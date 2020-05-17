Больных COVID-19 среди народных депутатов сейчас нет, - Разумков

По состоянию на 16 мая среди народных депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады нет больных COVID-19.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"На сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и дальше, - в парламенте народных депутатов нет . В аппарате Верховной Рады тоже нет", - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что не уверен относительно всех помощников народных депутатов, потому что их много: "И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет ".

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По словам, спикера парламента, ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть до 15, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".