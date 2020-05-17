До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ

ВООЗ, ґрунтуючись на побудованій нею моделі, попередила, що в кінцевому підсумку коронавірусом може інфікуватися близько чверті мільярда людей і що 150 тисяч осіб в Африці можуть померти, якщо не вжити термінових заходів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Дослідження, результати якого було опубліковано в журналі BMJ Global Health, прогнозує менші рівні захворюваності і смертності в інших регіонах світу, зокрема Європі та США.

Тим часом з опублікованого в суботу дослідження випливає, що фінансовий статус є важливим фактором, що визначає, хто інфікується коронавірусом. Оксфордський університет, який провів дослідження, встановив, що у жителів найбідніших районів Великої Британії в чотири рази більше шансів інфікуватися COVID-19, ніж у жителів заможних районів.

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Автори дослідження, які вивчили результати понад 3 600 тестів на COVID-19, встановили, що злидні, а також вік і хронічні захворювання печінки підвищують ймовірність позитивного результату.

Загалом у світі виявлено понад 4,6 млн інфікованих, померли понад 311 тис. осіб.