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Новини Пожежі в Україні
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Унаслідок пожежі в приватному будинку на Чернігівщині загинули чотири особи, - ДСНС

Унаслідок пожежі в приватному будинку на Чернігівщині загинули чотири особи, - ДСНС

У Чернігівській області під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку виявлено тіла 4 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"17 травня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Моложава Городнянського району в приватному житловому будинку виникла пожежа.

О 21:55 підрозділом ДСНС пожежу ліквідовано. На місці пожежі виявлено чотири загиблі особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до гасіння залучалося 5 рятувальників особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.

Автор: 

пожежа (4310) смерть (6739) Чернігівщина (1584) ДСНС (5083)


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На Чернігівщині дуже багато будинків із дерева, тому так горить.
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18.05.2020 07:27 Відповісти
Странно не очень холодно ,как для обогревателей, и не поздно, обычно люди 9-10 ть вечера ещё не спят🙁
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18.05.2020 07:37 Відповісти
На Чернігівщині ще прохолодно. Мабуть ви не були у тих краях!
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18.05.2020 07:42 Відповісти
Я сам зараз на Чернігівщині перебуваю. Тут не сильно прохолодніше, аніж у Києві, просто Городнянський район - то вже сама північ області, яка є не дуже розвинутою. Так, вночі прохолодно, як і в Києві, от, мабуть, піч і топили.
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18.05.2020 08:11 Відповісти
У селах рано люди лягають спати... сумно... (
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18.05.2020 07:56 Відповісти
У Чернігівській області немає "ГрОдненського" району. Гро́дненський райо́н - адміністративна одиниця Білорусі.
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18.05.2020 07:57 Відповісти
Правильно. Мова, мабуть, про Городнянський район, з адмінцентром у м. Городня.
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18.05.2020 08:07 Відповісти
 
 