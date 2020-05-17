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На Ривненщине за сутки 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА
В Ривненской области лабораторно подтверждены еще 26 случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на вечер 17 мая на Ривненщине зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19" - написал Коваль. Возраст заболевших от 8 до 82 лет.
"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 1 167 случаев заболевания коронавирусом. Из них - 85 детей (7%) и 247 медицинских работников (21%). Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 28 человек. Преодолели COVID-19 уже 352 человека", - подчеркнул глава ОГА.
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https://www.facebook.com/Kowal.Roman?hc_ref=ARTPUyMJhKZXUfQbqTjd5xJKNSwMUlTRiPp_MXSCls7lE08pYg63FN-GWHQjagDoRE0&fref=nf Роман Коваль
https://www.facebook.com/Kowal.Roman/posts/1543787932441000 3 мая в 04:04 · https://www.facebook.com/Kowal.Roman/posts/1543787932441000#
" І все - таки вона крутиться!"- сказав Галілео Галілей перед.судом інквізиції в 1633 році, і виявився правим.
Коронавірус COVID19 - фейкова пандeмія, яка роздута ВООЗ, що контролюється Білом Гейтсом, Марком Цукербергом, сім'єю Клінтонів, Джорджом Соросом через ЗМІ та інтернет мережами.
Я говорив це з самого початку, коли з'явилися перші картинки з Китаю і Італії і кажу це зараз.
Тупість керівництва держав і непрофісіоналізм чиновників від медицини, привела до масштабної економічної катастрофи в світі. Запровадження карантинних заходів привело до потрясінь в усіх сферах життєдіяльності людини.
Знехтувано права людини її свободу, порушено конституції і закони!
Що це? Експеримент над людством чи дійсно "чума" 21 століття?
Почну з самого початку. Коронавірусні інфекції відомі людству біля 40 років. Як і більшість вірусних інфекцій. , вони є сезонними, мають велику масовість ураження. Але одна річ, коли мова заходить про вірулентність інфекції і зовсім інша - смертність. Сезонними інфекціями, такими як грип, ГРІ,вітряна віспа, кір хворіють щорічно мільйони людей. Є і відповідна смертність, викликана даною інфекцією і ускладненнями після неї. В більшості - це пневмонії. Однозначно , що від запалення легень в багатьох випадках розвивається легенева недостатность, а
в ослаблених пацієнтів і в тих у кого є супутні хвороби, більша смертність. І ось на горизонті появляється суперінфекція, король вірусів - коронавірус. Всі забувають про хвороби серцево - судинної системи, онко, хірургічну патологію, політравми, неврологічні хвороби, туберкульоз, алкоголізм і т. д., і починають боротьбу з COVID 19.
Медичну науку нагинають і перетворюють в засіб залякування, примусу і страху.
Але найгірше те, що її використовують в своїх цілях представники ВООЗ і політики. З лікарів і людей науки роблять слухняних рабів і виконавців чужої волі. " Всі на боротьбу з СOVID 19!" - гасло, яке затуманило мізки чиновникам, владоможцям і звичайним людям. Через ЗМІ щоденні жахливі картинки і головне цифри: інфіковано стільки, померлих стільки. Кожного ранку, як обухом по голові цифри, цифри і цифри...
Повідомлення, як з лінії фронту!
Кому потрібна паніка? І для чого?Я задавав собі це запитання не один раз. Паніка потрібна тим, хто нею вміло маніпулює. Мова не йде про лікування пацієнтів, мова іде про масовість "інфікування". Для чого? І відповідь, проводиться експеримент для тиску на держави і уряди з метою тотального примусу і контролю.
Ціль - збагачення тих, хто це все замутив. Зараз вони заробляють на засобах індивідуального захисту, тестах на коронавірус і реактивах для ПЛР. Але головна ціль - сиворотка, на якій ВООЗ і ті хто за нею стоїть зароблять сотні млрд.₴.
Чи є в цьому світова змова? Є!
По-перше, карантин запроваджено в усіх країнах світу з порушенням медичних норм і правил.
По - друге, СOVID19 не відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
Втретє - смертність від цієї інфекції нижча у всіх відношеннях, ніж від ряду смертноносних інфекцій - чуми, холери, тифу і чорної віспи.
Що дальше чекає нас?
Продовження експерименту можливе тільки тоді, коли будемо сліпо вірити в масовий мор по намальованих картинках в ЗМІ і інтернеті. І до того часу, поки не включимо мізки і не заявимо, що ми не стадо,яке підпорядковується купці світових аферистів а ми люди, які вміють думати.
Залишаюся "білою вороною" в цьому світі, маю свою думку, вмію аналізувати і навчився відрізняти правду від брехні.
Не знаю жодної держави котра б свої помилки визнала.Люба держава всі питання по відношенню до громадян вирішує з позиції сили і репресій.
Нам треба вистояти і розкрити цю аферу століття!
Завершу перефразувавши Ґ. Галілея " І все таки вони нам брешуть!"
Кріпімося!
P.S. про українські реалії в період карантину в наступному дописі. Про владу, медичних працівників, куди витрачаються наші гроші і ще дещо!
Роман Коваль -- один iз Лідерів Майдану та "Революції Гідності" в Рівному
А кому пощастить- ще й Гайка.
Обзор был опубликован в журнале Schizophrenia Research.
«Имеются умеренные доказательства того, что у небольшого, но важного числа пациентов разовьется коронавирусный психоз», - говорится в материале.
Проблемы с психикой провоцируют лекарственные препараты при терапии у пациентов с COVID-19 (определенные стероиды), воздействие самого вируса на организм, существующая ранее уязвимость человека к психическому состоянию и психосоциальный стресс, возникающий в связи с инфекционным заболеванием, а также социальное дистанцирование из-за карантина. Об этом пишет Newsweek.
https://newsyou.info/budet-li-dorogoy-vakcina-ot-koronavirysa
https://newsyou.info/budet-li-dorogoy-vakcina-ot-koronavirysa Это интересно: Будет ли дорогой вакцина от коронавируса?
В одном исследовании в январе 2020 года, цитируемом авторами, в области, где широко распространен COVID-19, сообщалось о 25-процентном годовом всплеске случаев шизофрении и расстройств, симптомы которого включают психоз. В этом исследовании приняли участие 13 783 пациентов клиники Xuzhou Oriental. Авторы отчета возлагали вину на психосоциальный стресс и меры социального дистанцирования. Тем не менее, поскольку увеличение числа случаев было относительно небольшим, всплеск мог произойти случайно, утверждают авторы обзора.
Команда ученых напоминает, что связь между вирусными вспышками и психическими заболеваниями была зафиксирована и ранее.
«Связь между инфекцией гриппа и психозом была зарегистрирована после пандемии испанского гриппа в 18 веке, а последующие острые «психозы гриппа» были зафиксированы во время многочисленных пандемий», - пишут они.
https://newsyou.info/vrach-iz-izrailja-obyasnil-kak-v-strane-smogli-ostanovit-pandemiju-covid-19
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По словам ученой из австралийского университета Мельбурна Элли Браун, которая специализируется по психозам, COVID-19 - это очень стрессовый опыт для всех, особенно для тех, у кого «сложные потребности в психическом здоровье».
«Мы знаем, что психоз и первые эпизоды психозов обычно вызываются значительными психосоциальными стрессами. В контексте COVID-19 это может включать стресс, связанный с изоляцией и необходимостью оставаться в сложных семейных ситуациях», - сказала она.
Ученая рассказала в комментарии изданию, что ее команду вдохновили на проведение обзора клинические исследования о том, что пандемия «оказывает существенное влияние на наших пациентов с психозом». Они слышали подобные сообщения и от своих международных коллег.
https://newsyou.info/ot-koronavirusa-umer-izvestniy-ukrainskiy-onkolog-borolsya-tri-nedeli
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Профессор Университета Ла Троб в Мельбурне Ричард Грей признал, что COVID-19 - это новое заболевание, и ученые недостаточно могут понять сейчас о психологическом воздействии, которое оно окажет как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Отметим, что вскоре после публикации обзора директор департамента психического здоровья Всемирной организации здравоохранения Девора Кестель сказала, что вызванный коронавирусом кризис серьезно повлиял на психическое здоровье целых обществ.
https://newsyou.info/goto/https://www.rbc.ua/rus/news/ www.rbc.ua
Что у нас тут просто уже все при смерти от коронавируса, что младенцами торгуем и тд.
Все от тупого бессилия, что у нас ситуация в сто раз спокойнее, чем у них