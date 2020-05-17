В Одесі від COVID-19 помер 47-річний лікар-реаніматолог, - ОДА

В Одесі зафіксовані два летальні випадки серед пацієнтів з коронавірусом..

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці голови Одеської ОДА Максима Куцого.

"Пішли з життя 74-річна пенсіонерка та 47-річний лікар-реаніматолог міської лікарні №10. В цій лікарні медики щодня протистоять коронавірусу та рятують пацієнтів", - написав чиновник.

Куций також повідомив, что за минулу добу діагноз підтвердився у 12 пацієнтів, а загальна кількість становить 746 осіб. Випадки зафіксовано практично в усіх районах Одещини.

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