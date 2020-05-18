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Для реінтеграції окупованих територій потрібен загальний національний діалог, - віцепрем'єр Резніков

Для реінтеграції окупованих територій потрібен загальний національний діалог, - віцепрем'єр Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що успішна реінтеграція цих територій неможлива без національного інклюзивного діалогу.

Про це сказав Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про реінтеграцію, то вона неможлива без прийняття. Тому коли ми говоримо про головну ідеологію міністерства, ми говоримо, що це в принципі Міністерство національної єдності. Оскільки для того, щоб провести реінтеграцію, потрібно провести національний інклюзивний діалог, всіх один з одним", - сказав він.

Резніков зазначив, що якщо почитати соціологічні дослідження, то зараз ще є неготовність повернутися до складу України в більшості населення на окупованих територіях. Водночас він зазначив, що якщо подивитися, як реагують на багато речей на решті території України, то можна побачити і неготовність до прийняття.

"І це завдання, яке ми маємо вирішити, зокрема за допомогою спілкування, комунікації, діалогу. За шість років країна пішла вперед у своєму розвитку, а ті території деградували, на жаль, під російськими окупаційними режимами. Тому це непроста історія" , - наголосив він.

Резніков вважає, що до людей на окупованих територіях Україна має достукатися через сервіси, послуги, розуміння людей, які є сьогодні заручниками окупаційних режимів під контролем РФ.

"Зокрема, у заручниках інформаційно, шляхом пропаганди, ідеологічно. Вони сьогодні бояться власної країни, свого реального уряду, власної влади і своїх співвітчизників. До того ж взагалі не має значення, якою мовою хто говорить. Ми ж це розуміємо", - зазначив він.

Також читайте: Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

Автор: 

окупація (6658) Донбас (22354) Резніков (1444)


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Топ коментарі
+20
Диалог с кем? С кацапами, он че **....ся?
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18.05.2020 09:40
+13
Он выдаёт войну с рашистами за внутренний, якобы, конфликт. Паскуда!
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18.05.2020 09:44
+11
Диалог нужен. Народа Украины в качестве прокурора и обитателей Долбас в качестве обвиняемых. Нельзя, нелюдей звавших врага на свою землю, даже ради "благих" целей сравнивать с теми, для кого Украина превыше всего. Только тотальная поверка деятельности этих "кормильцев" во время оккупации
Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1752
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18.05.2020 09:47
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Диалог с кем? С кацапами, он че **....ся?
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18.05.2020 09:40 Відповісти
Он выдаёт войну с рашистами за внутренний, якобы, конфликт. Паскуда!
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18.05.2020 09:44 Відповісти
Діалог з ким ??? З домбаситами , які ніколи не вважали Україну за державу , а тим паче зараз !! Домбасити ,це потвори московської селекціі , істоти без роду та племені !!))
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18.05.2020 09:51 Відповісти
Кого інтегрувати, цю погань , хвору на параноїдальну шизофренію московського шовінізма "Русский мир" !!!)))
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18.05.2020 10:11 Відповісти
Діалог з КИМ та про ЩО......- що, в такому варіанті: "Безрукий вытащил кинжал и за БЕЗНОГИМ побежал..., Слепой все это УВИДАЛ, и все ГЛУХОМУ рассказал..."
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18.05.2020 09:42 Відповісти
А для чого нам ця реінтеграція?Україні треба деокупація,а інтегрувати там нема кого.
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18.05.2020 09:42 Відповісти
Мета Росіі втюхати ,тобто інтегрувати, Даунбас ,з особливим статусом ,в Україну , з метою подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні , впровадження ідей московських шовіністів !!))
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18.05.2020 09:55 Відповісти
Услыште людей Донбасса только каких людей кацапов оккупантов? Смените методички Сивохина модель не катит и не убеждает
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18.05.2020 09:43 Відповісти
О чем вести диалог с людьми,ценности которых основаны на ненависти и насилии!?
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18.05.2020 09:43 Відповісти
Диалог нужен. Народа Украины в качестве прокурора и обитателей Долбас в качестве обвиняемых. Нельзя, нелюдей звавших врага на свою землю, даже ради "благих" целей сравнивать с теми, для кого Украина превыше всего. Только тотальная поверка деятельности этих "кормильцев" во время оккупации
Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 1752
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18.05.2020 09:47 Відповісти
Вже так "ввів", що в тебе, дурочки з плакатиком, мабуть очі немов в жаби повилазили набік.
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18.05.2020 10:43 Відповісти
Комусь дістаються в спадок очі - від мами... Ніс - від тата... Брови - від бабусі...
А Рєзнікову дісталась кора головного мозку... Від ДУБА...
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18.05.2020 09:48 Відповісти
Таких как он Зе специально отбирает во все вертикали власти.
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18.05.2020 10:10 Відповісти
Еще одна жертва гражданской войны среди зеленых.
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18.05.2020 09:52 Відповісти
Резников считает, что до людей на оккупированных территориях Украина должна достучаться через сервисы, услуги, понимание людей, которые являются сегодня заложниками оккупационных режимов под контролем РФ. - все ровно наоборот- людям на оккупированых территориях должны быть это нужно,а не нужно нечего и тянуть и на оккупированых териториях должны провести такой же референдум где как в Крыму 93%проголосуют ,что жить будут в составе с Украиной ,,,
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18.05.2020 09:59 Відповісти
Как меня зафакали эти чуваки лайфхакавские своими шытовысерами !
" национального инклюзивного диалога " - что, билядь, сие значит?????
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18.05.2020 10:00 Відповісти
наверное, как в Турции... нация садится за стол и начинает инклюзивно поглощать всё, что ей скармливают инклюзивно по системе all inclusive. Причем это инклюзивно охватывает всю нацию... проблема в том, что малые народы домбасяне и лугандяне (инклюзивно: лугандоняне) считают себя отдельной нацией и никак не инклюдируются в инклюзивный диалог
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18.05.2020 10:11 Відповісти
Слуги пытаются объяснить своему мудрому нариду, что они не такие уж и дибылы и что 2 недели в Трускавце кое что таки дали. Мудрый нарид, в свою очередь, не собираецца искать толкования этому "диалогу" да и само слово "диалог" остайоцца загадкой для, как минимум, 73% обывателей.
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18.05.2020 10:14 Відповісти
Не обращай внимание, это значит, что этот, прости Господи, вице-премьер извергает бессознательный поток слов, он сам не понимает что говорит. Почитали бы все его "извержения", ведь Цензор печатает только их часть. И хотят не хаос, а порядок а управлении страной.
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18.05.2020 10:15 Відповісти
Ще одна погань Черновецького сіла на медведчуківський коньок.
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18.05.2020 10:01 Відповісти
Оно в своем уме этот министр, что оно мелет. Нет надо только вешать на столбах всю эту Зелёную гниль, другого выхода уже нет.
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18.05.2020 10:03 Відповісти
Для інтеграції московії - Русь-Україна заслабка. Також це протирічить міжнародному праву і, мабуть, це жодному українцю не потрібно.
Але боротися за деокупацію - потрібно! Треба постійно шукати союзників і кожен день всім показувати - хто агресор і що він робить!
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18.05.2020 10:03 Відповісти
Они, эти квази образования, решили стать Монако и Лихтенштейном. Я уважаю их выбор. Вайе кон диас, даунбасня прокацапская... их и без того достаточно инфильтрировалось, этих всяких ленак-бандаренок, срулей ефроимовых, министров здоровья, рыжих татар, королевых и прочей срани... по-моему, и это только мое мнение, стало проще, когда отпала необходимость их слышать.
И еще: когда вижу номера АН или ВВ, стараюсь держаться подальше, потому что люди на своих жигулях вырвались из какой-то совершенно обособленной территории, где нет пдр и элементарного уважения к другим участникам д.р.
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18.05.2020 10:05 Відповісти
В любом языке предложение несёт законченную мысль. Скажите, какую законченную мысль несёт предложение этого горе-вице-премьра, цитата из текста: Когда мы говорим о реинтеграции, то она невозможна без принятия. На самом деле это бессознательный поток слов, он сам не понимает что говорит. Так Цензор не публикует все его "пёрлы". Украинских управленцев при конкурсе нужно обязательно проверять на умение организовать исполнение своих указаний и главное - умение правильно и точно выражать свои мысли в устной речи. Ну какие указания может дать ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ, а все указания в каждодневной текущей работе в письменном виде дать невозможно. Но многие деятели такие письменные указания подписывают, что диву даёшься - как с приказом выплаты 300% медиком - на местах 1.5 месяца разбирались что они там науказывали эти, прости Господи, руководители.
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18.05.2020 10:07 Відповісти
Шизофазия. Классический пример https://unclear.rinet.rip/~r_l/psycho/Psychiatry_Scizophren_Scizophazy.mp3 по этой ссылке.
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18.05.2020 10:25 Відповісти
Реинтеграция ОРДЛО и Крыма ( только вместе и ни как иначе) возможна только на примере деоккупации бывших оккупированных территорий времен окончания второй мировой войны. Если не так жестко как это делала СССР, то пусть будет как это делала Франция, тоже мало не покажется. Иначе только распространение раковой опухоли на остальную часть Украины. Гибридные войны , судя по последним годам, в нашем мире возможны, хотя по сути это все равно война. А вот "гибридный мир"( хотя он тоже возможен) это вообще не мир, и никогда миром не будет.
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18.05.2020 10:20 Відповісти
Для реинтеграции оккупированных территорий нужны мощные армия, нацгвардия, СБУ. А *********** типа этого старого гондураса в таком деле не нужны вообще, совсем, от слова "нахер".
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18.05.2020 10:22 Відповісти
Иди ты во влагалище немытой жирной еврейки со своим диалогом, представитель воробьиного племени!
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18.05.2020 10:38 Відповісти
Как ещё можно "понять" людей, предавших свою страну и позвавших убийц? Какой может быть с ними диалог и о чем. С таким же успехом можно вести диалог со стадом коров. Им бы лишы мычалось, да трава качалась и была зеленой да густой как лес (С.Есенин).
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18.05.2020 10:40 Відповісти
Для повернення Донбасу й Криму тре отримати перемогу над рашистським ворогом!
До чого тут якийсь «діалог»? Й з ким???
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18.05.2020 11:09 Відповісти
я переселенец из донецка и знаю настроения там людей 90% сепары выхода для Украины два война или стена
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18.05.2020 11:23 Відповісти
Он шо вообще сказать хотел? Кто может перевести в двух словах?
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18.05.2020 11:35 Відповісти
"Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог". Вице-премьер Резников - идиот. Для реинтеграции оккупированных территорий надо восстановить над ними юрисмдикцию Украины, и назначить военно-гражданскую администрацию на тот же срок, сколько они были оккупированы. Потом можно провести выборы местного самоуправления, и допустить ко всеукраинским выборам.
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18.05.2020 13:17 Відповісти
Спочатку карантин, років зо п ять, потім дезінфекція, а вже потім інтеграція
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18.05.2020 16:37 Відповісти
 
 