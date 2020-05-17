За сутки в Беларуси 969 новых случаев COVID-19, пятеро больных скончались
По состоянию на воскресенье, 17 мая, в Беларуси зафиксировали 29 тысяч 650 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Прирост за последние сутки составил 969 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая - 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там сообщили, что на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 мая - 9 498).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 тыс. 515 тестов на коронавирусную инфекцию.
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Показателем является смертность на млн живых людей. А она сравнима между Украиной, Белорусией и Россией
https://www.facebook.com/Kowal.Roman/posts/1543787932441000 3 мая в 04:04 · https://www.facebook.com/Kowal.Roman/posts/1543787932441000#
" І все - таки вона крутиться!"- сказав Галілео Галілей перед.судом інквізиції в 1633 році, і виявився правим.
Коронавірус COVID19 - фейкова пандeмія, яка роздута ВООЗ, що контролюється Білом Гейтсом, Марком Цукербергом, сім'єю Клінтонів, Джорджом Соросом через ЗМІ та інтернет мережами.
Я говорив це з самого початку, коли з'явилися перші картинки з Китаю і Італії і кажу це зараз.
Тупість керівництва держав і непрофісіоналізм чиновників від медицини, привела до масштабної економічної катастрофи в світі. Запровадження карантинних заходів привело до потрясінь в усіх сферах життєдіяльності людини.
Знехтувано права людини її свободу, порушено конституції і закони!
Що це? Експеримент над людством чи дійсно "чума" 21 століття?
Почну з самого початку. Коронавірусні інфекції відомі людству біля 40 років. Як і більшість вірусних інфекцій. , вони є сезонними, мають велику масовість ураження. Але одна річ, коли мова заходить про вірулентність інфекції і зовсім інша - смертність. Сезонними інфекціями, такими як грип, ГРІ,вітряна віспа, кір хворіють щорічно мільйони людей. Є і відповідна смертність, викликана даною інфекцією і ускладненнями після неї. В більшості - це пневмонії. Однозначно , що від запалення легень в багатьох випадках розвивається легенева недостатность, а
в ослаблених пацієнтів і в тих у кого є супутні хвороби, більша смертність. І ось на горизонті появляється суперінфекція, король вірусів - коронавірус. Всі забувають про хвороби серцево - судинної системи, онко, хірургічну патологію, політравми, неврологічні хвороби, туберкульоз, алкоголізм і т. д., і починають боротьбу з COVID 19.
Медичну науку нагинають і перетворюють в засіб залякування, примусу і страху.
Але найгірше те, що її використовують в своїх цілях представники ВООЗ і політики. З лікарів і людей науки роблять слухняних рабів і виконавців чужої волі. " Всі на боротьбу з СOVID 19!" - гасло, яке затуманило мізки чиновникам, владоможцям і звичайним людям. Через ЗМІ щоденні жахливі картинки і головне цифри: інфіковано стільки, померлих стільки. Кожного ранку, як обухом по голові цифри, цифри і цифри...
Повідомлення, як з лінії фронту!
Кому потрібна паніка? І для чого?Я задавав собі це запитання не один раз. Паніка потрібна тим, хто нею вміло маніпулює. Мова не йде про лікування пацієнтів, мова іде про масовість "інфікування". Для чого? І відповідь, проводиться експеримент для тиску на держави і уряди з метою тотального примусу і контролю.
Ціль - збагачення тих, хто це все замутив. Зараз вони заробляють на засобах індивідуального захисту, тестах на коронавірус і реактивах для ПЛР. Але головна ціль - сиворотка, на якій ВООЗ і ті хто за нею стоїть зароблять сотні млрд.₴.
Чи є в цьому світова змова? Є!
По-перше, карантин запроваджено в усіх країнах світу з порушенням медичних норм і правил.
По - друге, СOVID19 не відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
Втретє - смертність від цієї інфекції нижча у всіх відношеннях, ніж від ряду смертноносних інфекцій - чуми, холери, тифу і чорної віспи.
Що дальше чекає нас?
Продовження експерименту можливе тільки тоді, коли будемо сліпо вірити в масовий мор по намальованих картинках в ЗМІ і інтернеті. І до того часу, поки не включимо мізки і не заявимо, що ми не стадо,яке підпорядковується купці світових аферистів а ми люди, які вміють думати.
Залишаюся "білою вороною" в цьому світі, маю свою думку, вмію аналізувати і навчився відрізняти правду від брехні.
Не знаю жодної держави котра б свої помилки визнала.Люба держава всі питання по відношенню до громадян вирішує з позиції сили і репресій.
Нам треба вистояти і розкрити цю аферу століття!
Завершу перефразувавши Ґ. Галілея " І все таки вони нам брешуть!"
Кріпімося!
P.S. про українські реалії в період карантину в наступному дописі. Про владу, медичних працівників, куди витрачаються наші гроші і ще дещо!
Вытрясите из них всю информацию: от кого они получали приказы раздувать короно-истерию, и какие это были приказы.