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Новини Коронавірус і карантин
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Хворих на COVID-19 серед народних депутатів зараз немає, - Разумков

Хворих на COVID-19 серед народних депутатів зараз немає, - Разумков

На 16 травня серед народних депутатів і співробітників апарату Верховної Ради немає хворих на COVID-19.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Громадське.

"На сьогодні хворих, на щастя, - я сподіваюся, що так буде і далі, - в парламенті народних депутатів немає. В апараті Верховної Ради теж немає", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що не впевнений щодо всіх помічників народних депутатів, тому що їх багато: "І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кордоном на COVID-19 хворіє 141 українець, - МЗС

За словами, спікера парламенту, раніше близько 10 депутатів були хворі. Він також припустив, що їх могло бути до 15, "тому що, можливо, не всі про це повідомили".

депутат (1768) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
от шкода !!!
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17.05.2020 00:41
+9
Разумков,народ на тебя плюет,сволочь прилизанная
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17.05.2020 00:44
+8
и здоровых нет, включая Д.Разумкова.
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17.05.2020 00:42
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от шкода !!!
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17.05.2020 00:41 Відповісти
Странно.
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17.05.2020 01:24 Відповісти
и здоровых нет, включая Д.Разумкова.
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17.05.2020 00:42 Відповісти
Збіговисько шизів ,з манією величі !!))))
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17.05.2020 01:06 Відповісти
Разумков,народ на тебя плюет,сволочь прилизанная
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17.05.2020 00:44 Відповісти
Разумков,сволочь хитросделанная,сколько тебе заплатили?
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17.05.2020 00:45 Відповісти
А счастье было так возможно... ("Евгений Онегин")
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17.05.2020 00:45 Відповісти
Дупутат, это элитное подразделение экономистов,юристов и ЛОХотронщиков. Настоящее сокровище народа,а не его позорище...
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17.05.2020 00:48 Відповісти
Ты не сенатор,а депутат сельсовета,в штопанных голифе
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17.05.2020 00:54 Відповісти
Сінатор С - це місцевий дурачок.
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17.05.2020 09:49 Відповісти
Маски,маски,кому маски,налетей,разбирай
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17.05.2020 00:51 Відповісти
Стасик баранаускас,не пиши под моими постами.дятел ТУПОЙ...
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17.05.2020 00:51 Відповісти
Это не я пишу,ты олень горный🦌
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17.05.2020 00:53 Відповісти
Сытенький поросёночек.
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17.05.2020 00:53 Відповісти
Це від хронічного недоїдання !!!)))
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17.05.2020 01:00 Відповісти
Зебилы скажут, шо они его спецАльно откармливают, шоб заколоть.
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17.05.2020 01:05 Відповісти
путинскую?
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17.05.2020 01:06 Відповісти
Ну правительство все может.Они запускали и Чумака,и Кашпировского.
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17.05.2020 01:27 Відповісти
Перестали ездить в Куршавель и заразу от туда в Украину перестали привозить.
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17.05.2020 01:53 Відповісти
их-то как раз и не жалко
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17.05.2020 02:05 Відповісти
Шо , зараза заразу не берет ?
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17.05.2020 02:21 Відповісти
А на голову????
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17.05.2020 04:21 Відповісти
Как жаль, а была надежда что приСлуги коломойши и жоппоблочники посдыхают от короновируса
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17.05.2020 05:08 Відповісти
Оставь надежду всяк туда входящий... Короновирусом депутатов не взять! Самороспуска тоже не дождетесь! Инфаркты, инсульты, злокачественные опухоли - это реально, но негуманно!
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17.05.2020 05:34 Відповісти
Очень-очень жаль 😬
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17.05.2020 06:50 Відповісти
И коронавируса не надо, он в той среде не приживается.
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17.05.2020 08:11 Відповісти
Зараза к заразе не липнет.
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17.05.2020 08:15 Відповісти
Какая досада...
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17.05.2020 08:37 Відповісти
ЗАТО ЕСТЬ БОЛЬНЫЕ ГОЛОВУ 😀😀😀
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17.05.2020 09:18 Відповісти
дай Бог депутатам столько здоровья
сколько они добра сделали Украине
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17.05.2020 09:23 Відповісти
Шкода і дуже. Це єдина можливість спекати їх до наших звичайних лікарень.
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17.05.2020 17:50 Відповісти
Жаль, что умерших нет!
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17.05.2020 19:10 Відповісти
А що дебілізм не хвороба?
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17.05.2020 22:13 Відповісти
 
 