В Черновицкой области умер 5-месячный младенец с подозрением на СOVID-19, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксированы 5 летальных случаев:

▪️ 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. Имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус. Мать была неблагосклонной к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице.

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▪️ Женщина 1937 г.р. из Герцаевского района. Имела двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. ПЦР-тест положительный. Умерла в Глибоцкой центральной районной больнице.

▪️ 83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двустороннюю пневмонию. COVID-19 подтвержден. Умер в городской больнице №1.

▪️Женщина из Глибоцкого района, в 1941 г. р. Имела двустороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Коронавирус у нее подтвержден. Умерла в областной клинической больнице.

▪️ Женщина 1968 г.р. из Сторожинецкого района. Болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ПЦР-тест положительный. Умерла в областной клинической больнице.

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Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 98", - говорится в сообщении.





