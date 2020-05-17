До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ
ВООЗ, ґрунтуючись на побудованій нею моделі, попередила, що в кінцевому підсумку коронавірусом може інфікуватися близько чверті мільярда людей і що 150 тисяч осіб в Африці можуть померти, якщо не вжити термінових заходів.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Дослідження, результати якого було опубліковано в журналі BMJ Global Health, прогнозує менші рівні захворюваності і смертності в інших регіонах світу, зокрема Європі та США.
Тим часом з опублікованого в суботу дослідження випливає, що фінансовий статус є важливим фактором, що визначає, хто інфікується коронавірусом. Оксфордський університет, який провів дослідження, встановив, що у жителів найбідніших районів Великої Британії в чотири рази більше шансів інфікуватися COVID-19, ніж у жителів заможних районів.
Автори дослідження, які вивчили результати понад 3 600 тестів на COVID-19, встановили, що злидні, а також вік і хронічні захворювання печінки підвищують ймовірність позитивного результату.
Загалом у світі виявлено понад 4,6 млн інфікованих, померли понад 311 тис. осіб.
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коронавирус, от которого спасаются тряпочкой на ротике
вирусмальчик?
так все только начинается
скорее дело в том,что участились случаи контактов с экзотическими формами животного мира.ну или специально собирались образцы вирусов разных видов.
''150 тысяч человек в Африке могут умереть''
Для Африки це взагалі ніщо.Там і так від різних хвороб помирають мільйони.
Карел Чапек.
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Ol Sharp .
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70 лет со дня рождения Новодворской... Помните, как рабы смеялись над её внешностью? Вот так она выглядела до того, как совки бросили её в психушку и там искалечили.
Валерия Новодворская - украинцам и об украинцах:
* Берегите Украину, она - надежда человечества. Украина - это та Русь, которая осталась дома.
* Украина имеет все основания и все возможности идти дорогой чести, не лгать, не предавать, не лицемерить. Не делать вид, что любит Россию.
* Когда украинцы вернут Донецк и Луганск, обыватели примут их власть, как принимают любую власть, которая пришла в город. И будут паиньками, когда поймут, что они не могут рассчитывать на Путина.
* Украину сильно разбавляли ее врагами, но это сгладится все со временем.
* Для того, чтобы иметь европейское государство, которое не посмеет тронуть никакой Путин, надо туда многое вложить: силы, время, своих детей, свои способности, свои таланты. Ну и тогда через десять лет ситуация станет намного лучше. Через двадцать лет - еще лучше.
* Сразу нельзя догнать ни Францию, ни Германию, тем более что по нравственным параметрам вы их уже перегнали. Вы уже не такие как они, которые предают ради литра газа, ради талончиков с нефтью, которые вас сдали бы, если бы вы сами не стояли на собственных ногах.
* В России постепенно уходит тон торжества. Остается озлобление, и они будут вас ненавидеть страшно за то, что вы пошли другим путем.
* Не ждите от России ни объективности, ни добра. Она будет вынуждена смириться с вашим существованием, но будет подставлять ножку всегда и везде.
* Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков.
* Сегодняшний пароль свободных людей "Слава Украине!", а отзыв - "Героям слава!". Пожалуйста, спасите Украину и это единственное, что может спасти Россию.
Сахаров и Новодворская - два наиболее достойных человека, родившихся на территории зла. ИМХО.
как в воду глядела
«Нулевой пациент появился в провинции Ухань в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом https://lenta.ru/tags/organizations/voz/ ВОЗ , два месяца скрывали вирус от мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы "посеять" его», - заявил Наварро.
В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестр та працівників швидкої допомоги
Бельгійські лікарі влаштували акцію протесту для прем'єр-міністра країни Софі Вільмес, організувавши «коридор ганьби і презирства» під час відвідування главою держави лікарні «Сен-П'єр». Про це свідчать кадри, показані телеканалом RTBF.
Повідомляється, що під час візиту прем'єра в лікарню лікарі і медики вишикувалися по обидва боки дороги, і по мірі наближення кортежу глави уряду розгорталися до автомобілів спиною, щоб продемонструвати обурення тим, як влада ставиться до системи охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу.
В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестр та працівників швидкої допомоги.
«Лікарі наполягають на виплати фінансових компенсацій або підвищення зарплат за минулі два місяці важкої роботи. Крім цього, персонал лікарні «Сен-П'єр», так само як і лікарі по всій країні, з обуренням сприйняв розпорядження уряду про обов'язковий вихід медперсоналу на понаднормову роботу, якщо в цьому є необхідність. Наші лікарі і медсестри і так постійно працюють понаднормово, і примусові заходи викликають гостре відторгнення», - сказав представник профспілки лікарів Дірк Ван Овертвельдт. ВІДЕО https://glavcom.ua/world/observe/likari-belgijskoji-likarni-vlashtuvali-koridor-ganbi-prem-jer-ministru-krajini-680630.html
250 млн. человек могут заболеть, а могут и не заболеть.
Сколько без симптомов, сколько переболеет, а умрет, от сопутствующих смертельных заболеваний. Не надо запугивать людей.
Войне РФ в Украине меньше уделяется внимание. Имейте совесть, экономика Украины уже легла, если кому-то непонятно это. Карантин продолжается? Зарплат чинушам провладным уж точно не будет. С чего платить?
Бюджет растащили уже.
У травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA Борис Люшняк , керівник групи з підготовки до пандемії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США (ця група займається боротьбою з поширенням масових епідемій) доповідав, що людство напередодні всесвітньої епідемії H1N1. Було навіть прораховано скільки може померти людей на всій планеті від цієї недуги - понад 250 тис.
У березні-квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексиці зафіксовано спалах свинячого грипу штаму https://uk.wikipedia.org/wiki/H1N1 H1N1 серед людей. Збудником нової хвороби, що отримала назву північноамериканський (або мексиканський) грип, став вірус «Каліфорнія 04/2009», який утворився з людського вірусу грипу A (підтип H1N1) і частково з декількох штамів вірусу свинячого грипу.
Станом на 26 серпня 2009 р. у всьому світі зафіксовано 253169 підтверджених випадків зараження людей штамом H1N1. Померло 2572 хворих в 134 регіонах світу.