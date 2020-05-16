2 790 13
В Черновицкой области за сутки 47 новых случаев COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области 16 мая официально подтверждены еще 47 случаев заражения коронавирусом.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 694 человека
По информации чиновника, 45 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.
Топ комментарии
+2 Splav
показать весь комментарий16.05.2020 22:52
+2 Меркава
показать весь комментарий16.05.2020 23:16
+1 nightly hawks
показать весь комментарий16.05.2020 22:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Университетском госпитале Базеля было вскрыто 20 тел пациентов, умерших от коронавируса.
У всех была выявлена гипертония. Также у большей части пациентов было ожирение, повреждение коронарных сосудов, а также диабет.
«Медики обнаружили, что у большинства скончавшихся была нарушена микроциркуляция в легких, иными словами, кислородный обмен в организме перестал функционировать. Это означает, что можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто перестает транспортироваться дальше. Таким образом стало понятно, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим», - сказано в материале.
Результаты вскрытия 65 пациентов в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф свидетельствуют о том, что у большей части умерших имелись сердечные заболевания.
Согласно отчету, 55 из 61 пациентов ранее перенесли сердечно-сосудистые заболевания, то есть гипертонию, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем. 46 людей имели заболевания легких. У 28 имелись повреждения других органов, например, почек, печени или трансплантированных органов. 16 человек страдали деменцией, у других был рак, сильно выраженный лишний вес или диабет.
Исходя из отчета врачей Университетской клиники Пекина, COVID-19 поражает не только легкие, но и иммунную систему и другие органы.
В Италии управление здравоохранения опубликовало доклад, в котором были перечислены перенесенные заболевания 1738 скончавшихся от коронавируса. Чаще всего встречались гипертония, диабет и заболевания коронарных сосудов.
Попытка ответить на спорный вопрос о том, умирают ли пациенты от вируса или от сопутствующих заболеваний, предпринимается лишь в докладе судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля. У 61 из 65 умерших в качестве причины смерти был обозначен COVID-19. У остальных четырех вирусное заболевание не было причиной смерти.https://inforesist.org/patologoanatomy-proveli-vskrytiya-zhertv-covid-19-i-sdelali-ryad-vazhnyh-otkrytij/