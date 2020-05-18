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Кличко подтвердил намерения создать "партию мэров": "Мы рассматриваем сейчас разные варианты"

Кличко подтвердил намерения создать

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.

Об этом Кличко в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - заявил Кличко.

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Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров".

Автор: 

Кличко (4635) местные выборы (2752) мэр (1648) партия (562)


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Топ комментарии
+8
А почему не партию боксеров?
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18.05.2020 08:37
+8
нужно проверить этого Кличка на предмет убийства Шеремета....
шатает зеленый свинарник...
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18.05.2020 08:40
+8
Та умные люди давно поняли шо нужно перенимать власть у Кловунов на уровне городов. Иначе нам с таким Ослом кабздец. А впереди еще 4 года его сидения в ОПе.
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18.05.2020 08:47
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ПСом попахивает,своих силёнок-то уже нема.
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18.05.2020 10:52 Ответить
У нас в Украине нет мэров,это поставленые на служение бандиты системой,как и все чиновники, клячко не исключение
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18.05.2020 11:09 Ответить
Не меров у ни и так все путем. А партию Магдебуры-вольных городов со своим урядом и магдебурским правом.
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18.05.2020 11:13 Ответить
А у Ляшка уже была "Партия *********"
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18.05.2020 11:43 Ответить
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