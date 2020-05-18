Для реінтеграції окупованих територій потрібен загальний національний діалог, - віцепрем'єр Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що успішна реінтеграція цих територій неможлива без національного інклюзивного діалогу.

Про це сказав Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про реінтеграцію, то вона неможлива без прийняття. Тому коли ми говоримо про головну ідеологію міністерства, ми говоримо, що це в принципі Міністерство національної єдності. Оскільки для того, щоб провести реінтеграцію, потрібно провести національний інклюзивний діалог, всіх один з одним", - сказав він.

Резніков зазначив, що якщо почитати соціологічні дослідження, то зараз ще є неготовність повернутися до складу України в більшості населення на окупованих територіях. Водночас він зазначив, що якщо подивитися, як реагують на багато речей на решті території України, то можна побачити і неготовність до прийняття.

"І це завдання, яке ми маємо вирішити, зокрема за допомогою спілкування, комунікації, діалогу. За шість років країна пішла вперед у своєму розвитку, а ті території деградували, на жаль, під російськими окупаційними режимами. Тому це непроста історія" , - наголосив він.

Резніков вважає, що до людей на окупованих територіях Україна має достукатися через сервіси, послуги, розуміння людей, які є сьогодні заручниками окупаційних режимів під контролем РФ.

"Зокрема, у заручниках інформаційно, шляхом пропаганди, ідеологічно. Вони сьогодні бояться власної країни, свого реального уряду, власної влади і своїх співвітчизників. До того ж взагалі не має значення, якою мовою хто говорить. Ми ж це розуміємо", - зазначив він.

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