Больных COVID-19 среди народных депутатов сейчас нет, - Разумков
По состоянию на 16 мая среди народных депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады нет больных COVID-19.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"На сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и дальше, - в парламенте народных депутатов нет . В аппарате Верховной Рады тоже нет", - сказал Разумков.
В то же время он отметил, что не уверен относительно всех помощников народных депутатов, потому что их много: "И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет ".
По словам, спикера парламента, ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть до 15, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".
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