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Новини
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За добу на водоймах України загинуло семеро людей, від початку травня уже 47 потонули, - ДСНС

В Україні від початку травня потонуло вже 47 осіб. Тільки за минулу добу з водойм було піднято на поверхню сім потонулих. Названі чотири основні причини такої статистики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Названо головні причини такої статистики:

  • купання в непристосованих для цього місцях;
  • нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води;
  • ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру%
  •  неналежний догляд за дітьми.

Так, 17 травня на Волині, правоохоронці повідомили рятувальників про те, що в смт Іваничі, на приватному ставку-копанці, під час відпочинку впав у воду  хлопчик, 2013 року народження. Дитину витягли з води місцеві мешканці. Реанімаційні заходи, здійснювані КЗ "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на місці події результатів, на жаль, не дали - дитина загинула.

На Житомирщині, ввечері цієї ж доби, до рятувальників надійшла інформація про те, що на р. Пустоха в с. Нехворощ Андрушівського району під час відпочинку перекинулися на дерев’яному човні та потонули чоловік, 1978 року народження, та жінка, 1983 року народження. 

Загалом, упродовж 16 травня випадки вилучення потопельників були зафіксовані також у Сумській, Тернопільській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку травня на водоймах України загинуло вже 38 осіб, - ДСНС

потоплення (16) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+8
к намордникам добавить спасательные жилеты, срочно
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17.05.2020 10:51
+3
В два раза больше чем умерло от короны
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17.05.2020 12:15
+2
всех привлечь за нарушение дурантина посмертно. ляшко со шмыгой купаться не разрешали.
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17.05.2020 10:00
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всех привлечь за нарушение дурантина посмертно. ляшко со шмыгой купаться не разрешали.
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17.05.2020 10:00 Відповісти
если б соблюдали дурантин, то не утонули бы... животные тоже рекорды продолжительности жизни ставят не на воле, а в тюрьме (в зоопарке)
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17.05.2020 10:07 Відповісти
Ну, не знаю. Читал на днях, что из тех, кто помирает в возрасте до 60 лет - 20% от недостаточного пребывания на природе.
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17.05.2020 10:11 Відповісти
я издеваюсь вообще-то...
а с причинами непросто почти всегда. всё зависит от целей той ментальной конструкции, в которой появилось понятие "причина"...
а в моём подъезде большинство пенсионеров попряталось. наверное, ящик (я телевизор не смотрю) подкинул уголька в топку запугивания. до этого был момент, когда мне казалось, что пенсионеры дурантин массово послали.
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17.05.2020 10:24 Відповісти
Карантин спасает от многих опасных вещей . От дтп , от отравлений в общепите , от травм в парикмахерской .От случайных связей и опасных контактов .Сплошная выгода от него .Пусть Вова его вообще не отменяет . Даешь вечный карантин
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17.05.2020 10:45 Відповісти
к намордникам добавить спасательные жилеты, срочно
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17.05.2020 10:51 Відповісти
Та обов"язково броньовані !!))
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17.05.2020 11:08 Відповісти
В два раза больше чем умерло от короны
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17.05.2020 12:15 Відповісти
Люди, которые употребляют в пищу огурцы, умирают в 100 % случаев.
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17.05.2020 12:18 Відповісти
Не знаючи броду....А ті,що на лодці видно спарювалися.Дитинку жалко...
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17.05.2020 13:45 Відповісти
Выпил - сиди на берегу.
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17.05.2020 17:59 Відповісти
 
 