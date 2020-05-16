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На Житомирщині троє співробітників "Укрпошти" з COVID-19 розносили пенсії
У Житомирській області у трьох співробітників Левківського відділення "Укрпошти" після проведення ПЛР-тестування виявили коронавірус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської РДА.
"Коло осіб, які контактували з хворими, встановлюють. Це місцеві жителі, яким співробітники пошти розносили пенсії. Одна зі співробітниць пошти також співає в церковному хорі і, будучи вже хворою, відвідувала місцеву церкву", - йдеться в повідомленні.
Поштове відділення закрили, на території Левківської сільської ради запровадили обмежувальні заходи.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.05.2020 20:46
+10 jura bucaphalus
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+5 Татьяна Лайф
показати весь коментар16.05.2020 20:55
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и многим ...разнесли?
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Ну та поштове відділення - хвіг з ним... Головне, щоб церкву не закрили.
😇
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"Сидят писемист и оптимист на кладбище:
(П)-Завтра и мы умрем
(О)-Та не,еще пару дней поживе.
(П)-Та не,завтра умрем.
)О)-Не дрейф,еще поживем.
Проходит мимо реалист-
-Вы давайте быстрей определяйтесь,а то мне сегодня еще 5 ям копать.
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