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Унаслідок пожежі в приватному будинку на Чернігівщині загинули чотири особи, - ДСНС
У Чернігівській області під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку виявлено тіла 4 загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"17 травня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Моложава Городнянського району в приватному житловому будинку виникла пожежа.
О 21:55 підрозділом ДСНС пожежу ліквідовано. На місці пожежі виявлено чотири загиблі особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до гасіння залучалося 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.
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Ali Hasan
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Yakov Nemo
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Ali Hasan
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