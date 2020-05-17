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Новости Коронавирус и карантин
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До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ

До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ

ВОЗ, основываясь на построенной ею модели, предупредила, что в конечном итоге коронавирусом может заразиться около четверти миллиарда человек и что 150 тысяч человек в Африке могут умереть, если не принять срочных мер.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ Global Health, прогнозирует меньшие уровни заболеваемости и смертности в других регионах мира, таких, как Европа и США.

Тем временем, из опубликованного в субботу исследования следует, что финансовый статус является важным фактором, определяющим, кто заразится коронавирусом. Оксфордский университет, который провел исследование, установил, что у жителей самых бедных районов Великобритании в четыре раза больше шансов заразиться COVID-19, чем у жителей богатых районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи заражения коронавирусом через касание поверхностей не фиксировались, но дезинфекцию лучше проводить, - ВОЗ

Авторы исследования, изучившие результаты более 3600 тестов на COVID-19, установили, что лишения, а также возраст и хронические заболевания печени повышают вероятность положительного результата.

Всего в мире выявлено более 4,6 миллиона инфицированных, скончались более 311 тысяч человек.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3438

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https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=*********************************************************************************************************************************************************-eE-spRevyonrh1hxhzmG7tX4HRpNaS55nGnXjf9gk&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
с https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__cft__[0]=*********************************************************************************************************************************************************-eE-spRevyonrh1hxhzmG7tX4HRpNaS55nGnXjf9gk&__tn__=-]C%2CP-y-R
Ol Sharp .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=801190503618611&id=100011830050778&__cft__[0]=*********************************************************************************************************************************************************-eE-spRevyonrh1hxhzmG7tX4HRpNaS55nGnXjf9gk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 7 ч. ·

70 лет со дня рождения Новодворской... Помните, как рабы смеялись над её внешностью? Вот так она выглядела до того, как совки бросили её в психушку и там искалечили.

Валерия Новодворская - украинцам и об украинцах:

* Берегите Украину, она - надежда человечества. Украина - это та Русь, которая осталась дома.

* Украина имеет все основания и все возможности идти дорогой чести, не лгать, не предавать, не лицемерить. Не делать вид, что любит Россию.

* Когда украинцы вернут Донецк и Луганск, обыватели примут их власть, как принимают любую власть, которая пришла в город. И будут паиньками, когда поймут, что они не могут рассчитывать на Путина.

* Украину сильно разбавляли ее врагами, но это сгладится все со временем.

* Для того, чтобы иметь европейское государство, которое не посмеет тронуть никакой Путин, надо туда многое вложить: силы, время, своих детей, свои способности, свои таланты. Ну и тогда через десять лет ситуация станет намного лучше. Через двадцать лет - еще лучше.

* Сразу нельзя догнать ни Францию, ни Германию, тем более что по нравственным параметрам вы их уже перегнали. Вы уже не такие как они, которые предают ради литра газа, ради талончиков с нефтью, которые вас сдали бы, если бы вы сами не стояли на собственных ногах.

* В России постепенно уходит тон торжества. Остается озлобление, и они будут вас ненавидеть страшно за то, что вы пошли другим путем.

* Не ждите от России ни объективности, ни добра. Она будет вынуждена смириться с вашим существованием, но будет подставлять ножку всегда и везде.

* Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков.

* Сегодняшний пароль свободных людей "Слава Украине!", а отзыв - "Героям слава!". Пожалуйста, спасите Украину и это единственное, что может спасти Россию.

Сахаров и Новодворская - два наиболее достойных человека, родившихся на территории зла. ИМХО.
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17.05.2020 21:46
+13
МЧС(МНС) предупреждает, что завтра могут загореться одновременно 800 000 сооружений, и просит выделить средства на их тушение.
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17.05.2020 21:40
+13
Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают.
Карел Чапек.
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17.05.2020 21:43
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Правила форума Совет форумчан
У них дубас по ходу и не запрещали..
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17.05.2020 21:35 Ответить
Тобто все ще тільки починається.
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17.05.2020 21:36 Ответить
"До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ" - Могут! Но не надо.
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17.05.2020 21:36 Ответить
250 миллионов= 15млн. умерших,судя по сегодняшнему соотношению
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17.05.2020 22:56 Ответить
по статистике - да !!!

гаджеты, электромобили, гиперлупы, полет на Марс и....

коронавирус, от которого спасаются тряпочкой на ротике
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18.05.2020 01:00 Ответить
ВОЗ-отстой!Боярышник-сила!
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17.05.2020 21:36 Ответить
Тагииил!
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17.05.2020 22:57 Ответить
Ударім по вірусу!
До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 75
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17.05.2020 23:05 Ответить
а был ли вирус мальчик?
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17.05.2020 21:40 Ответить
на, изучай. https://www.youtube.com/watch?v=YErL1erZz90 этот чел не агент рептилоидов и заговорщиков
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17.05.2020 23:12 Ответить
До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8099
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17.05.2020 21:40 Ответить
Не сцы.
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17.05.2020 21:45 Ответить
До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 706
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17.05.2020 21:45 Ответить
МЧС(МНС) предупреждает, что завтра могут загореться одновременно 800 000 сооружений, и просит выделить средства на их тушение.
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17.05.2020 21:40 Ответить
в конечном итоге опасность заражения станет пренебрежимо малой после того,как переболеют миллиардов 5 человек.тогда возникнет коллективный иммунитет и не от кого будет заразиться.
так все только начинается
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17.05.2020 21:40 Ответить
пока 5 миллиардов переболеют, вирус 50 раз мутирует и коллективный иммунитет пойдёт в ж--пу
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17.05.2020 21:47 Ответить
пока не доказана высокая мутагенность вируса.наоборот,преобладают до сих пор только две разновидности.
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17.05.2020 21:55 Ответить
это не последний вирус, который выйдет из равновесного состояния вследствие изменения климата, так что можно спокойно жить дальше, если заблаговременно подготовиться к смерти
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17.05.2020 22:10 Ответить
не думаю,что климат сильно на что то влияет.в конце концов на земле достаточно регионов с самым разным климатом.и миллиарды людей ежегодно перемещаются из региона в регион.
скорее дело в том,что участились случаи контактов с экзотическими формами животного мира.ну или специально собирались образцы вирусов разных видов.
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17.05.2020 22:23 Ответить
А чому так мало? Казали що мільйони помруть і мільярди захворіть.Знову самі собі перечать.

''150 тысяч человек в Африке могут умереть''

Для Африки це взагалі ніщо.Там і так від різних хвороб помирають мільйони.
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17.05.2020 21:43 Ответить
Знов на бідних неграх шось випробовуватимуть.
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17.05.2020 22:01 Ответить
https://censor.net/user/126283 І на білих також.
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17.05.2020 22:02 Ответить
Количество умерших зависит от количества тестов)
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17.05.2020 23:59 Ответить
Да,добренькие вы людишки!!!
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17.05.2020 21:43 Ответить
Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают.
Карел Чапек.
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17.05.2020 21:43 Ответить
Авторы исследования, изучившие результаты более 3600 тестов на COVID-19, установили, что лишения, а также возраст и хронические заболевания печени, и ЗЕбилизм повышают вероятность положительного результата.
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17.05.2020 21:46 Ответить
До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3438

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=*********************************************************************************************************************************************************-eE-spRevyonrh1hxhzmG7tX4HRpNaS55nGnXjf9gk&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=*********************************************************************************************************************************************************-eE-spRevyonrh1hxhzmG7tX4HRpNaS55nGnXjf9gk&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
с https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__cft__[0]=*********************************************************************************************************************************************************-eE-spRevyonrh1hxhzmG7tX4HRpNaS55nGnXjf9gk&__tn__=-]C%2CP-y-R
Ol Sharp .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=801190503618611&id=100011830050778&__cft__[0]=*********************************************************************************************************************************************************-eE-spRevyonrh1hxhzmG7tX4HRpNaS55nGnXjf9gk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 7 ч. ·

70 лет со дня рождения Новодворской... Помните, как рабы смеялись над её внешностью? Вот так она выглядела до того, как совки бросили её в психушку и там искалечили.

Валерия Новодворская - украинцам и об украинцах:

* Берегите Украину, она - надежда человечества. Украина - это та Русь, которая осталась дома.

* Украина имеет все основания и все возможности идти дорогой чести, не лгать, не предавать, не лицемерить. Не делать вид, что любит Россию.

* Когда украинцы вернут Донецк и Луганск, обыватели примут их власть, как принимают любую власть, которая пришла в город. И будут паиньками, когда поймут, что они не могут рассчитывать на Путина.

* Украину сильно разбавляли ее врагами, но это сгладится все со временем.

* Для того, чтобы иметь европейское государство, которое не посмеет тронуть никакой Путин, надо туда многое вложить: силы, время, своих детей, свои способности, свои таланты. Ну и тогда через десять лет ситуация станет намного лучше. Через двадцать лет - еще лучше.

* Сразу нельзя догнать ни Францию, ни Германию, тем более что по нравственным параметрам вы их уже перегнали. Вы уже не такие как они, которые предают ради литра газа, ради талончиков с нефтью, которые вас сдали бы, если бы вы сами не стояли на собственных ногах.

* В России постепенно уходит тон торжества. Остается озлобление, и они будут вас ненавидеть страшно за то, что вы пошли другим путем.

* Не ждите от России ни объективности, ни добра. Она будет вынуждена смириться с вашим существованием, но будет подставлять ножку всегда и везде.

* Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков.

* Сегодняшний пароль свободных людей "Слава Украине!", а отзыв - "Героям слава!". Пожалуйста, спасите Украину и это единственное, что может спасти Россию.

Сахаров и Новодворская - два наиболее достойных человека, родившихся на территории зла. ИМХО.
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17.05.2020 21:46 Ответить
а железная леди сказала еще Горбачеву, что без Бога порядка не наведете
как в воду глядела
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17.05.2020 22:14 Ответить
Сахаров и Новодворская - два наиболее достойных человека, родившихся на территории зла (раше)
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18.05.2020 01:02 Ответить
Так это 4%,вы бы такое Жукову-Мяснику сказали,он бы со смеху вссался.
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17.05.2020 21:47 Ответить
Ребята готовьтесь к чиповке и безналичному расчёту а вирус вам покажется грудным ребёнком
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17.05.2020 21:48 Ответить
в 2009 c H1n1 тоже подобное всякие овощи вбрасывали, еще про прививки с тех пор гундеж
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17.05.2020 21:57 Ответить
Ну, тобто, не страшно, бо ж не всі?
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17.05.2020 21:54 Ответить
АС-ТА-НА-ВИ-ТЕ-С!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2020 21:56 Ответить
ВОЗ выгодно разгонять панику -им идет крупное бабло ! Пугали пугали , а оказалось в Швеции без карантина умерших меньше чем в Италии с карантином !
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17.05.2020 21:57 Ответить
Советник президента США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции. Он заявил об этом в эфире https://lenta.ru/tags/organizations/telekanal-avs/ телеканала ABC в воскресенье, 17 мая, передает https://lenta.ru/tags/organizations/bloomberg/ Bloomberg .
«Нулевой пациент появился в провинции Ухань в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом https://lenta.ru/tags/organizations/voz/ ВОЗ , два месяца скрывали вирус от мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы "посеять" его», - заявил Наварро.
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17.05.2020 21:58 Ответить
Лікарі бельгійської лікарні влаштували «коридор ганьби» прем'єр-міністру країни

В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестр та працівників швидкої допомоги
Бельгійські лікарі влаштували акцію протесту для прем'єр-міністра країни Софі Вільмес, організувавши «коридор ганьби і презирства» під час відвідування главою держави лікарні «Сен-П'єр». Про це свідчать кадри, показані телеканалом RTBF.
Повідомляється, що під час візиту прем'єра в лікарню лікарі і медики вишикувалися по обидва боки дороги, і по мірі наближення кортежу глави уряду розгорталися до автомобілів спиною, щоб продемонструвати обурення тим, як влада ставиться до системи охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу.
В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестр та працівників швидкої допомоги.
«Лікарі наполягають на виплати фінансових компенсацій або підвищення зарплат за минулі два місяці важкої роботи. Крім цього, персонал лікарні «Сен-П'єр», так само як і лікарі по всій країні, з обуренням сприйняв розпорядження уряду про обов'язковий вихід медперсоналу на понаднормову роботу, якщо в цьому є необхідність. Наші лікарі і медсестри і так постійно працюють понаднормово, і примусові заходи викликають гостре відторгнення», - сказав представник профспілки лікарів Дірк Ван Овертвельдт. ВІДЕО https://glavcom.ua/world/observe/likari-belgijskoji-likarni-vlashtuvali-koridor-ganbi-prem-jer-ministru-krajini-680630.html
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17.05.2020 22:08 Ответить
Я что-то разучился считать, может со страху это. Начнем с того, что "может", как элемент запугивания, манипуляция страхом, с целью контроля над массами.
250 млн. человек могут заболеть, а могут и не заболеть.
Сколько без симптомов, сколько переболеет, а умрет, от сопутствующих смертельных заболеваний. Не надо запугивать людей.
Войне РФ в Украине меньше уделяется внимание. Имейте совесть, экономика Украины уже легла, если кому-то непонятно это. Карантин продолжается? Зарплат чинушам провладным уж точно не будет. С чего платить?
Бюджет растащили уже.
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17.05.2020 22:10 Ответить
усё в Божих руках
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17.05.2020 22:15 Ответить
ВОЗ нехай іде нахер.
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17.05.2020 22:19 Ответить
Вы шо! Там такий поважний ефійоп керує.
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17.05.2020 22:32 Ответить
ВОЗ знову залякує людство. Треба ліквідувати цю ганебну організацію.
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17.05.2020 22:37 Ответить
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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17.05.2020 22:45 Ответить
Бред, полный бред.
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17.05.2020 23:44 Ответить
кацапстану нужен бесконечный дурантин в Украине. от преждевременной смерти украинских хроников ему не холодно и не жарко.
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18.05.2020 02:07 Ответить
Ни фига себе сколько в ВОЗе работает человек.
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17.05.2020 22:50 Ответить
Вікі:
У травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA Борис Люшняк , керівник групи з підготовки до пандемії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США (ця група займається боротьбою з поширенням масових епідемій) доповідав, що людство напередодні всесвітньої епідемії H1N1. Було навіть прораховано скільки може померти людей на всій планеті від цієї недуги - понад 250 тис.
У березні-квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексиці зафіксовано спалах свинячого грипу штаму https://uk.wikipedia.org/wiki/H1N1 H1N1 серед людей. Збудником нової хвороби, що отримала назву північноамериканський (або мексиканський) грип, став вірус «Каліфорнія 04/2009», який утворився з людського вірусу грипу A (підтип H1N1) і частково з декількох штамів вірусу свинячого грипу.
Станом на 26 серпня 2009 р. у всьому світі зафіксовано 253169 підтверджених випадків зараження людей штамом H1N1. Померло 2572 хворих в 134 регіонах світу.
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17.05.2020 23:07 Ответить
Може, досить уже вибивати таким чином собі фінансування і відпрацьовувати чиєсь замовлення.
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17.05.2020 23:09 Ответить
Вирус, передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Карантин, якобы карантин, убивает Украину.
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17.05.2020 23:45 Ответить
половина населения Земли вообще может забеременеть и не раз, но это не повод для паники - все выздоровеют и будут жить до самой смерти
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17.05.2020 23:59 Ответить
Ох уж эта ВОЗ с их прогнозами, так и хочется спросить - а под рот ответишь? ))
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18.05.2020 00:41 Ответить
Не поэтому бедные районы больше заражаются...Мало образованные они и наглые...На примере Торонто где ношение масок не обязательно...В нормальных районах все в магазинах в масках и на улице соблюдают дистанцию. В бедных, если так можно сказать, то есть в районах где живут выходцы из среднего ближнего востока, кавказа, а так же Индии вообще все всем пофиг. Прут жирные морды с задницами как у слонов, натакаются, без масок, орут в телефоны и вообще все до лампочки. Канадцы белые борзые тоже попадаются в этих районах. Типа, я свободный человек и мне по фиг ваши рекомендации. Чаще всего заявляют о конспирологии, дескать нам хотят в голову вживить чип....Та кому они на фуй нужны еще чипы за зря переводить. Я подозреваю, что правительство ждет стычек по поводу ношения масок, что бы принять закон об обязательном ношении.
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18.05.2020 00:49 Ответить
Непонятно, почему всего 250 млн. а не 7млрд. людей планеты?
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18.05.2020 00:51 Ответить
Все одно Трамп грошей не дасть )
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18.05.2020 08:26 Ответить
Ох как денюжков хочется .
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18.05.2020 09:00 Ответить
 
 