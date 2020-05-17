До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ

ВОЗ, основываясь на построенной ею модели, предупредила, что в конечном итоге коронавирусом может заразиться около четверти миллиарда человек и что 150 тысяч человек в Африке могут умереть, если не принять срочных мер.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ Global Health, прогнозирует меньшие уровни заболеваемости и смертности в других регионах мира, таких, как Европа и США.

Тем временем, из опубликованного в субботу исследования следует, что финансовый статус является важным фактором, определяющим, кто заразится коронавирусом. Оксфордский университет, который провел исследование, установил, что у жителей самых бедных районов Великобритании в четыре раза больше шансов заразиться COVID-19, чем у жителей богатых районов.

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Авторы исследования, изучившие результаты более 3600 тестов на COVID-19, установили, что лишения, а также возраст и хронические заболевания печени повышают вероятность положительного результата.

Всего в мире выявлено более 4,6 миллиона инфицированных, скончались более 311 тысяч человек.