж "мировой ситуации" и голова не лопнет от ума ,каким органом определил вред реХворм раиской задницей.
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17.05.2020 14:12 Ответить
Плато , минимальная смертность , певое место в Европе по койкам на 100000 населения .
Обычно более 200000 иностранцев которые лечатся в РБ в год . Карантин нездестваваны койки, лечим корону.
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17.05.2020 13:17 Ответить
Есть у нас такие писатели из БРСМ. Нормальные люди туда не идут, в основном троешники из провинции, есть шанс, что переведут секретарем ячейки в облцентр. Первое место - если считать кровати, которые стоят у минчан в квартирах, потому что иначе их бы клали в больницы, а не отправляли лечиться домой. В Минске сейчас у нас кладут в больницу только тяжелых, остальных - "как пришелец, так и ушелец". 200 000 - это россиян, которых ездят в санатории. Других иностранцев у нас нет, не слышал иностранной речи лет двадцать пять в Минске на улице. А эти иностранцы не считают, что мы заграница. Врач из скорой помощи на вопрос, чем лечиться, отвечает "Не знаю". Вот так мы и лечим корону.
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17.05.2020 14:35 Ответить
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