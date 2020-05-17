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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Беларуси 969 новых случаев COVID-19, пятеро больных скончались

За сутки в Беларуси 969 новых случаев COVID-19, пятеро больных скончались

По состоянию на воскресенье, 17 мая, в Беларуси зафиксировали 29 тысяч 650 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 969 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая - 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 мая - 9 498).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 тыс. 515 тестов на коронавирусную инфекцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко

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Беларусь (7886) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Ну вы и сказочник!))) На заводах и в учреждениях тесты у нас делают...давно так не смеялся)))
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17.05.2020 15:33
+17
Минздрав https://t.me/minzdravbelarus насчитал 29 650 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 165 смертей от него.
По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. По альтернативным подсчетам, в Беларуси коронавирусом заражены несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло.
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17.05.2020 15:09
+16
Ни разу у нас не видно реальной статистики. Мало того, что за несколько дней до этого сраного парада количество тестов снизилось более чем в два раза (что бы не пугать население количеством новых заражений), так еще и существует приказ Минздрава, тесты проводить только: контактам первого уровня, лицам с тяжелой и средне-тяжелой пневмонией (по направлению терапевта), и медикам работающим с ковид-зараженными (и то лишь изредка) - ВСЕ! Лицам болеющим амбулаторно, ДАЖЕ если у вас налицо все симптомы присущие С19 - тесты никто НЕ ДЕЛАЕТ! У нас целыми семьями люди переболевают дома, терапевты прямо говорят - "у вас скорее всего С19, но направление я вам дать не могу", и тесты им никто не делает. Вот такая вот "реальная статистика"...
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17.05.2020 15:27
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На 9 млн населения 1000 заболевших в день это очень много, у нас было 1000 в день на 40 млн.
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17.05.2020 18:57 Ответить
У них тестируют в X раз больше.
Показателем является смертность на млн живых людей. А она сравнима между Украиной, Белорусией и Россией
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17.05.2020 19:50 Ответить
Беларуская мова на 90% похожа на украинскую.
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17.05.2020 19:01 Ответить
На России сайт Цензор и многие другие украинские сайты заблокированы, а они нам трусят о каком за контакты и яндексы... у самих рыльце в говне.
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17.05.2020 19:44 Ответить
https://www.facebook.com/Kowal.Roman?hc_ref=ARTPUyMJhKZXUfQbqTjd5xJKNSwMUlTRiPp_MXSCls7lE08pYg63FN-GWHQjagDoRE0&fref=nf Роман Коваль
https://www.facebook.com/Kowal.Roman/posts/1543787932441000 3 мая в 04:04 · https://www.facebook.com/Kowal.Roman/posts/1543787932441000#

" І все - таки вона крутиться!"- сказав Галілео Галілей перед.судом інквізиції в 1633 році, і виявився правим.
Коронавірус COVID19 - фейкова пандeмія, яка роздута ВООЗ, що контролюється Білом Гейтсом, Марком Цукербергом, сім'єю Клінтонів, Джорджом Соросом через ЗМІ та інтернет мережами.
Я говорив це з самого початку, коли з'явилися перші картинки з Китаю і Італії і кажу це зараз.
Тупість керівництва держав і непрофісіоналізм чиновників від медицини, привела до масштабної економічної катастрофи в світі. Запровадження карантинних заходів привело до потрясінь в усіх сферах життєдіяльності людини.
Знехтувано права людини її свободу, порушено конституції і закони!
Що це? Експеримент над людством чи дійсно "чума" 21 століття?
Почну з самого початку. Коронавірусні інфекції відомі людству біля 40 років. Як і більшість вірусних інфекцій. , вони є сезонними, мають велику масовість ураження. Але одна річ, коли мова заходить про вірулентність інфекції і зовсім інша - смертність. Сезонними інфекціями, такими як грип, ГРІ,вітряна віспа, кір хворіють щорічно мільйони людей. Є і відповідна смертність, викликана даною інфекцією і ускладненнями після неї. В більшості - це пневмонії. Однозначно , що від запалення легень в багатьох випадках розвивається легенева недостатность, а
в ослаблених пацієнтів і в тих у кого є супутні хвороби, більша смертність. І ось на горизонті появляється суперінфекція, король вірусів - коронавірус. Всі забувають про хвороби серцево - судинної системи, онко, хірургічну патологію, політравми, неврологічні хвороби, туберкульоз, алкоголізм і т. д., і починають боротьбу з COVID 19.
Медичну науку нагинають і перетворюють в засіб залякування, примусу і страху.
Але найгірше те, що її використовують в своїх цілях представники ВООЗ і політики. З лікарів і людей науки роблять слухняних рабів і виконавців чужої волі. " Всі на боротьбу з СOVID 19!" - гасло, яке затуманило мізки чиновникам, владоможцям і звичайним людям. Через ЗМІ щоденні жахливі картинки і головне цифри: інфіковано стільки, померлих стільки. Кожного ранку, як обухом по голові цифри, цифри і цифри...
Повідомлення, як з лінії фронту!
Кому потрібна паніка? І для чого?Я задавав собі це запитання не один раз. Паніка потрібна тим, хто нею вміло маніпулює. Мова не йде про лікування пацієнтів, мова іде про масовість "інфікування". Для чого? І відповідь, проводиться експеримент для тиску на держави і уряди з метою тотального примусу і контролю.
Ціль - збагачення тих, хто це все замутив. Зараз вони заробляють на засобах індивідуального захисту, тестах на коронавірус і реактивах для ПЛР. Але головна ціль - сиворотка, на якій ВООЗ і ті хто за нею стоїть зароблять сотні млрд.₴.
Чи є в цьому світова змова? Є!
По-перше, карантин запроваджено в усіх країнах світу з порушенням медичних норм і правил.
По - друге, СOVID19 не відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
Втретє - смертність від цієї інфекції нижча у всіх відношеннях, ніж від ряду смертноносних інфекцій - чуми, холери, тифу і чорної віспи.
Що дальше чекає нас?
Продовження експерименту можливе тільки тоді, коли будемо сліпо вірити в масовий мор по намальованих картинках в ЗМІ і інтернеті. І до того часу, поки не включимо мізки і не заявимо, що ми не стадо,яке підпорядковується купці світових аферистів а ми люди, які вміють думати.
Залишаюся "білою вороною" в цьому світі, маю свою думку, вмію аналізувати і навчився відрізняти правду від брехні.
Не знаю жодної держави котра б свої помилки визнала.Люба держава всі питання по відношенню до громадян вирішує з позиції сили і репресій.
Нам треба вистояти і розкрити цю аферу століття!
Завершу перефразувавши Ґ. Галілея " І все таки вони нам брешуть!"
Кріпімося!
P.S. про українські реалії в період карантину в наступному дописі. Про владу, медичних працівників, куди витрачаються наші гроші і ще дещо!
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17.05.2020 19:58 Ответить
В развитие темы о всемирной афере с коронавирусом. Итак в Украине: 514 умерших на 18291 инфицированных, то есть 2,81%. Думаю, статистика занижена по инфицированным в 5 раз в связи с малым количеством проведенных тестов. Далее по той же официальной статитстике признаной МОЗ около 80% инфицированных переносят С19 на ногах (безсимптомно или с легкими симптомами) и в большинстве случаев даже не обращаются за медицинской помощью к государству. То есть реально инфицированных уже 18291/0,2 = 91455 человек х 5 = 457275 человек, что составляет около 1.2% от общего числа населения что вполне реально как за три месяца короноистерии. Теперь делим 514 умерших на 457 275 инфицированных и получаем реальную летальность С19 (ибо легко переболевшие явно не могли умереть от С19): 514/457275 = 0,00112х100% = 0,112%. Установленная летальность от сезонного гриппа 0,25% от инфицированных. Вот и получается что реальная смертность от С19 в два с лишним раза ниже чем от обычного гриппа!!!! Мне кажется, что истерия с этим коронавирусом - есть глобальная манипуляция группы международных аферистов мировым сообществом с целью быстро и много заработать на запуганных идиотах (населении). Как-то так...
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17.05.2020 23:40 Ответить
После падения зелёного режима, первыми должны быть арестованы Степанов и Ляшко.
Вытрясите из них всю информацию: от кого они получали приказы раздувать короно-истерию, и какие это были приказы.
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18.05.2020 00:44 Ответить
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