Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников

Вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что успешная реинтеграция этих территорий невозможна без национального инклюзивного диалога.

Об этом сказал Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о реинтеграции, то она невозможна без принятия. Поэтому когда мы говорим о главной идеологии министерства, мы говорим, что это в принципе Министерство национального единства. Поскольку для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом", - сказал он.

Резников указал, что если почитать социологические исследования, то сейчас еще есть неготовность вернуться в состав Украины у большинства населения на оккупированных территориях. При этом он отметил, что если посмотреть, как реагируют на многие вещи на остальной территории Украины, то можно увидеть и неготовность к принятию.

"И это задача, которую мы должны решить, в том числе, с помощью общения, коммуникации, диалога. За шесть лет страна ушла вперед в своем развитии, а те территории деградировали, к сожалению, под российскими оккупационными режимами. Поэтому это непростая история", - подчеркнул он.

Резников считает, что до людей на оккупированных территориях Украина должна достучаться через сервисы, услуги, понимание людей, которые являются сегодня заложниками оккупационных режимов под контролем РФ.

"В том числе, в заложниках информационно, пропагандистски, идеологически. Они сегодня боятся собственной страны, собственного настоящего правительства, собственной власти и своих соотечественников. Причем вообще не имеет значения, на каком языке кто говорит. Мы же это понимаем", - отметил он.

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