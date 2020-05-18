Кличко подтвердил намерения создать "партию мэров": "Мы рассматриваем сейчас разные варианты"
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.
Об этом Кличко в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - заявил Кличко.
Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров".
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