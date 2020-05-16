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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 16 мая официально подтверждены еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 694 человека

По информации чиновника, 45 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области умер 5-месячный младенец с подозрением на СOVID-19, - ОГА

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
А в котором часу выздоровело 45 буковинцев?🙂
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16.05.2020 22:52
+2
У Ляшка надо спросить, он разрешения выдает.
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16.05.2020 23:16
+1
Патологоанатомы провели вскрытия жертв COVID-19 и сделали ряд важных открытий

В Университетском госпитале Базеля было вскрыто 20 тел пациентов, умерших от коронавируса.
У всех была выявлена гипертония. Также у большей части пациентов было ожирение, повреждение коронарных сосудов, а также диабет.

«Медики обнаружили, что у большинства скончавшихся была нарушена микроциркуляция в легких, иными словами, кислородный обмен в организме перестал функционировать. Это означает, что можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто перестает транспортироваться дальше. Таким образом стало понятно, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим», - сказано в материале.
Результаты вскрытия 65 пациентов в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф свидетельствуют о том, что у большей части умерших имелись сердечные заболевания.
Согласно отчету, 55 из 61 пациентов ранее перенесли сердечно-сосудистые заболевания, то есть гипертонию, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем. 46 людей имели заболевания легких. У 28 имелись повреждения других органов, например, почек, печени или трансплантированных органов. 16 человек страдали деменцией, у других был рак, сильно выраженный лишний вес или диабет.
Исходя из отчета врачей Университетской клиники Пекина, COVID-19 поражает не только легкие, но и иммунную систему и другие органы.
В Италии управление здравоохранения опубликовало доклад, в котором были перечислены перенесенные заболевания 1738 скончавшихся от коронавируса. Чаще всего встречались гипертония, диабет и заболевания коронарных сосудов.
Попытка ответить на спорный вопрос о том, умирают ли пациенты от вируса или от сопутствующих заболеваний, предпринимается лишь в докладе судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля. У 61 из 65 умерших в качестве причины смерти был обозначен COVID-19. У остальных четырех вирусное заболевание не было причиной смерти.https://inforesist.org/patologoanatomy-proveli-vskrytiya-zhertv-covid-19-i-sdelali-ryad-vazhnyh-otkrytij/
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16.05.2020 22:57
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А в котором часу выздоровело 45 буковинцев?🙂
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16.05.2020 22:52 Ответить
У Ляшка надо спросить, он разрешения выдает.
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16.05.2020 23:16 Ответить
Патологоанатомы провели вскрытия жертв COVID-19 и сделали ряд важных открытий

В Университетском госпитале Базеля было вскрыто 20 тел пациентов, умерших от коронавируса.
У всех была выявлена гипертония. Также у большей части пациентов было ожирение, повреждение коронарных сосудов, а также диабет.

«Медики обнаружили, что у большинства скончавшихся была нарушена микроциркуляция в легких, иными словами, кислородный обмен в организме перестал функционировать. Это означает, что можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто перестает транспортироваться дальше. Таким образом стало понятно, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим», - сказано в материале.
Результаты вскрытия 65 пациентов в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф свидетельствуют о том, что у большей части умерших имелись сердечные заболевания.
Согласно отчету, 55 из 61 пациентов ранее перенесли сердечно-сосудистые заболевания, то есть гипертонию, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем. 46 людей имели заболевания легких. У 28 имелись повреждения других органов, например, почек, печени или трансплантированных органов. 16 человек страдали деменцией, у других был рак, сильно выраженный лишний вес или диабет.
Исходя из отчета врачей Университетской клиники Пекина, COVID-19 поражает не только легкие, но и иммунную систему и другие органы.
В Италии управление здравоохранения опубликовало доклад, в котором были перечислены перенесенные заболевания 1738 скончавшихся от коронавируса. Чаще всего встречались гипертония, диабет и заболевания коронарных сосудов.
Попытка ответить на спорный вопрос о том, умирают ли пациенты от вируса или от сопутствующих заболеваний, предпринимается лишь в докладе судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля. У 61 из 65 умерших в качестве причины смерти был обозначен COVID-19. У остальных четырех вирусное заболевание не было причиной смерти.https://inforesist.org/patologoanatomy-proveli-vskrytiya-zhertv-covid-19-i-sdelali-ryad-vazhnyh-otkrytij/
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16.05.2020 22:57 Ответить
Слышал я из вызывающих доверие источников, что ***** Обнуленного готовят к вскрытию и увековечиванию в виде экспозиции свежего чучела-экспоната в мавзолее Членина.
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17.05.2020 16:16 Ответить
А ********* Омэрику догоняет резво
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16.05.2020 23:15 Ответить
так себе повод для радости, учитывая близость Рашки и непрекращающуюся миграцию.
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16.05.2020 23:28 Ответить
********* твоя начала выздыхать к счастью
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17.05.2020 16:14 Ответить
До уваги редакції цензора: у вашій Динаміка епідемії коронавіруса в Україні (справа від оголоша) є незрозуміле явище - мінусове значення кількості хворих -22 за 14 травня. Так в житті не буває. Нуль хворих - буває. Але з мінусом?
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16.05.2020 23:28 Ответить
И они снова поедут. Туда, за бугор. Зашибать деньгу для себя и родни да заодно и новые вирусы поставлять на родину свою?
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16.05.2020 23:50 Ответить
От хочеться дізнатись, скіки к нам заїхало кітайців хоча б з початку січня.
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17.05.2020 00:04 Ответить
китайц!в любиш?
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17.05.2020 01:44 Ответить
Любиш-не любиш, а їх в нас дофігіща.
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17.05.2020 06:47 Ответить
Дракула!!!
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17.05.2020 01:35 Ответить
 
 