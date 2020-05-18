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Новости Пожары в Украине
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В результате пожара в частном доме на Черниговщине погибли четыре человека, - ГСЧС

В результате пожара в частном доме на Черниговщине погибли четыре человека, - ГСЧС

В Черниговской области во время тушения пожара в частном жилом доме обнаружены тела 4 погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 мая в ГСЧС поступила информация, что в с. Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар.

В 21:55 подразделением ГСЧС пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены четверо погибших без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти - отравление угарным газом)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на водоемах Украины погибли семь человек, с начала мая - уже 47 утонувших, - ГСЧС

Отмечается, что к тушению привлекались 5 чел. личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

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На Чернігівщині дуже багато будинків із дерева, тому так горить.
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18.05.2020 07:27 Ответить
Странно не очень холодно ,как для обогревателей, и не поздно, обычно люди 9-10 ть вечера ещё не спят🙁
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18.05.2020 07:37 Ответить
На Чернігівщині ще прохолодно. Мабуть ви не були у тих краях!
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18.05.2020 07:42 Ответить
Я сам зараз на Чернігівщині перебуваю. Тут не сильно прохолодніше, аніж у Києві, просто Городнянський район - то вже сама північ області, яка є не дуже розвинутою. Так, вночі прохолодно, як і в Києві, от, мабуть, піч і топили.
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18.05.2020 08:11 Ответить
У селах рано люди лягають спати... сумно... (
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18.05.2020 07:56 Ответить
У Чернігівській області немає "ГрОдненського" району. Гро́дненський райо́н - адміністративна одиниця Білорусі.
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18.05.2020 07:57 Ответить
Правильно. Мова, мабуть, про Городнянський район, з адмінцентром у м. Городня.
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18.05.2020 08:07 Ответить
 
 