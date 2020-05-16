В Черновицкой области за сутки 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 16 мая официально подтверждены еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 694 человека

По информации чиновника, 45 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.

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