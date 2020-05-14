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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области умер 5-месячный младенец с подозрением на СOVID-19, - ОГА

В Черновицкой области умер 5-месячный младенец с подозрением на СOVID-19, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксированы 5 летальных случаев:

▪️ 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. Имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус. Мать была неблагосклонной к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах динамика заболевания COVID-19 стабильно тяжелая: горбольницы заполнены, пробуем впихнуть дополнительные койки, - мэр Каспрук

▪️ Женщина 1937 г.р. из Герцаевского района. Имела двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. ПЦР-тест положительный. Умерла в Глибоцкой центральной районной больнице.
▪️ 83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двустороннюю пневмонию. COVID-19 подтвержден. Умер в городской больнице №1.
▪️Женщина из Глибоцкого района, в 1941 г. р. Имела двустороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Коронавирус у нее подтвержден. Умерла в областной клинической больнице.
▪️ Женщина 1968 г.р. из Сторожинецкого района. Болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ПЦР-тест положительный. Умерла в областной клинической больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области смертность от коронавируса в 11 раз выше чем по стране. Из 1,7 млн субвенции горбольница №1 получила только 100 тыс. Кабмин должен действовать, - Яценюк

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 98", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области умер 5-месячный младенец с подозрением на СOVID-19, - ОГА 01
В Черновицкой области умер 5-месячный младенец с подозрением на СOVID-19, - ОГА 02
В Черновицкой области умер 5-месячный младенец с подозрением на СOVID-19, - ОГА 03

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Буковина (901) дети (6613) карантин (16729) смерть (9261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
да там походу он и без ковида был не жилец...
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14.05.2020 17:01 Ответить
+2
ОГА продолжают сеять панику. Видать Зеля еще не понял, что в его лоховирус уже никто не верит. Нах карантин. Кто боится вируса пусть сидит в карантине хоть всю жизнь
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14.05.2020 17:06 Ответить
+2
Ви нелюді всі? Дитина померла.
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14.05.2020 17:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да там походу он и без ковида был не жилец...
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14.05.2020 17:01 Ответить
5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери.

щя тебе раскажут, что с ВИЧ можно прожить долгую и щасливую жизнь
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14.05.2020 17:03 Ответить
может и можно, но видно не в этот раз... подозреваю, что ВИЧ там - следствие, а не причина...
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14.05.2020 17:06 Ответить

COVID-19.як каталізатор багатьох хвороб

Вспышка болезни была зафиксирована в одной из больниц провинции Бергамо после эпидемии COVID-19.
Итальянские ученые заявили, что они обнаружили 30-кратный рост количества пациентов с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо во время пандемии коронавируса по сравнению с предыдущими годами. Соответствующие данные опубликованы в среду, 13 мая, в журнале Lancet, передают https://iz.ru/1011235/2020-05-14/v-italii-zafiksirovali-30-kratnyi-rost-chisla-sluchaev-sindroma-kavasaki-u-detei «Известия» .
Исследователи сообщили, что вспышка болезни Кавасаки была зафиксирована в педиатрическом отделении в одной из больниц провинции Бергамо. В частности, с 1 января 2015 по 17 февраля 2020 в медучреждение поступили 19 детей с симптомами, похожими на синдром Кавасаки. Вместе с тем с 18 февраля по 20 апреля 2020 года в больнице оказалось 10 детей с синдромом Кавасаки и у 8 из них подтвердили коронавирус.
«Мы сообщаем о большом количестве случаев болезни, подобной синдрому Кавасаки, в провинции Бергамо после эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, которая по крайней мере в 30 раз превышает месячную заболеваемость за предыдущие 5 лет и имеет четкое начало. Точкой отсчета считается первый случай COVID-19, который был диагностирован в нашей провинции», - говорится в одном из выводов исследователей.
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14.05.2020 20:56 Ответить
5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. Имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус.

Это однозначно барановирус.
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14.05.2020 17:03 Ответить
нет, это просто ковид нажал спусковой курок...
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14.05.2020 17:09 Ответить
5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. Имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус. Мать была неблагосклонной к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице.Источник: https://censor.net/n3195590

Ковид сильная таки инфекция, вон каких здоровых и сильных в гроб ложит.
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14.05.2020 17:04 Ответить
Короче все жертвы ковида в реальности жертвы других заболеваний. Это все что надо знать о как будто опасном вирусе. Вообще поставки вопрос а существует ли он. Эта афера из ПЦР тестами и не больше. Увеличив чувствительность ПЦР теста этот Ковид модно найти практически у каждого. Потому что вирусы семейства короны известны с 1965 года.
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14.05.2020 18:18 Ответить
То , что вы говорите, это очевидно. Ковид - это просто информационный фейк.
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14.05.2020 18:39 Ответить
БЕЛОРУСЬ.Будет ли дана правовая оценка действиям правительства и «главного вирусолога»?

Заразившийся коронавирусом блогер Александр Кабанов рассказал на своей странице в https://www.facebook.com/100011350304368/posts/1354663908255273/?d=n Facebook о ситуации в больнице.
«Сегодня из моей палаты забрали пациента. В реанимацию. Мы успели с ним пообщаться до того, как ему стало совсем плохо.
Это врач невролог. Работал когда то в этом же отделении, где сейчас лежал. Потом перешел работать в Брестскую больницу скорой помощи. В самом начале пандемии работали в штатном режиме. А потом… Потом начало выкашивать врачей. Больницы забиты под завязку. Нагрузка на медперсонал увеличилась в разы.
У меня возникает вопрос. Будет ли дана правовая оценка действиям правительства и главного вирусолога?» - задается вопросом блогер.
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14.05.2020 20:32 Ответить
Да, блогер это сила и правда. Он забыл только рассказать что рядом с ним мальчик без трусиков и испанский диспетчер лежали и умерли.
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14.05.2020 20:34 Ответить
У Чернівецькій області померло 5-місячне немовля з підозрою на СOVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 7344
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14.05.2020 20:53 Ответить
Да , эта информационная Война идёт чисто с руским акцентом. Только если руские утверждали несмотря на очевидные доказательства их агрессии "ихтамнет", то сейчас тот же принцип "вирусесть, пандемияесть". Очевидные доказательства пустых госпиталей и отсутствия трупов идут в игнор.
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14.05.2020 21:02 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/kgga-v-kieve-umerli-dvoe-molodyh-muzhchin-odin-ot-oslozhnenij-ot-koronavirusa-vtoroj-ot-pnevmonii 35-летний мужчина, который скончался в Александровской больнице, начал болеть 11 марта. «Лишь 16 марта с частной клиники был госпитализирован в 18 больницу с диагнозом пневмония. Учитывая на положительный экспресс-тест на Covid-19 его перегоспитализировали к Александровской больницы. Тогда в тяжелом состоянии его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких и подключили к ЭКМО. Его состояние было крайне тяжелое», - пояснила руководительница департамента. Она добавила, что специалисты боролись за пациента две недели. Мужчина умер с диагнозом двухсторонняя пневмония, острое поражение почек и токсический гепатит. «Сопутствующих болезней не было. Это все заболевания, как последствия пневмонии, которые вызвал коронавирус», - отметила Гинсбург. На вопрос, почему молодой человек так сильно заболел и его не смогли спасти, ответила, что мужчина не своевременно обратился.
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14.05.2020 19:02 Ответить
Вирус, от которого все "самоизолируются" до сих пор, так и не идентифицирован. Т.е так и не идентифицировали вирус из лёгочной жидкости. Был выделен генетический материал, которому присвоили код и назвали "ковид19-вирус". Этот генетический материал производится в целом ряде других случаев, включая рак лёгких.
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14.05.2020 19:08 Ответить
ну понятно, все это заговор фармокампаний, которые настолько суровы, что убедили в этом все мировое сообщество
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14.05.2020 19:17 Ответить
Немецкий исследователь доктор Ричард Капек утверждает, что «эпидемия коронавируса» на самом деле является «эпидемией тестов». Капек на основе количественного анализа показывает, что при экспоненциальном увеличении количества тестов процент положительных результатов остаётся стабильным, а смертность снижается, что опровергает экспоненциальное распространение самого вируса.
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14.05.2020 19:25 Ответить
ты ж вообще не верил в вирус, а теперь тут рассказываешь, что он таки оказывается есть ну о чем с тобой еще можно говорить?
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14.05.2020 19:27 Ответить
невичерпний фонтан ольгінських фейків ))))))))))))))
https://m.facebook.com/homeobooks/photos/a.2505899926137319/2934418656618775/?type=3&source=48&__tn__=EH-R

в-во "Гомеопатична книга" )))))))))У Чернівецькій області померло 5-місячне немовля з підозрою на СOVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 6069
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14.05.2020 20:39 Ответить
Фейки, уважаемый, у тебя в голове. А все нормальные люди ссылаются на факты и доводы, а коронапсихозные только ссылаются на проплаченый коронапсихозные СМИ и коррумпированную частную лавочку ВОЗ.
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14.05.2020 20:42 Ответить
1) не идентифицировали вирус из лёгочной жидкости.

але
2)Был выделен генетический материал

що за ...уйня ?
так не буває .
або один з лаборантів був в дупель пяний ))
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14.05.2020 20:44 Ответить
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
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14.05.2020 19:10 Ответить
ну в европе и сша ситуация уже почти такая---новость была о машинах с трупами в нью-йорке
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14.05.2020 19:18 Ответить
Если уж они начали дурить народ то картинку надо создавать. Логично же. Картинку для ТВ не сложно создать.
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14.05.2020 19:23 Ответить
больше похоже, что ты тут всех дуришь, только вот непонятно, с какой целью
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14.05.2020 19:24 Ответить
нагла "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.

https://censor.net/ua/user/359826

А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.

ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.


ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?


ru Александр Лукашенко 3db64a91 Фейки, уважаемый, у тебя в голове. А все нормальные люди ссылаются на факты и доводы, а коронапсихозные только ссылаются на проплаченый коронапсихозные СМИ и коррумпированную частную лавочку ВОЗ.

-----------------------------------------------
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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14.05.2020 21:17 Ответить
Смертність від COVID-19 може виявитися на 60% вищою, ніж це демонструє офіційна статистика, повідомляє https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c Financial Times , посилаючись на показники загальної смертності за період пандемії у 14 країнах.
Загальна смертність у проаналізованих країнах у березні-квітні цього року зросла на 122 тисячі порівняно з середньою смертністю за той же період у 2015-2019 роках. При цьому офіційно від коронавірусної хвороби померли 77 тисячі людей.
Так, у Бельгії загальна смертість виросла на 60%, в Іспанії - на 51%, у Нідерландах - на 42%, у Франції - на 34%. Виключення становить Данія, де не було стрибка смертності.
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14.05.2020 19:24 Ответить
Ахах. Газетенка глобалистов опять лапшу вешает. Нет никакой пандемии. Выйди на улицу посмотри. Это афера мирового масштаба. Понимаешь есть люди которым не составляет труда создать аферу на уровне города, потом идут люди которые могут создать аферу на уровне государства. А есть люди которые контролируя ВоОз, МВФ, Всемирные банки, создают аферы всемирного масштаба. Сейчас такую мы и наблюдаем. Эту аферу розбивают сотни докторов и учёных но они не имеют доступ к глобальным СМИ их нельзя что бы слышали. Потому что глобалистам это не надо
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14.05.2020 19:28 Ответить
ох уж ты конспиролог ты там теорию плоской земли часом не продвигаешь?
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14.05.2020 19:32 Ответить
Это не конспирология это факт. А таким как ты пропаганда промывает мозги порядочно)
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14.05.2020 19:34 Ответить
а вообще тут вот вопрос--кому это выгодно, если тут афера?если все страны несут убытки, доход фармокампаний тоже снижается
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14.05.2020 19:34 Ответить
Убытки почувствуют простые люди но никак не государство. Тем более кризис спишется на коронавирус. А с приходом массовой вакцинации от куда будет убыток в фармкомпаний? Убыток будет если народ не пойдет массово вакцинироваться. Мы уже слышим что Ляшко планирует вакцинацию от гриппа. )
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14.05.2020 19:37 Ответить
ты дебил?читай например https://interfax.com.ua/news/economic/659151.html
в Украине падение ввп(прогнозируемое)5%, а будет и больше, явно упадет покупательная способность и проиграют все..не факт что все массово будут вакцинироваться, да и явно не одна лишь фирма будет иметь вакцину...ну и вообще сам подумай, ну не могут так все сговориться и придумать короновирус...хотя, что я тебе, дебилу хочу тут объяснить
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14.05.2020 19:47 Ответить
А зачем всем сговариваться??? Хватает рекомендаций коррумпированной ВОЗ. И проплаченых СМИ глобалистов. Остальная Шушара стран третьего мира это пешки.
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14.05.2020 20:01 Ответить
Есть результати рекомендаций некорумпированного Бацьки :


Новые очаги Covid-19 в учебных заведения Минска. Заражение обнаружено в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, двух колледжах, нескольких школах и гимназиях.
"Уважаемые родители, сегодня стало известно, что у повара нашей школы обнаружен коронавирус, - говорится в сообщении из родительского чата школы №114 Минска. - Коллектив работников столовой отправлен на карантин. В школе теперь работает новый состав работников столовой. Дважды санстанция обработала всю школу. Все меры, согласно утвержденному плану, приняты руководством учреждения образования. В школе проводят все санитарные мероприятия. Осуществляется контроль за их соблюдением".
"Средняя школа №143, Минск. У воспитателя группы продленного дня - подозрение на заражение коронавирусом. Написал в чат классный руководитель", - сообщает читатель.
"Минский государственный колледж искусств. Подтверждён коронавирус у учащегося, в общежитии введён карантин. Все контакты и ребята с температурой или признаками болезни переселяются на один этаж", - сообщает подписчик.
"Заражение обнаружено в гимназии №35 в Минске. Ученики всех классов с 5-го по 9-й отправлены на самоизоляцию с сегодняшнего дня", - пишет читатель.
"На военном факультете Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - около 10 зараженных студентов. Более 120 студентов первого курса - контакты первого уровня. Курсантов закрыли в общежитии", - сообщает студент БГУИР.
"Минск, средняя школа №207. У одного из учителей в понедельник подтвержден диагноз коронавирус. Работала, контактировала с детьми. Теперь они все - контакты первого уровня. Школа не закрыта, нет в классах карантина", - пишут родители школьника.
"Минск, гимназия №29. Ребёнок учится в 5А классе. Вернулся с занятий в 10 часов утра. Семь человек отправили на карантин как контакты первого уровня. Заражение у преподавателя", - сообщает мать одного из учеников.
"Минский государственный колледж электроники. Преподавателю закрыли больничный не дожидаясь результата теста. Она ходила около недели на работу, а потом получила положительный результат теста на Covid-19. Общалась с детьми и другими преподавателями. Ни у к кого анализ брать не будут. Хорошо, хоть группу отправили домой и ребёнок дома, но педагоги продолжают работать, не зная своего статуса", - пишет читатель.
"Учителю, что в одном классе с заболевшей работала в минской школе №143, не делают тест и даже не записывают как контакт. Школу моют сами технички, никаких обработок. Продолжают водить детей в тот класс, где учитель заболела", - сообщает подписчик.
"Минск, средняя школа №36. Двое подтвержденных", - пишет читатель.
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14.05.2020 21:13 Ответить
Слушай ты забыл как все страны закупали Тамифлю ? Забыл свинной грипп! Который уже доказали как фейковая пандемия роздутая ВоЗ и СМи! Зачем тогда сговаривались или нет? Забыл *****!? Так вот теперь вместо свинной фейк пандемии пришел коронавирус. И здесь уже пошло все серьёзней чем в 2009. А то что экономика падает это власть спише на коронавирус и плюс сами они не почувствуют это на своей жизни! Это касается только безработных простых людей. Олигархам как-то насрать на это. Они и так норм себя чувствуют.
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14.05.2020 20:05 Ответить
цифри по Ковід змінились за місяць
обігнав свиний грип
300 000 померлих
4.5 млн виявлених інфікованих
У Чернівецькій області померло 5-місячне немовля з підозрою на СOVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 4043
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14.05.2020 21:03 Ответить
В мире за год умирает около 50 млн людей. 50 млн и больше наверное! Карл цыфру понимаешь?? А жертвы короны на самом деле жертвы других болезней протестированы на вирус и якобы именно это вирус главная причина смерти. Именно по-этому от этого фейкового вируса не умирают дети и молодые здоровые люди. Потому что основу вируса становят смерти от других причин но за счёт сомнительных тестов эти смерти можно списать на ковид-19. Сомнительные потому что даже изобретатель этих тестов говорил, что они полезны для исследований, но не для диагностики!
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14.05.2020 22:21 Ответить
Пример выгоды карантинов для нашей власти наведу тебе просто закон о земли принятый в то время когда коронапсихоз затмил все. Принятие этого закона не обошлеся бы без протестов людей в обычное время. Плюс выделение денег на фейковую боротьбу с фейковой пандемии. Денюжку будут оприходованы.) Плюс народ был уже вскручен новостями из запада где уже бушевал коронапсихоз раздутый СМИ. По-этому логично что Зе и компания что бы не попасть под критику оппозиции и потерять рейтинги из-за зазомбированого коронапсихозом народа должны были вводить карантин. Все мы видели какая информационная война идёт против Беларуси которая не ввела карантин. По-этому ты думаешь все должны сговариваться? 😂 Это афера провернутая на высших ступеньках) те кто ниже уже по эффекту домино идут. Никто с пешками не договаривается. Им ставят ультиматумы. Хотите деньги? Вводите карантины. Рекомендации ВОЗ тем более как будто серьезной конторки которая на самом деле спонсируется частными лицами) ПЦР тесты ещё которые даже в инструкции написано что применяются для исследований но не для диагностики. Плюс они выявляют вирус они выявляют последованость генома. Плюс виру ковида так и не индетифирован. В Италии для заметания следов и в других странах тела кремируют. Хотя даже по их завышеным данным это не чума и не есть особо опасный вирус.
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14.05.2020 20:20 Ответить
"Смело умножайте статистику Минздрава на 10". Белорусские врачи в соцсетях реагируют на официальные данные о количестве заражений и смертей от Covid-19.


"Цифры ежедневной заболеваемости в Беларуси конечно потрясают. Но когда как врач видишь, что тесты делаются только контактным и больным с пневмониями, а всем остальным выставляется ОРВИ даже при типичной клинике, смело можно умножать эту статистику на 10", - пишет врач одной из белорусских больниц в Твиттере.

"Из больниц, куда уже кладут "ковид", никуда не вывезли тяжёлых, никому не нужных больных. В одну палату кладут: пневмонию, подтвержденный "ковид" и рядом ОНМК, пускающая пузыри с довирусных времен. Он просто никому не нужен", - пишет ее коллега.
"Просто интересно. Когда врачи закончатся чисто по математическим законам, ибо скольким пациентам врач может уделить внимание, даже если не будет есть и спать, что будет говорить правительство? Правда интересно", - пишет еще один пользователь Твиттера.
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14.05.2020 21:06 Ответить
А что значит типичная клиника? Почему то все симптомы идентичны простуде и гриппу. Но почему то статистика ковида повышается только за счёт сердечников и других хронически больных! Тоесть если бы раньше додумались тестировать на грип Свинной например то также можно было нагонять статистику )) они выбрали коронавирус потому что коронавирусы можно найти в организме почти каждого человека! Эврика! Идеальная афера!
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14.05.2020 22:36 Ответить
вмикаєм субтитри і слухаємо як італійський депутат опускає вашого "спасителя мира" Білла Дебілла(Гейтса) https://youtu.be/mX51utvnj9E Deep State, Bill Gates, Agenda21 alla Camera dei Deputati 14 maggio 2020
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15.05.2020 01:05 Ответить
А во-вторых падения экономик приведет у величению смертности. Это то что глобалистам и надо. Глобалисты не скрывая говорят о проблеме перенаселения планеты по-этому для них это что и надо.
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14.05.2020 19:42 Ответить
під час пандемії всіх по різному.
Швеція
3500 померлих
У Чернівецькій області померло 5-місячне немовля з підозрою на СOVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 4678

Еквадор
2300 померлих
У Чернівецькій області померло 5-місячне немовля з підозрою на СOVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 7229
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14.05.2020 21:25 Ответить
ні..Смертність в кінцевому результаті буде 2.. можливо 1 відсотк..

але все оно це 10 -20 разів більше смертності від сезонного грипу.

y Китаї cправжню статистику не відкриютьяк і в росії,у Індії же відносно стійкий до інфекцій народ
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14.05.2020 20:51 Ответить
ОГА продолжают сеять панику. Видать Зеля еще не понял, что в его лоховирус уже никто не верит. Нах карантин. Кто боится вируса пусть сидит в карантине хоть всю жизнь
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14.05.2020 17:06 Ответить
Айвязян...
Бацька тебя ждет...
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14.05.2020 20:46 Ответить
Всем им царство небесное. Один день, до открытия промтоварного рынка не дожили.
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14.05.2020 17:06 Ответить
Ви нелюді всі? Дитина померла.
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14.05.2020 17:06 Ответить
А в семьях тех, кто без работы 2 месяца нет детей? Пусть с голода помирают, пока шмыгаль наворуется на карантине?
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14.05.2020 17:09 Ответить
Раньше дети без ковида не умирали походу?
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14.05.2020 18:19 Ответить
Идите нх со своми страшилками-дрочилками. Его съели вместе с ковидами-х*идами и теми долбодятлами кто до сих пор в респираторах трахает свою жену
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14.05.2020 17:11 Ответить
только от ковида сейчас умирают,на крайняк с подозрением на него заочно...других смертей не бывает
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14.05.2020 17:12 Ответить
С пцр тестом можно каждую смерть списать на ковид)
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14.05.2020 18:31 Ответить
Дитину шкода. Але з таким шлефом болячок там і без КОВІД були невеликі шанси.
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14.05.2020 17:22 Ответить
Журналісти провели один день у інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні. Про це йдеться у сюжеті спільного проєкту Радіо Свобода та Настоящее Время. {reklama} Журналісти розповіли і показали, як медики рятують людей у самому епіцентрі коронавірусу в Україні. "Як не буває двох однакових людей, так не буває двох однакових смертей. Коли вони кожен подих ловлять як останній, вони такими очима дивляться... До цього, мабуть, не можна звикнути", - розповідає лікар-анестезіолог Андрій Аносов. Щодня о 10.00 починаєт шшшшься обхід у реанімації. Реанімація поділена на дві зони: у першій лежать пацієнти з підозрою на коронавірус. Вагітна Дар'я потрапила сюди два дні тому. Вона запевняє, що від початку карантину була вдома у декреті. "Переживаю. У вівторок я вже всьо - не могла дихати, задишка", - розповіла вона. У другій зоні - "червоній" - лежать найтяжчі хворі. Реанімація тут розрахована на 15 ліжок, та зараз тут перебуває 19 пацієнтів. Просто під час огляду стан одного з хворих стрімко погіршився. "У нього зараз такий стан, що ймовірність того, що він з цього вийде, до десяти відсотків, справді", - розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Костянтин Дроник. Андрій Аносов заступає на нічну зміну в реанімацію. За 25 років роботи останні кілька місяців для нього найважчі. "Це дуже тяжка смерть. Це людина, яка повільно, повільно задихається. З кожною годиною щось втрачає. Від задухи - це страшна смерть", - розповів він. Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram

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19:58
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14.05.2020 21:04 Ответить
не варто. витрачати зусилля "достукатись" до місцевих ольгінських під*арасів
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14.05.2020 21:08 Ответить
.............
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14.05.2020 21:05 Ответить
 
 