10 165 27
В Одесі від COVID-19 помер 47-річний лікар-реаніматолог, - ОДА
В Одесі зафіксовані два летальні випадки серед пацієнтів з коронавірусом..
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці голови Одеської ОДА Максима Куцого.
"Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів", - написав чиновник.
Куций також повідомив, что за минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість становить 746 осіб. Випадки зафіксовано практично в усіх районах Одещини.
Топ коментарі
+13 Чайка Київ
показати весь коментар17.05.2020 13:34
+13 житель юговостока
показати весь коментар17.05.2020 14:08
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.05.2020 13:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
даже Попа Римский обосрался, даже Путин, даже Аллах
...
Он точно не сидит неделями дома и не звонит своему семейному врачу, рассказывая долго и нудно об усилении симптомов.
И его точно не отшивают с рекомендациями самоизолироваться.
И он точно имеет первоочередной доступ к свободному ИВЛ.
Или в 47 лет, будучи врачём, имеет букет болячек???
Спасибо зрителям экрана..
Вы думаете - если врач - то бессмертен?
17.05.2020 11:53
Привет дружище! Я был в бане, вчера только вышел. Интересная статейка за коронавирус. Еще мне перешлют статью, где пишется, что мировые политики специально создали коронавирус изза переселения планеты, чтобы из 7 млрд жителей планеты, оставить всего 1 млрд, сейчас это только подготовка, самое страшное осенью начнется
А вы говорите...