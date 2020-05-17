В Одессе от COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог, - ОГА

В Одессе зафиксированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя Одесской ОГА Максима Куцего.

"Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов", - написал чиновник.

Куцый также сообщил, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 12 пациентов, а общее количество инфицированых составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От коронавируса умер известный в Ивано-Франковске врач Игорь Закала