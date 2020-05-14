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У Чернівецькій області померло 5-місячне немовля з підозрою на СOVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області зафіксували смерть 5-місячної дитини з підозрою на коронавірус.
Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків:
- 5-місячний хлопчик із ВІЛ-інфекцією, народжений від ВІЛ-інфікованої матері. Мав вроджений порок серця, двосторонню пневмонію, підозру на коронавірус. Мати була неприхильною до лікування, останні місяці не з'являлася на огляд до педіатра. Хлопчик помер в обласній дитячій лікарні.
- Жінка 1937 р.н. з Герцаївського району. Мала двосторонню пневмонію, ішемічну хворобу серця. ПЛР-тест позитивний. Померла в Глибоцькій центральній районній лікарні.
- 83-річний чернівчанин, який переніс другий інфаркт. Мав гіпертонію, цукровий діабет, двосторонню пневмонію. COVID-19 підтверджено. Помер у міській лікарні №1.
- Жінка з Глибоцького району, в 1941 р.н.. Мала двосторонню пневмонію, тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легенів. Коронавірус у неї підтверджено. Померла в обласній клінічній лікарні.
- Жінка 1968 р.н. зі Сторожинецького району. Хворіла на гіпертонію, мала надмірну вагу. Через пневмонію довгий час була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, ПЛР-тест позитивний. Померла в обласній клінічній лікарні.
Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 98", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Зэлэный_Змий
показати весь коментар14.05.2020 17:01 Відповісти Посилання
+2 Александр Айвазян
показати весь коментар14.05.2020 17:06 Відповісти Посилання
+2 буков
показати весь коментар14.05.2020 17:06 Відповісти Посилання
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щя тебе раскажут, что с ВИЧ можно прожить долгую и щасливую жизнь
COVID-19.як каталізатор багатьох хвороб
Вспышка болезни была зафиксирована в одной из больниц провинции Бергамо после эпидемии COVID-19.
Итальянские ученые заявили, что они обнаружили 30-кратный рост количества пациентов с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо во время пандемии коронавируса по сравнению с предыдущими годами. Соответствующие данные опубликованы в среду, 13 мая, в журнале Lancet, передают https://iz.ru/1011235/2020-05-14/v-italii-zafiksirovali-30-kratnyi-rost-chisla-sluchaev-sindroma-kavasaki-u-detei «Известия» .
Исследователи сообщили, что вспышка болезни Кавасаки была зафиксирована в педиатрическом отделении в одной из больниц провинции Бергамо. В частности, с 1 января 2015 по 17 февраля 2020 в медучреждение поступили 19 детей с симптомами, похожими на синдром Кавасаки. Вместе с тем с 18 февраля по 20 апреля 2020 года в больнице оказалось 10 детей с синдромом Кавасаки и у 8 из них подтвердили коронавирус.
«Мы сообщаем о большом количестве случаев болезни, подобной синдрому Кавасаки, в провинции Бергамо после эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, которая по крайней мере в 30 раз превышает месячную заболеваемость за предыдущие 5 лет и имеет четкое начало. Точкой отсчета считается первый случай COVID-19, который был диагностирован в нашей провинции», - говорится в одном из выводов исследователей.
Это однозначно барановирус.
Ковид сильная таки инфекция, вон каких здоровых и сильных в гроб ложит.
Заразившийся коронавирусом блогер Александр Кабанов рассказал на своей странице в https://www.facebook.com/100011350304368/posts/1354663908255273/?d=n Facebook о ситуации в больнице.
«Сегодня из моей палаты забрали пациента. В реанимацию. Мы успели с ним пообщаться до того, как ему стало совсем плохо.
Это врач невролог. Работал когда то в этом же отделении, где сейчас лежал. Потом перешел работать в Брестскую больницу скорой помощи. В самом начале пандемии работали в штатном режиме. А потом… Потом начало выкашивать врачей. Больницы забиты под завязку. Нагрузка на медперсонал увеличилась в разы.
У меня возникает вопрос. Будет ли дана правовая оценка действиям правительства и главного вирусолога?» - задается вопросом блогер.
https://m.facebook.com/homeobooks/photos/a.2505899926137319/2934418656618775/?type=3&source=48&__tn__=EH-R
в-во "Гомеопатична книга" )))))))))
але
2)Был выделен генетический материал
що за ...уйня ?
так не буває .
або один з лаборантів був в дупель пяний ))
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
https://censor.net/ua/user/359826
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91 Фейки, уважаемый, у тебя в голове. А все нормальные люди ссылаются на факты и доводы, а коронапсихозные только ссылаются на проплаченый коронапсихозные СМИ и коррумпированную частную лавочку ВОЗ.
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Загальна смертність у проаналізованих країнах у березні-квітні цього року зросла на 122 тисячі порівняно з середньою смертністю за той же період у 2015-2019 роках. При цьому офіційно від коронавірусної хвороби померли 77 тисячі людей.
Так, у Бельгії загальна смертість виросла на 60%, в Іспанії - на 51%, у Нідерландах - на 42%, у Франції - на 34%. Виключення становить Данія, де не було стрибка смертності.
в Украине падение ввп(прогнозируемое)5%, а будет и больше, явно упадет покупательная способность и проиграют все..не факт что все массово будут вакцинироваться, да и явно не одна лишь фирма будет иметь вакцину...ну и вообще сам подумай, ну не могут так все сговориться и придумать короновирус...хотя, что я тебе, дебилу хочу тут объяснить
Новые очаги Covid-19 в учебных заведения Минска. Заражение обнаружено в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, двух колледжах, нескольких школах и гимназиях.
"Уважаемые родители, сегодня стало известно, что у повара нашей школы обнаружен коронавирус, - говорится в сообщении из родительского чата школы №114 Минска. - Коллектив работников столовой отправлен на карантин. В школе теперь работает новый состав работников столовой. Дважды санстанция обработала всю школу. Все меры, согласно утвержденному плану, приняты руководством учреждения образования. В школе проводят все санитарные мероприятия. Осуществляется контроль за их соблюдением".
"Средняя школа №143, Минск. У воспитателя группы продленного дня - подозрение на заражение коронавирусом. Написал в чат классный руководитель", - сообщает читатель.
"Минский государственный колледж искусств. Подтверждён коронавирус у учащегося, в общежитии введён карантин. Все контакты и ребята с температурой или признаками болезни переселяются на один этаж", - сообщает подписчик.
"Заражение обнаружено в гимназии №35 в Минске. Ученики всех классов с 5-го по 9-й отправлены на самоизоляцию с сегодняшнего дня", - пишет читатель.
"На военном факультете Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - около 10 зараженных студентов. Более 120 студентов первого курса - контакты первого уровня. Курсантов закрыли в общежитии", - сообщает студент БГУИР.
"Минск, средняя школа №207. У одного из учителей в понедельник подтвержден диагноз коронавирус. Работала, контактировала с детьми. Теперь они все - контакты первого уровня. Школа не закрыта, нет в классах карантина", - пишут родители школьника.
"Минск, гимназия №29. Ребёнок учится в 5А классе. Вернулся с занятий в 10 часов утра. Семь человек отправили на карантин как контакты первого уровня. Заражение у преподавателя", - сообщает мать одного из учеников.
"Минский государственный колледж электроники. Преподавателю закрыли больничный не дожидаясь результата теста. Она ходила около недели на работу, а потом получила положительный результат теста на Covid-19. Общалась с детьми и другими преподавателями. Ни у к кого анализ брать не будут. Хорошо, хоть группу отправили домой и ребёнок дома, но педагоги продолжают работать, не зная своего статуса", - пишет читатель.
"Учителю, что в одном классе с заболевшей работала в минской школе №143, не делают тест и даже не записывают как контакт. Школу моют сами технички, никаких обработок. Продолжают водить детей в тот класс, где учитель заболела", - сообщает подписчик.
"Минск, средняя школа №36. Двое подтвержденных", - пишет читатель.
обігнав свиний грип
300 000 померлих
4.5 млн виявлених інфікованих
"Цифры ежедневной заболеваемости в Беларуси конечно потрясают. Но когда как врач видишь, что тесты делаются только контактным и больным с пневмониями, а всем остальным выставляется ОРВИ даже при типичной клинике, смело можно умножать эту статистику на 10", - пишет врач одной из белорусских больниц в Твиттере.
"Из больниц, куда уже кладут "ковид", никуда не вывезли тяжёлых, никому не нужных больных. В одну палату кладут: пневмонию, подтвержденный "ковид" и рядом ОНМК, пускающая пузыри с довирусных времен. Он просто никому не нужен", - пишет ее коллега.
"Просто интересно. Когда врачи закончатся чисто по математическим законам, ибо скольким пациентам врач может уделить внимание, даже если не будет есть и спать, что будет говорить правительство? Правда интересно", - пишет еще один пользователь Твиттера.
Швеція
3500 померлих
Еквадор
2300 померлих
але все оно це 10 -20 разів більше смертності від сезонного грипу.
y Китаї cправжню статистику не відкриютьяк і в росії,у Індії же відносно стійкий до інфекцій народ
Бацька тебя ждет...
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