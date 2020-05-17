Хворих на COVID-19 серед народних депутатів зараз немає, - Разумков

На 16 травня серед народних депутатів і співробітників апарату Верховної Ради немає хворих на COVID-19.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"На сьогодні хворих, на щастя, - я сподіваюся, що так буде і далі, - в парламенті народних депутатів немає. В апараті Верховної Ради теж немає", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що не впевнений щодо всіх помічників народних депутатів, тому що їх багато: "І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає".

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За словами, спікера парламенту, раніше близько 10 депутатів були хворі. Він також припустив, що їх могло бути до 15, "тому що, можливо, не всі про це повідомили".