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В Одессе от COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог, - ОГА
В Одессе зафиксированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя Одесской ОГА Максима Куцего.
"Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов", - написал чиновник.
Куцый также сообщил, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 12 пациентов, а общее количество инфицированых составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.
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даже Попа Римский обосрался, даже Путин, даже Аллах
...
Он точно не сидит неделями дома и не звонит своему семейному врачу, рассказывая долго и нудно об усилении симптомов.
И его точно не отшивают с рекомендациями самоизолироваться.
И он точно имеет первоочередной доступ к свободному ИВЛ.
Или в 47 лет, будучи врачём, имеет букет болячек???
Спасибо зрителям экрана..
Вы думаете - если врач - то бессмертен?
17.05.2020 11:53
Привет дружище! Я был в бане, вчера только вышел. Интересная статейка за коронавирус. Еще мне перешлют статью, где пишется, что мировые политики специально создали коронавирус изза переселения планеты, чтобы из 7 млрд жителей планеты, оставить всего 1 млрд, сейчас это только подготовка, самое страшное осенью начнется
А вы говорите...