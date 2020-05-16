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В Беларуси за сутки 951 новый случай заболевания COVID-19
В Беларуси зарегистрировано 951 новый случай коронавирусной болезни за последние сутки, 4 человека умерл
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Беларуси, по состоянию на 16 мая, зарегистрированы 28 681 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост в течение суток - 951 человек", - говорится в сообщении белорусского Минздрава.
Отмечается, что выздоровели и выписаны из больниц 9 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения коронавирусной болезни на территории страны умерли 160 пациентов, из которых 4 человека в течение последних суток.
Всего в Беларуси было проведено 335 тыс. тестов на COVID-19.
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Прочтите комменты с "искромётным юмором." о работниках почты, которые вместе с пенсией разносили и короновирус... Зебилы в восторге.... Такое впечатление,что они все из детдома и у них никогда не было папы,мамы ,дедушек и бабушек...А сами они имеют отменное здоровье не подорванное спиртными напитками и курением...
Населення Канади 37,5 мільйонів, Квебеку, де найбільша кількість випадків - 8,5 млн.
Якщо цифри з Білорусі правдиві - порівнюйте і робіть висновки.
За минулу добу к-ть інфікованих у Канаді зросла на 1 251, з них Квебек - 763.
І в цих межах показники тримаються фактично весь час (на початку зростання було трошки більше: 2 тисячі в день по країні). Катастрофічного розриву (зростання-падіння) у цьому плані не було.
Загальна к-ть інфіковних у Канаді 75 864, одужали 37 832, померли 5 782.
Ті ж показники у Квебеку: 42 183, 11 458, 3 483.
При тому, що тут абсолютна б-сть померлих - люди зі старечих будинків або центрів тривалого догляду (дуже хворі, нерухомі або неходячі), бо там катастрофічно бракує персоналу, щоб їх доглядати.
Обычно более 200000 иностранцев которые лечатся в РБ в год . Карантин нездестваваны койки, лечим корону.