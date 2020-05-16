На Житомирщине трое сотрудников "Укрпочты" с COVID-19 разносили пенсии

В Житомирской области у трех сотрудников Левковского отделения "Укрпочты" после проведения ПЦР-тестирование обнаружили коронавирус.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской РГА.

"Круг контактирующих лиц устанавливается. Это местные жители, которым сотрудники почты разносили пенсии. Одна из сотрудниц почты, которая поет в церковном хоре, будучи уже больной, посещала местную церковь", - говорится в сообщении.

Почтовое отделение закрыли, на территории Левковского сельского совета ввели ограничительные меры.

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