2 790 13
У Чернівецькій області за добу 47 нових випадків COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області 16 травня офіційно підтверджено ще 47 випадків інфікування коронавірусом.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
Отже загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 694 людини.
За інформацією чиновника, 45 буковинців сьогодні одужали від COVID-19.
Топ коментарі
+2 Splav
показати весь коментар16.05.2020 22:52
+2 Меркава
показати весь коментар16.05.2020 23:16
+1 nightly hawks
показати весь коментар16.05.2020 22:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Университетском госпитале Базеля было вскрыто 20 тел пациентов, умерших от коронавируса.
У всех была выявлена гипертония. Также у большей части пациентов было ожирение, повреждение коронарных сосудов, а также диабет.
«Медики обнаружили, что у большинства скончавшихся была нарушена микроциркуляция в легких, иными словами, кислородный обмен в организме перестал функционировать. Это означает, что можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто перестает транспортироваться дальше. Таким образом стало понятно, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим», - сказано в материале.
Результаты вскрытия 65 пациентов в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф свидетельствуют о том, что у большей части умерших имелись сердечные заболевания.
Согласно отчету, 55 из 61 пациентов ранее перенесли сердечно-сосудистые заболевания, то есть гипертонию, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем. 46 людей имели заболевания легких. У 28 имелись повреждения других органов, например, почек, печени или трансплантированных органов. 16 человек страдали деменцией, у других был рак, сильно выраженный лишний вес или диабет.
Исходя из отчета врачей Университетской клиники Пекина, COVID-19 поражает не только легкие, но и иммунную систему и другие органы.
В Италии управление здравоохранения опубликовало доклад, в котором были перечислены перенесенные заболевания 1738 скончавшихся от коронавируса. Чаще всего встречались гипертония, диабет и заболевания коронарных сосудов.
Попытка ответить на спорный вопрос о том, умирают ли пациенты от вируса или от сопутствующих заболеваний, предпринимается лишь в докладе судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля. У 61 из 65 умерших в качестве причины смерти был обозначен COVID-19. У остальных четырех вирусное заболевание не было причиной смерти.https://inforesist.org/patologoanatomy-proveli-vskrytiya-zhertv-covid-19-i-sdelali-ryad-vazhnyh-otkrytij/