На Рівненщині за добу 26 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА

У Рівненській області лабораторно підтверджено ще 26 випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на вечір 17 травня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19" - написав Коваль. Вік хворих - від 8 до 82 років.

"Отже у Рівненській області наразі маємо 1 167 випадків захворювання на коронавірус. З них 85 - діти (7%), а також 247 медичних працівників (21%). Через ускладнення, спричинені коронавірусом, померло 28 осіб. Здолали COVID-19 вже 352 людини", - підкреслив голова ОДА.

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