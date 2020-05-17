За сутки в Беларуси 969 новых случаев COVID-19, пятеро больных скончались

По состоянию на воскресенье, 17 мая, в Беларуси зафиксировали 29 тысяч 650 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 969 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая - 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 мая - 9 498).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 тыс. 515 тестов на коронавирусную инфекцию.

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