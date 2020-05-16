У Чернівецькій області за добу 47 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області 16 травня офіційно підтверджено ще 47 випадків інфікування коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

Отже загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 694 людини.

За інформацією чиновника, 45 буковинців сьогодні одужали від COVID-19.

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