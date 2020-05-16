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Новости Коронавирус и карантин
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На Житомирщине трое сотрудников "Укрпочты" с COVID-19 разносили пенсии

На Житомирщине трое сотрудников

В Житомирской области у трех сотрудников Левковского отделения "Укрпочты" после проведения ПЦР-тестирование обнаружили коронавирус.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской РГА.

"Круг контактирующих лиц устанавливается. Это местные жители, которым сотрудники почты разносили пенсии. Одна из сотрудниц почты, которая поет в церковном хоре, будучи уже больной, посещала местную церковь", - говорится в сообщении.

Почтовое отделение закрыли, на территории Левковского сельского совета ввели ограничительные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житомирский лабцентр после скандала с приостановкой тестирования взял на работу двух новых врачей и увеличил свои мощности до 220 тестов в сутки

Автор: 

карантин (16729) пенсия (2159) Укрпочта (310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+19
На Житомирщині троє співробітників "Укрпошти" з COVID-19 розносили пенсії - Цензор.НЕТ 8584

...
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16.05.2020 20:46
+10
Всі чекають смерть з косою, а вона пенсію почала розносити
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16.05.2020 20:42
+5
Ужас. Теперь нужно проверить всех, кому они разносили не только пенсии.
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16.05.2020 20:55
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т.е ...как бы не только пенсии ...разносили...
и многим ...разнесли?
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16.05.2020 20:38 Ответить
Всі чекають смерть з косою, а вона пенсію почала розносити
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16.05.2020 20:42 Ответить
На Житомирщині троє співробітників "Укрпошти" з COVID-19 розносили пенсії - Цензор.НЕТ 8584

...
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16.05.2020 20:46 Ответить
назва трохи не коректна у статті: троє співробітників КОВІД-19 розносили УКРПОЧТУ.
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16.05.2020 22:44 Ответить
умышленно и являлись членами слуги народа...
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16.05.2020 20:39 Ответить
Вы ****** порохоботские хотяббы в это время притулили свои вороватые пельки, бог не фраер он все видит
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16.05.2020 22:28 Ответить
Дон троллит (он, вроде, сам из "зеленых"), а Вы ведетесь.
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16.05.2020 23:47 Ответить
Досконале. Ковидла с доставкой на дом.
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16.05.2020 20:45 Ответить
"Укрпочта" доставит Вам всё что угодно!
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16.05.2020 20:46 Ответить
Чёрный юмор. Не смешно
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16.05.2020 20:56 Ответить
Зате дотепно.
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16.05.2020 21:01 Ответить
99% того, что пенсионеры заражены, 50% что встретятся с создателем. Если этого не случится, вывод очевиден. Думаю перепуганные, не снимающие засаленые маски 3-й месяц тоже нащупают наконец свою вторую извилину.
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16.05.2020 20:47 Ответить
Дело "житейское".
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16.05.2020 20:51 Ответить
Ужас. Теперь нужно проверить всех, кому они разносили не только пенсии.
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16.05.2020 20:55 Ответить
Цепочка очень длинная...Во первых, надо узнать кто их заразил! А если учесть, что эти почтальоны дальше села не рыпались, значит заразу привезли с другого места! Ну а если сюда добавить рынки и магазины, что они посещали, то на все село можно смело ставить крест! Теперь вся надежда на иммунитет!
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16.05.2020 21:19 Ответить
Разнесли всем по бацыле
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16.05.2020 20:55 Ответить
в некоторых водоемах, которые принимают неочищенные стоки канализаций от последнего десятка кабинетов министров, каждый из которых обещает РеформыУжеСегодня, бациллы и лямблии начинают клевать на удочку на размятые с тестом какашки и достигают веса в 200-300 грамм и очень хороши жаренные со сметаной.
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17.05.2020 11:37 Ответить
Считаю, что почтальоны не виноваты. Виновата гнилая власть которая не обеспечила тестирование этих почтальонов. Также ка не тестируют соц. работников, рабочих аварийных служб и тех же водителей маршруток. Зато на себя им хватает и денег и тестов
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16.05.2020 20:59 Ответить
На себя конечно не жалко.а люди.... бабы еще нарожают.при этом клоун говорит о Европе ... передайте наполеону - пусть начнет ставить интересы граждан своей страны - выше своего кармана и своей шайки
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16.05.2020 21:45 Ответить
Патамуша у них великов не было!!
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16.05.2020 21:00 Ответить
Проїзджаєш на вєліку мимо вікон і закидуш пензії у хворточки.
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16.05.2020 21:06 Ответить
Маладца!!!😁😁
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16.05.2020 21:10 Ответить
...на 9й этаж."До лiкаря..." кажеш?
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16.05.2020 21:29 Ответить
А че, мона рогаткой...))
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16.05.2020 21:40 Ответить
Вам письмецо ! Корона впридачу .... вам посылочка корона - бонусом..... тих тих Ляшко если узнает ..... закроет к х#ям укрпочту...
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16.05.2020 21:06 Ответить
То вони, виходить, не лише поштові послуги надавали, а й епідемічні?
Ну та поштове відділення - хвіг з ним... Головне, щоб церкву не закрили.
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16.05.2020 21:18 Ответить
Грешен?!
😇
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16.05.2020 21:42 Ответить
Свят до нівазможності...
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16.05.2020 21:52 Ответить
просто бескорыстные ребята, готовые помочь не только грошами
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16.05.2020 21:19 Ответить
Геноцид пєнсов!!!
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16.05.2020 21:41 Ответить
Бедные почтальоны! С температурой, соплями, кашлем, одышкой , с головокружением и потерей нюха вынуждены были разносить эти распроклятые пенсии! Рабство! Крепостное право! Геноцид почтальонов! Позор стране и главному почтальону с 2 млн . зряплаты!
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16.05.2020 21:42 Ответить
Скорее всего очередная страшилка от дебиловластей.... #нефикшастать
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16.05.2020 21:46 Ответить
Постоянное запугивание приводит к пофигизму..))
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16.05.2020 21:55 Ответить
боюсь это как и корона -заразное.я вот им вылечится уже около 30 лет не могу,да и собственно и не пытаюсь желанием
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16.05.2020 21:58 Ответить
Що ж їх чекає в ночі? Ох мурашки по шкірі.
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16.05.2020 22:06 Ответить
Чи знаєте ви, що зовсім поруч із нашим звичним світом є інший, де живуть істоти, схожі на людей, але витіснені зі свого звичного середовища існування? Це духи землі, води, повітря, вогню, про яких наші предки колись розповідали у міфах, казках та легендах. Чи є вони настільки ворожими до людського роду-племені, якими хочуть здаватися?
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16.05.2020 21:56 Ответить
Единороги, кентавры , гоблины, эльфы..))
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16.05.2020 22:02 Ответить
Розовыя слоники...))
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16.05.2020 22:03 Ответить
На Житомирщині троє співробітників "Укрпошти" з COVID-19 розносили пенсії - Цензор.НЕТ 462

...
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16.05.2020 22:05 Ответить
Говорили же не ходите в церковь, теперь все прихожане с COVID-19, а некоторые уйдут к праотцам.
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16.05.2020 22:29 Ответить
https://censor.net/user/467065 Ковид в человеческой массе подобен крупинкам марганцовки в воде. Постепенно окрашивает всю воду. Лучше бы говорили пенсам, чтобы пенсии не получали , теперь все пенсионеры с КОВИД -19, а некоторые уйдут к праотцам. Кстати, https://censor.net/user/467065, ты уже имеешь антитела?
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17.05.2020 00:02 Ответить
Смерть-це те, що йде після життя, точніше це і є закінченням життя.
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16.05.2020 22:42 Ответить
Анекдот:
"Сидят писемист и оптимист на кладбище:
(П)-Завтра и мы умрем
(О)-Та не,еще пару дней поживе.
(П)-Та не,завтра умрем.
)О)-Не дрейф,еще поживем.
Проходит мимо реалист-
-Вы давайте быстрей определяйтесь,а то мне сегодня еще 5 ям копать.
.
(
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17.05.2020 07:44 Ответить
еще один доказ того что тесты это тот микроскоп которым пользуются шарлатаны для охоты на ведьм. Не было бы тестов не было бы и клейма что почтальоны больные и вообще неизнали про это коронобесие. Факты упрямая вещь.Раньше о эпидемиях узнавали в колективах по прибавлению больных на 5% к обычным 1-3%
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17.05.2020 09:35 Ответить
 
 