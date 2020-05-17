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Хворих на COVID-19 серед народних депутатів зараз немає, - Разумков
На 16 травня серед народних депутатів і співробітників апарату Верховної Ради немає хворих на COVID-19.
Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"На сьогодні хворих, на щастя, - я сподіваюся, що так буде і далі, - в парламенті народних депутатів немає. В апараті Верховної Ради теж немає", - сказав Разумков.
Водночас він зазначив, що не впевнений щодо всіх помічників народних депутатів, тому що їх багато: "І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає".
За словами, спікера парламенту, раніше близько 10 депутатів були хворі. Він також припустив, що їх могло бути до 15, "тому що, можливо, не всі про це повідомили".
Топ коментарі
+13 shokolad
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+9 Станислав Станислав #469254
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+8 Эрнесто Ча
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