На Житомирщині троє співробітників "Укрпошти" з COVID-19 розносили пенсії

У Житомирській області у трьох співробітників Левківського відділення "Укрпошти" після проведення ПЛР-тестування виявили коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської РДА.

"Коло осіб, які контактували з хворими, встановлюють. Це місцеві жителі, яким співробітники пошти розносили пенсії. Одна зі співробітниць пошти також співає в церковному хорі і, будучи вже хворою, відвідувала місцеву церкву", - йдеться в повідомленні.

Поштове відділення закрили, на території Левківської сільської ради запровадили обмежувальні заходи.

Читайте також: Житомирський лабцентр після скандалу з припиненням тестування взяв на роботу двох нових лікарів і збільшив свої потужності до 220 тестів на добу