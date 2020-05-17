За добу на водоймах України загинуло семеро людей, від початку травня уже 47 потонули, - ДСНС

В Україні від початку травня потонуло вже 47 осіб. Тільки за минулу добу з водойм було піднято на поверхню сім потонулих. Названі чотири основні причини такої статистики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Названо головні причини такої статистики:

купання в непристосованих для цього місцях;

нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води;

ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру%

неналежний догляд за дітьми.

Так, 17 травня на Волині, правоохоронці повідомили рятувальників про те, що в смт Іваничі, на приватному ставку-копанці, під час відпочинку впав у воду хлопчик, 2013 року народження. Дитину витягли з води місцеві мешканці. Реанімаційні заходи, здійснювані КЗ "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на місці події результатів, на жаль, не дали - дитина загинула.

На Житомирщині, ввечері цієї ж доби, до рятувальників надійшла інформація про те, що на р. Пустоха в с. Нехворощ Андрушівського району під час відпочинку перекинулися на дерев’яному човні та потонули чоловік, 1978 року народження, та жінка, 1983 року народження.

Загалом, упродовж 16 травня випадки вилучення потопельників були зафіксовані також у Сумській, Тернопільській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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