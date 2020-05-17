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Новини Коронавірус і карантин
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В Одесі від COVID-19 помер 47-річний лікар-реаніматолог, - ОДА

В Одесі від COVID-19 помер 47-річний лікар-реаніматолог, - ОДА

В Одесі зафіксовані два летальні випадки серед пацієнтів з коронавірусом..

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці голови Одеської ОДА Максима Куцого.

"Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів", - написав чиновник.

Куций також повідомив, что за минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість становить 746 осіб. Випадки зафіксовано практично в усіх районах Одещини.

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карантин (18172) Одеса (5430) смерть (6739) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
В Одессе от COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог, - ОГА - Цензор.НЕТ 5509
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17.05.2020 13:34
+13
Задайте этот вопрос Поедателю Зябликов и Кириллу Лещенко - они здесь уже два месяца распинаются что ковид-19 это обычный грипп.
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17.05.2020 14:08
+12
В Одессе от COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог, - ОГА - Цензор.НЕТ 1924

...
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17.05.2020 13:30
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Не понимаю, почему попы не могут посадить вирус на бутылку, их шэфок же настолько крепок что алмазы молча курят в сторонке? Ах да, попы же сами дохнут, а их шэфок сам же и сел на бутылку
даже Попа Римский обосрался, даже Путин, даже Аллах
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17.05.2020 13:28 Відповісти
В Одессе от COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог, - ОГА - Цензор.НЕТ 1924

...
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17.05.2020 13:30 Відповісти
В Одессе от COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог, - ОГА - Цензор.НЕТ 5509
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17.05.2020 13:34 Відповісти
С2H5OH-и "Короне"всей шабаш.
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17.05.2020 13:30 Відповісти
В Одессе от COVID-19 умер 47-летний врач-реаниматолог, - ОГА - Цензор.НЕТ 8321
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17.05.2020 13:31 Відповісти
Мир стал другим ..
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17.05.2020 13:37 Відповісти
Я не понимаю, как можно не спасти врача?!
Он точно не сидит неделями дома и не звонит своему семейному врачу, рассказывая долго и нудно об усилении симптомов.
И его точно не отшивают с рекомендациями самоизолироваться.
И он точно имеет первоочередной доступ к свободному ИВЛ.
Или в 47 лет, будучи врачём, имеет букет болячек???
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17.05.2020 14:02 Відповісти
Імунна система - ми всі практично різні - як і одинакові.... Ми просто Смертні... Ну і плюс сопутні - хронічні... Шкода ...Щирі співчуття Родині ...
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17.05.2020 14:06 Відповісти
В том и паскудство, что этот вирус своего рода русская рулетка. Да, подавляющее большинство умерших в возрасте и с кучей болячек. Но вероятность есть у всех. Какие-то индивидуальные особенности организма и вирус стремительно размножается без тормозов. Лекарств против него нет. ИВЛ не поможет. Подавляющее большинство подключенных не выживают.
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17.05.2020 14:14 Відповісти
Защитная маска, которую мы носим, не защищает от вируса на 100%, но с той малой частью вирусов, что попадают через неё иммунитет справляется. Вот потому и говорят о социальной дистанции, чтобы ещё меньше вирусов попало, а медработники заведомо работают в окружении вирусов и без защитных костюмов они получают огромную дозу вирусов...
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17.05.2020 14:26 Відповісти
не так давно общался с завгорздравом "накоротке". в больнице лежит мужик. 42 года. из благополучной семьи, без вредных привычек, по всем анализам - здоров как бык. три недели 38 температура и не сбивается ничем. иммунитета ноль. говорит "такое ощущение что у него ВИЧ, но сделали анализ - все в норме а чудак не двигается в сторону улучшения"
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17.05.2020 14:39 Відповісти
Впечатление такое, что вирус от каждого больного или инфицированного, имеет определенные различия в мутациях. Даже весенний грипп не одинаковый у всех. Мне пришлось однажды четырежды за весну последовательно переболеть разными вариациями гриппа. ( работа с людьми, соливого и кашляющего не вытуришь, неудобно). Сейчас не заморачиваюсь, только вошел клиент с соплями и кашлем, беру ключи, мобильник, извиняюсь, что сейчас за мной приедет такси, закрываю рабочее место и ухожу. Через десять минут возвращаюсь, когда клиент уходит. Врач не может позволить себе такой роскоши.
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17.05.2020 16:22 Відповісти
К средствам индивидуальной защиты доступа у него наверное не было...
Спасибо зрителям экрана..
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17.05.2020 16:45 Відповісти
а как куча врачей умерло в Европе и США?
Вы думаете - если врач - то бессмертен?
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17.05.2020 17:54 Відповісти
Задайте этот вопрос Поедателю Зябликов и Кириллу Лещенко - они здесь уже два месяца распинаются что ковид-19 это обычный грипп.
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17.05.2020 14:08 Відповісти
Ещё есть один упёртый - https://censor.net/user/467065, который постоянно цитирует одного и того же эксперта - экс министра.... внутренних дел Австрии...
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17.05.2020 14:31 Відповісти
Да их таких здесь сторонников мирового заговора большинство типа Айвазяна). Из них половина считает что это затеял Гейтс, а вторая половина уверена что Зеленский и Ляшко (тот который санитар) )
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17.05.2020 15:42 Відповісти
да то один тролль под двумя никами
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18.05.2020 00:14 Відповісти
Вірусне навантаження у лікарів в рази більше. Бережімося люди.
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17.05.2020 14:16 Відповісти
В мединститутах и училищах в этом году будет явный недобор.
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17.05.2020 14:37 Відповісти
Полиграф Полиграфович 007 (он же Ринат Амедов)
17.05.2020 11:53
Привет дружище! Я был в бане, вчера только вышел. Интересная статейка за коронавирус. Еще мне перешлют статью, где пишется, что мировые политики специально создали коронавирус изза переселения планеты, чтобы из 7 млрд жителей планеты, оставить всего 1 млрд, сейчас это только подготовка, самое страшное осенью начнется


А вы говорите...
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17.05.2020 14:41 Відповісти
саме страшне почнеться, коли буде зроблена вакцина?
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17.05.2020 16:05 Відповісти
В Одесі від COVID-19 помер 47-річний лікар-реаніматолог, - ОДА - Цензор.НЕТ 1081 Максим Белинов был в группе врачей, спасавших пациента, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Без отца остался трехлетний сын, а без опеки пожилая мама
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17.05.2020 19:48 Відповісти
Максим Белинов был в группе врачей, спасавших пациента, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Без отца остался трехлетний сын, а без опеки пожилая мама
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17.05.2020 19:48 Відповісти
Не понятно, 10 горбольницы была определена в третьей очереди по вирусу. Там в реанимации 3 недели пролежал человек без тестов, потом сделали тест, перевели в инфекционную и там он на следующий день умер. Теперь ещё две смерти. Как работает диагностика при приеме больных, непонятно. Неделю назад там у медиков вообще не было защитных халатов, маски выдавали «по просьбе» работника, а не в обязательном порядке, причём какие-то левые, говорят местной «швейки». В общем, вы держитесь, и хорошего всем настроения.
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17.05.2020 23:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pGsE3U0oBw0
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18.05.2020 01:54 Відповісти
 
 