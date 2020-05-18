Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников
Вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что успешная реинтеграция этих территорий невозможна без национального инклюзивного диалога.
Об этом сказал Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о реинтеграции, то она невозможна без принятия. Поэтому когда мы говорим о главной идеологии министерства, мы говорим, что это в принципе Министерство национального единства. Поскольку для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом", - сказал он.
Резников указал, что если почитать социологические исследования, то сейчас еще есть неготовность вернуться в состав Украины у большинства населения на оккупированных территориях. При этом он отметил, что если посмотреть, как реагируют на многие вещи на остальной территории Украины, то можно увидеть и неготовность к принятию.
"И это задача, которую мы должны решить, в том числе, с помощью общения, коммуникации, диалога. За шесть лет страна ушла вперед в своем развитии, а те территории деградировали, к сожалению, под российскими оккупационными режимами. Поэтому это непростая история", - подчеркнул он.
Резников считает, что до людей на оккупированных территориях Украина должна достучаться через сервисы, услуги, понимание людей, которые являются сегодня заложниками оккупационных режимов под контролем РФ.
"В том числе, в заложниках информационно, пропагандистски, идеологически. Они сегодня боятся собственной страны, собственного настоящего правительства, собственной власти и своих соотечественников. Причем вообще не имеет значения, на каком языке кто говорит. Мы же это понимаем", - отметил он.
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А Рєзнікову дісталась кора головного мозку... Від ДУБА...
" национального инклюзивного диалога " - что, билядь, сие значит?????
Але боротися за деокупацію - потрібно! Треба постійно шукати союзників і кожен день всім показувати - хто агресор і що він робить!
И еще: когда вижу номера АН или ВВ, стараюсь держаться подальше, потому что люди на своих жигулях вырвались из какой-то совершенно обособленной территории, где нет пдр и элементарного уважения к другим участникам д.р.
До чого тут якийсь «діалог»? Й з ким???