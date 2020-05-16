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На Житомирщине трое сотрудников "Укрпочты" с COVID-19 разносили пенсии
В Житомирской области у трех сотрудников Левковского отделения "Укрпочты" после проведения ПЦР-тестирование обнаружили коронавирус.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской РГА.
"Круг контактирующих лиц устанавливается. Это местные жители, которым сотрудники почты разносили пенсии. Одна из сотрудниц почты, которая поет в церковном хоре, будучи уже больной, посещала местную церковь", - говорится в сообщении.
Почтовое отделение закрыли, на территории Левковского сельского совета ввели ограничительные меры.
Топ комментарии
+19 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий16.05.2020 20:46
+10 jura bucaphalus
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+5 Татьяна Лайф
показать весь комментарий16.05.2020 20:55
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и многим ...разнесли?
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Ну та поштове відділення - хвіг з ним... Головне, щоб церкву не закрили.
😇
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"Сидят писемист и оптимист на кладбище:
(П)-Завтра и мы умрем
(О)-Та не,еще пару дней поживе.
(П)-Та не,завтра умрем.
)О)-Не дрейф,еще поживем.
Проходит мимо реалист-
-Вы давайте быстрей определяйтесь,а то мне сегодня еще 5 ям копать.
.
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