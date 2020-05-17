На Ривненщине за сутки 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

В Ривненской области лабораторно подтверждены еще 26 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на вечер 17 мая на Ривненщине зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19" - написал Коваль. Возраст заболевших от 8 до 82 лет.

"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 1 167 случаев заболевания коронавирусом. Из них - 85 детей (7%) и 247 медицинских работников (21%). Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 28 человек. Преодолели COVID-19 уже 352 человека", - подчеркнул глава ОГА.

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