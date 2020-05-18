РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10742 посетителя онлайн
Новости
2 113 35

Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников

Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников

Вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что успешная реинтеграция этих территорий невозможна без национального инклюзивного диалога.

Об этом сказал Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о реинтеграции, то она невозможна без принятия. Поэтому когда мы говорим о главной идеологии министерства, мы говорим, что это в принципе Министерство национального единства. Поскольку для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом", - сказал он.

Резников указал, что если почитать социологические исследования, то сейчас еще есть неготовность вернуться в состав Украины у большинства населения на оккупированных территориях. При этом он отметил, что если посмотреть, как реагируют на многие вещи на остальной территории Украины, то можно увидеть и неготовность к принятию.

"И это задача, которую мы должны решить, в том числе, с помощью общения, коммуникации, диалога. За шесть лет страна ушла вперед в своем развитии, а те территории деградировали, к сожалению, под российскими оккупационными режимами. Поэтому это непростая история", - подчеркнул он.

Резников считает, что до людей на оккупированных территориях Украина должна достучаться через сервисы, услуги, понимание людей, которые являются сегодня заложниками оккупационных режимов под контролем РФ.

"В том числе, в заложниках информационно, пропагандистски, идеологически. Они сегодня боятся собственной страны, собственного настоящего правительства, собственной власти и своих соотечественников. Причем вообще не имеет значения, на каком языке кто говорит. Мы же это понимаем", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Автор: 

оккупация (10109) Донбасс (26955) Резников (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Диалог с кем? С кацапами, он че **....ся?
показать весь комментарий
18.05.2020 09:40
+13
Он выдаёт войну с рашистами за внутренний, якобы, конфликт. Паскуда!
показать весь комментарий
18.05.2020 09:44
+11
Диалог нужен. Народа Украины в качестве прокурора и обитателей Долбас в качестве обвиняемых. Нельзя, нелюдей звавших врага на свою землю, даже ради "благих" целей сравнивать с теми, для кого Украина превыше всего. Только тотальная поверка деятельности этих "кормильцев" во время оккупации
Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1752
показать весь комментарий
18.05.2020 09:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диалог с кем? С кацапами, он че **....ся?
показать весь комментарий
18.05.2020 09:40 Ответить
Он выдаёт войну с рашистами за внутренний, якобы, конфликт. Паскуда!
показать весь комментарий
18.05.2020 09:44 Ответить
Діалог з ким ??? З домбаситами , які ніколи не вважали Україну за державу , а тим паче зараз !! Домбасити ,це потвори московської селекціі , істоти без роду та племені !!))
показать весь комментарий
18.05.2020 09:51 Ответить
Кого інтегрувати, цю погань , хвору на параноїдальну шизофренію московського шовінізма "Русский мир" !!!)))
показать весь комментарий
18.05.2020 10:11 Ответить
Діалог з КИМ та про ЩО......- що, в такому варіанті: "Безрукий вытащил кинжал и за БЕЗНОГИМ побежал..., Слепой все это УВИДАЛ, и все ГЛУХОМУ рассказал..."
показать весь комментарий
18.05.2020 09:42 Ответить
А для чого нам ця реінтеграція?Україні треба деокупація,а інтегрувати там нема кого.
показать весь комментарий
18.05.2020 09:42 Ответить
Мета Росіі втюхати ,тобто інтегрувати, Даунбас ,з особливим статусом ,в Україну , з метою подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні , впровадження ідей московських шовіністів !!))
показать весь комментарий
18.05.2020 09:55 Ответить
Услыште людей Донбасса только каких людей кацапов оккупантов? Смените методички Сивохина модель не катит и не убеждает
показать весь комментарий
18.05.2020 09:43 Ответить
О чем вести диалог с людьми,ценности которых основаны на ненависти и насилии!?
показать весь комментарий
18.05.2020 09:43 Ответить
Диалог нужен. Народа Украины в качестве прокурора и обитателей Долбас в качестве обвиняемых. Нельзя, нелюдей звавших врага на свою землю, даже ради "благих" целей сравнивать с теми, для кого Украина превыше всего. Только тотальная поверка деятельности этих "кормильцев" во время оккупации
Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1752
показать весь комментарий
18.05.2020 09:47 Ответить
Вже так "ввів", що в тебе, дурочки з плакатиком, мабуть очі немов в жаби повилазили набік.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:43 Ответить
Комусь дістаються в спадок очі - від мами... Ніс - від тата... Брови - від бабусі...
А Рєзнікову дісталась кора головного мозку... Від ДУБА...
показать весь комментарий
18.05.2020 09:48 Ответить
Таких как он Зе специально отбирает во все вертикали власти.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:10 Ответить
Еще одна жертва гражданской войны среди зеленых.
показать весь комментарий
18.05.2020 09:52 Ответить
Резников считает, что до людей на оккупированных территориях Украина должна достучаться через сервисы, услуги, понимание людей, которые являются сегодня заложниками оккупационных режимов под контролем РФ. - все ровно наоборот- людям на оккупированых территориях должны быть это нужно,а не нужно нечего и тянуть и на оккупированых териториях должны провести такой же референдум где как в Крыму 93%проголосуют ,что жить будут в составе с Украиной ,,,
показать весь комментарий
18.05.2020 09:59 Ответить
Как меня зафакали эти чуваки лайфхакавские своими шытовысерами !
" национального инклюзивного диалога " - что, билядь, сие значит?????
показать весь комментарий
18.05.2020 10:00 Ответить
наверное, как в Турции... нация садится за стол и начинает инклюзивно поглощать всё, что ей скармливают инклюзивно по системе all inclusive. Причем это инклюзивно охватывает всю нацию... проблема в том, что малые народы домбасяне и лугандяне (инклюзивно: лугандоняне) считают себя отдельной нацией и никак не инклюдируются в инклюзивный диалог
показать весь комментарий
18.05.2020 10:11 Ответить
Слуги пытаются объяснить своему мудрому нариду, что они не такие уж и дибылы и что 2 недели в Трускавце кое что таки дали. Мудрый нарид, в свою очередь, не собираецца искать толкования этому "диалогу" да и само слово "диалог" остайоцца загадкой для, как минимум, 73% обывателей.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:14 Ответить
Не обращай внимание, это значит, что этот, прости Господи, вице-премьер извергает бессознательный поток слов, он сам не понимает что говорит. Почитали бы все его "извержения", ведь Цензор печатает только их часть. И хотят не хаос, а порядок а управлении страной.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:15 Ответить
Ще одна погань Черновецького сіла на медведчуківський коньок.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:01 Ответить
Оно в своем уме этот министр, что оно мелет. Нет надо только вешать на столбах всю эту Зелёную гниль, другого выхода уже нет.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:03 Ответить
Для інтеграції московії - Русь-Україна заслабка. Також це протирічить міжнародному праву і, мабуть, це жодному українцю не потрібно.
Але боротися за деокупацію - потрібно! Треба постійно шукати союзників і кожен день всім показувати - хто агресор і що він робить!
показать весь комментарий
18.05.2020 10:03 Ответить
Они, эти квази образования, решили стать Монако и Лихтенштейном. Я уважаю их выбор. Вайе кон диас, даунбасня прокацапская... их и без того достаточно инфильтрировалось, этих всяких ленак-бандаренок, срулей ефроимовых, министров здоровья, рыжих татар, королевых и прочей срани... по-моему, и это только мое мнение, стало проще, когда отпала необходимость их слышать.
И еще: когда вижу номера АН или ВВ, стараюсь держаться подальше, потому что люди на своих жигулях вырвались из какой-то совершенно обособленной территории, где нет пдр и элементарного уважения к другим участникам д.р.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:05 Ответить
В любом языке предложение несёт законченную мысль. Скажите, какую законченную мысль несёт предложение этого горе-вице-премьра, цитата из текста: Когда мы говорим о реинтеграции, то она невозможна без принятия. На самом деле это бессознательный поток слов, он сам не понимает что говорит. Так Цензор не публикует все его "пёрлы". Украинских управленцев при конкурсе нужно обязательно проверять на умение организовать исполнение своих указаний и главное - умение правильно и точно выражать свои мысли в устной речи. Ну какие указания может дать ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ, а все указания в каждодневной текущей работе в письменном виде дать невозможно. Но многие деятели такие письменные указания подписывают, что диву даёшься - как с приказом выплаты 300% медиком - на местах 1.5 месяца разбирались что они там науказывали эти, прости Господи, руководители.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:07 Ответить
Шизофазия. Классический пример https://unclear.rinet.rip/~r_l/psycho/Psychiatry_Scizophren_Scizophazy.mp3 по этой ссылке.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:25 Ответить
Реинтеграция ОРДЛО и Крыма ( только вместе и ни как иначе) возможна только на примере деоккупации бывших оккупированных территорий времен окончания второй мировой войны. Если не так жестко как это делала СССР, то пусть будет как это делала Франция, тоже мало не покажется. Иначе только распространение раковой опухоли на остальную часть Украины. Гибридные войны , судя по последним годам, в нашем мире возможны, хотя по сути это все равно война. А вот "гибридный мир"( хотя он тоже возможен) это вообще не мир, и никогда миром не будет.
показать весь комментарий
18.05.2020 10:20 Ответить
Для реинтеграции оккупированных территорий нужны мощные армия, нацгвардия, СБУ. А *********** типа этого старого гондураса в таком деле не нужны вообще, совсем, от слова "нахер".
показать весь комментарий
18.05.2020 10:22 Ответить
Иди ты во влагалище немытой жирной еврейки со своим диалогом, представитель воробьиного племени!
показать весь комментарий
18.05.2020 10:38 Ответить
Как ещё можно "понять" людей, предавших свою страну и позвавших убийц? Какой может быть с ними диалог и о чем. С таким же успехом можно вести диалог со стадом коров. Им бы лишы мычалось, да трава качалась и была зеленой да густой как лес (С.Есенин).
показать весь комментарий
18.05.2020 10:40 Ответить
Для повернення Донбасу й Криму тре отримати перемогу над рашистським ворогом!
До чого тут якийсь «діалог»? Й з ким???
показать весь комментарий
18.05.2020 11:09 Ответить
я переселенец из донецка и знаю настроения там людей 90% сепары выхода для Украины два война или стена
показать весь комментарий
18.05.2020 11:23 Ответить
Он шо вообще сказать хотел? Кто может перевести в двух словах?
показать весь комментарий
18.05.2020 11:35 Ответить
"Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог". Вице-премьер Резников - идиот. Для реинтеграции оккупированных территорий надо восстановить над ними юрисмдикцию Украины, и назначить военно-гражданскую администрацию на тот же срок, сколько они были оккупированы. Потом можно провести выборы местного самоуправления, и допустить ко всеукраинским выборам.
показать весь комментарий
18.05.2020 13:17 Ответить
Спочатку карантин, років зо п ять, потім дезінфекція, а вже потім інтеграція
показать весь комментарий
18.05.2020 16:37 Ответить
 
 