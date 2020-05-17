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Новости Коронавирус и карантин
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Больных COVID-19 среди народных депутатов сейчас нет, - Разумков

Больных COVID-19 среди народных депутатов сейчас нет, - Разумков

По состоянию на 16 мая среди народных депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады нет больных COVID-19.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"На сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и дальше, - в парламенте народных депутатов нет . В аппарате Верховной Рады тоже нет", - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что не уверен относительно всех помощников народных депутатов, потому что их много: "И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет ".

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По словам, спикера парламента, ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть до 15, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".

Автор: 

депутат (3306) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
от шкода !!!
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17.05.2020 00:41
+9
Разумков,народ на тебя плюет,сволочь прилизанная
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17.05.2020 00:44
+8
и здоровых нет, включая Д.Разумкова.
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17.05.2020 00:42
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от шкода !!!
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17.05.2020 00:41 Ответить
Странно.
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17.05.2020 01:24 Ответить
и здоровых нет, включая Д.Разумкова.
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17.05.2020 00:42 Ответить
Збіговисько шизів ,з манією величі !!))))
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17.05.2020 01:06 Ответить
Разумков,народ на тебя плюет,сволочь прилизанная
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17.05.2020 00:44 Ответить
Разумков,сволочь хитросделанная,сколько тебе заплатили?
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17.05.2020 00:45 Ответить
А счастье было так возможно... ("Евгений Онегин")
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17.05.2020 00:45 Ответить
Дупутат, это элитное подразделение экономистов,юристов и ЛОХотронщиков. Настоящее сокровище народа,а не его позорище...
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17.05.2020 00:48 Ответить
Ты не сенатор,а депутат сельсовета,в штопанных голифе
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17.05.2020 00:54 Ответить
Сінатор С - це місцевий дурачок.
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17.05.2020 09:49 Ответить
Маски,маски,кому маски,налетей,разбирай
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17.05.2020 00:51 Ответить
Стасик баранаускас,не пиши под моими постами.дятел ТУПОЙ...
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17.05.2020 00:51 Ответить
Это не я пишу,ты олень горный🦌
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17.05.2020 00:53 Ответить
Сытенький поросёночек.
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17.05.2020 00:53 Ответить
Це від хронічного недоїдання !!!)))
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17.05.2020 01:00 Ответить
Зебилы скажут, шо они его спецАльно откармливают, шоб заколоть.
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17.05.2020 01:05 Ответить
путинскую?
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17.05.2020 01:06 Ответить
Ну правительство все может.Они запускали и Чумака,и Кашпировского.
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17.05.2020 01:27 Ответить
Перестали ездить в Куршавель и заразу от туда в Украину перестали привозить.
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17.05.2020 01:53 Ответить
их-то как раз и не жалко
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17.05.2020 02:05 Ответить
Шо , зараза заразу не берет ?
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17.05.2020 02:21 Ответить
А на голову????
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17.05.2020 04:21 Ответить
Как жаль, а была надежда что приСлуги коломойши и жоппоблочники посдыхают от короновируса
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17.05.2020 05:08 Ответить
Оставь надежду всяк туда входящий... Короновирусом депутатов не взять! Самороспуска тоже не дождетесь! Инфаркты, инсульты, злокачественные опухоли - это реально, но негуманно!
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17.05.2020 05:34 Ответить
Очень-очень жаль 😬
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17.05.2020 06:50 Ответить
И коронавируса не надо, он в той среде не приживается.
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17.05.2020 08:11 Ответить
Зараза к заразе не липнет.
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17.05.2020 08:15 Ответить
Какая досада...
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17.05.2020 08:37 Ответить
ЗАТО ЕСТЬ БОЛЬНЫЕ ГОЛОВУ 😀😀😀
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17.05.2020 09:18 Ответить
дай Бог депутатам столько здоровья
сколько они добра сделали Украине
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17.05.2020 09:23 Ответить
Шкода і дуже. Це єдина можливість спекати їх до наших звичайних лікарень.
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17.05.2020 17:50 Ответить
Жаль, что умерших нет!
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17.05.2020 19:10 Ответить
А що дебілізм не хвороба?
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17.05.2020 22:13 Ответить
 
 