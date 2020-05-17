За сутки на водоемах Украины погибли семь человек, с начала мая - уже 47 утонувших, - ГСЧС

В Украине с начала мая утонуло уже 47 человек. Только за прошедшие сутки из водоемов было поднято на поверхность семи утонувших. Названы четыре основные причины такой статистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Названы главные причины такой статистики:

купание в не приспособленных для этого местах;

пренебрежение правилами безопасности во время отдыха у воды;

игнорирование штормовых предупреждений, в частности, порывов ветра;

ненадлежащий уход за детьми.

Так, 17 мая на Волыни, правоохранители сообщили спасателям о том, что в пгт Березовка, на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения. Ребенка подняли из воды местные жители. Реанимационные мероприятия, осуществляемые КУ "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на месте происшествия результатов, к сожалению, не дали - ребенок погиб.

На Житомирщине, вечером этого же дня, спасателям поступила информация о том, что на р. Пустоха в с. Нехворощ Андрушевского района во время отдыха перевернулись на деревянной лодке и утонули мужчина 1978 года рождения и женщина 1983 года рождения.

В общем, за 16 мая случаи изъятия утопленников были зафиксированы также в Сумской, Тернопольской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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