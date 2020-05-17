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За сутки на водоемах Украины погибли семь человек, с начала мая - уже 47 утонувших, - ГСЧС

В Украине с начала мая утонуло уже 47 человек. Только за прошедшие сутки из водоемов было поднято на поверхность семи утонувших. Названы четыре основные причины такой статистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Названы главные причины такой статистики:

  • купание в не приспособленных для этого местах;
  • пренебрежение правилами безопасности во время отдыха у воды;
  • игнорирование штормовых предупреждений, в частности, порывов ветра;
  • ненадлежащий уход за детьми.

Так, 17 мая на Волыни, правоохранители сообщили спасателям о том, что в пгт Березовка, на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения. Ребенка подняли из воды местные жители. Реанимационные мероприятия, осуществляемые КУ "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на месте происшествия результатов, к сожалению, не дали - ребенок погиб.

На Житомирщине, вечером этого же дня, спасателям поступила информация о том, что на р. Пустоха в с. Нехворощ Андрушевского района во время отдыха перевернулись на деревянной лодке и утонули мужчина 1978 года рождения и женщина 1983 года рождения. 

В общем, за 16 мая случаи изъятия утопленников были зафиксированы также в Сумской, Тернопольской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17, - ГСЧС

Автор: 

потопление (25) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+8
к намордникам добавить спасательные жилеты, срочно
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17.05.2020 10:51
+3
В два раза больше чем умерло от короны
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17.05.2020 12:15
+2
всех привлечь за нарушение дурантина посмертно. ляшко со шмыгой купаться не разрешали.
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17.05.2020 10:00
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всех привлечь за нарушение дурантина посмертно. ляшко со шмыгой купаться не разрешали.
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17.05.2020 10:00 Ответить
если б соблюдали дурантин, то не утонули бы... животные тоже рекорды продолжительности жизни ставят не на воле, а в тюрьме (в зоопарке)
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17.05.2020 10:07 Ответить
Ну, не знаю. Читал на днях, что из тех, кто помирает в возрасте до 60 лет - 20% от недостаточного пребывания на природе.
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17.05.2020 10:11 Ответить
я издеваюсь вообще-то...
а с причинами непросто почти всегда. всё зависит от целей той ментальной конструкции, в которой появилось понятие "причина"...
а в моём подъезде большинство пенсионеров попряталось. наверное, ящик (я телевизор не смотрю) подкинул уголька в топку запугивания. до этого был момент, когда мне казалось, что пенсионеры дурантин массово послали.
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17.05.2020 10:24 Ответить
Карантин спасает от многих опасных вещей . От дтп , от отравлений в общепите , от травм в парикмахерской .От случайных связей и опасных контактов .Сплошная выгода от него .Пусть Вова его вообще не отменяет . Даешь вечный карантин
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17.05.2020 10:45 Ответить
к намордникам добавить спасательные жилеты, срочно
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17.05.2020 10:51 Ответить
Та обов"язково броньовані !!))
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17.05.2020 11:08 Ответить
В два раза больше чем умерло от короны
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17.05.2020 12:15 Ответить
Люди, которые употребляют в пищу огурцы, умирают в 100 % случаев.
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17.05.2020 12:18 Ответить
Не знаючи броду....А ті,що на лодці видно спарювалися.Дитинку жалко...
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17.05.2020 13:45 Ответить
Выпил - сиди на берегу.
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17.05.2020 17:59 Ответить
 
 