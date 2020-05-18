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В результате пожара в частном доме на Черниговщине погибли четыре человека, - ГСЧС
В Черниговской области во время тушения пожара в частном жилом доме обнаружены тела 4 погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"17 мая в ГСЧС поступила информация, что в с. Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар.
В 21:55 подразделением ГСЧС пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены четверо погибших без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти - отравление угарным газом)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекались 5 чел. личного состава и 1 единица техники ГСЧС.
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