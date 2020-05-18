Унаслідок пожежі в приватному будинку на Чернігівщині загинули чотири особи, - ДСНС

У Чернігівській області під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку виявлено тіла 4 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"17 травня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Моложава Городнянського району в приватному житловому будинку виникла пожежа.

О 21:55 підрозділом ДСНС пожежу ліквідовано. На місці пожежі виявлено чотири загиблі особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до гасіння залучалося 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.