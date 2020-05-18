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Новости Цены на продукты Коронавирус и карантин
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В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку

В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку

18 мая вступило в силу постановление Кабмина о госрегулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Под государственное регулирование подпадают следующие продукты: гречка, сахар, пшеничная мука, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.

С этого дня продавцы обязаны декларировать рост цены на 5% и более. При повышении цен в пределах 5-10%, новую цену можно устанавливать не ранее, чем через 3 дня. Вырасти на 10-15% цена может только через 2 недели после предварительного декларирования, а более чем на 15% — только через месяц после декларирования.

Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минэкономразвития показало, как изменились цены на продукты в Украине. ИНФОГРАФИКА

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Напомним, постановление о регулировании цен на время карантина правительство приняло еще 22 апреля. Оно было опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 8 мая и вступает в силу через 10 дней после обнародования, 18 мая.

Этим постановлением Кабмин ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

Кабмин (14024) карантин (16729) лекарства (1222) продукты (1532) цены (2290) регулирование (32) Госпродпотребслужба (258) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 2773
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18.05.2020 09:57
+16
Нужно еще карточки ввести на эти продукты. Это будет круто!
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18.05.2020 09:50
+15
Це як "Барига" "крав", що за нього можна було обійтись без держрегулювання цін, а за Найвеличнішого знов запровадили?
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18.05.2020 09:55
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Правила форума Совет форумчан
Ето нєбивалоє достіженіє молодой команди!
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18.05.2020 09:46 Ответить
Нужно еще карточки ввести на эти продукты. Это будет круто!
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18.05.2020 09:50 Ответить
Верной дорогой идут слуги урода, к "светлому" прошлому

В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 7209
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18.05.2020 09:59 Ответить
и о великий главзебил, сделай нас всех мульянерами, как когда-то... берёшь тележку, нагружаешь купонами и идёшь за коробкой спичек
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18.05.2020 11:27 Ответить
В Україні запровадили держрегулювання цін на хліб, молоко і гречку - Цензор.НЕТ 462
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18.05.2020 12:21 Ответить
Незабаром, як і далі так піде, почекай.
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18.05.2020 10:04 Ответить
та куди вже там, бензин по 30, долар по 50 - дефолт не за горами )))
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18.05.2020 10:14 Ответить
Ціни кажуть самі за себе.
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18.05.2020 10:23 Ответить
а вчера стадо зебаранов радостно блеяло в статье про "минякесьговно показало як знызылысь цины на прадукты"! зепляди, ну-ка обьясните людям, почему гречка, хлеб и молоко дорожают? или вам опять кто-то в пасть насрал?
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18.05.2020 11:31 Ответить
Пора,пора
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18.05.2020 10:55 Ответить
Значит, эти продукты скоро исчезнут с полок магазинов.
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18.05.2020 09:49 Ответить
До 2014 года в Украине было гос. регулирование и ничего не исчезало.
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18.05.2020 10:15 Ответить
Кроме президента.
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18.05.2020 10:35 Ответить
Пілять, та що вже декларувати, якщо вони ВЖЕ подорожчали! пачка вершкового масла 200 гр в межах 43 грн! І це в травні?
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18.05.2020 09:49 Ответить
#Гречка,- наше фсё!
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18.05.2020 09:55 Ответить
Це як "Барига" "крав", що за нього можна було обійтись без держрегулювання цін, а за Найвеличнішого знов запровадили?
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18.05.2020 09:55 Ответить
ради справ-вости: "барыга" же не столкнулся с вирусом. не исключено шо веруны бы миллионами бесновались на Песах, т.к. "барыга" тоже неабиякий веропитек
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18.05.2020 10:01 Ответить
та шо ж он за зверь такой! и снова в твои штаны?! бедняжка...
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18.05.2020 10:06 Ответить
ого, с утра уже в умат?
на логическое мнение - фантазии о втор"продукте" и штанах.
хотя может просто христовствующий
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18.05.2020 10:09 Ответить
А Зебилам не привыкать быть обосранными, это не лечится.
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18.05.2020 10:30 Ответить
порохоботам чим гірше - тим краще
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18.05.2020 10:15 Ответить
Тобто якщо порохоботам гірше, то краще кому! Зебілам? Чи їхнім зеленим кумира із "Слуги народа"? Щодо рядових пересічних зебілів я не впевнений. Вони сосуть ще гірше, ніж порохоботи.
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18.05.2020 11:27 Ответить
А що власне сказати хотіли?
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18.05.2020 13:25 Ответить
А вы власне що?
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18.05.2020 23:19 Ответить
ради справедливості, якби оманський був би на місті Пороха в 2014-му, України вже небуло б, а була б малоросійська губернія кацапстану.
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18.05.2020 10:16 Ответить
Боря, так, "барига" з вірусом не зіткнувася. Але він зіткнувся з активною фазою вторгнення кацапів зі сходу. Коли на казначейських рахунках держави було 100 тис. грн. на всю країну, армії майже не було та її матеріальне становище було ніяке, по всьому південному сході бєсновалась руЗЗЬга шобла та т.і. От де треба було мати яйця! Не дай Боже в той час при владі були б такі зелені шмарклі як сьогодні...
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18.05.2020 10:22 Ответить
не даст боше, не даст.
мы за вирус говорим а не за то что бы сделали нынешние.
хотя - гадают пусть хироманты, когда даже Трамп обосрался
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18.05.2020 10:45 Ответить
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 2773
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18.05.2020 09:57 Ответить
Привіт дифіцит! От уроди совкові.
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18.05.2020 09:57 Ответить
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 2116
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18.05.2020 09:58 Ответить
пойдут по миру производители, при опр. условиях. Напр. - топливо поднялось(к примеру) на 100%, а ты на гречку не можешь давать наценку 5-15%. Понятно шо от такого "регулирования" останутся только всякие ахметки от с/х. А потом - "ко-ко-ко, катастрофа"(и регулирование снимается, а парни при бабле)))
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18.05.2020 09:59 Ответить
Не пойдут. Украина побила рекорд экспорта зерна - 11.05.2020, 15:05 "Лига бизнес". Это у нас дефицит будет
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18.05.2020 10:03 Ответить
Ну так они продали туда(бабло получили), потом будет дефицит и за счет бюджета оттуда гос-во купит это же самое взад. По-моему, отличная схема чтобы возможно лет через 150 мы задумались над тем что "кризиса нет, они просто нас справедливо считают за "лохов""
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18.05.2020 10:11 Ответить
У бубочки не будет дефицита. На мацу ему хватит.
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18.05.2020 10:32 Ответить
Я еще в марте говорил, что экспорт продовольствия из Украины до добра не доведет. Отдельные олухи ржали и не верили. Следующий этап "хозяйствования" партии недоумков - талоны и карточки
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 8335
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18.05.2020 09:59 Ответить
Нет у нас больше молока,гречки,хлеба(((
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18.05.2020 10:00 Ответить
Всего через год после избрания "найвеличнишого лидера" и полгода полного правления его команды.
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18.05.2020 10:02 Ответить
КОГДА МОЗГОВ У ВЛАСТИ НЕТ - ПРОЩЕ ВСЕ ЗАПРЕЩАТЬ !!!
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18.05.2020 10:02 Ответить
1. Запрещать украинцам иметь дешевые евробляхи из ЕС, бо тогда автобарыги не смогут носить нал власти для покупки элитных авто
2 , запрещать ездить работать в ЕС, бо у олигархов нет дешёвый рабочей силы
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18.05.2020 10:05 Ответить
ЗЕбанутые и мозги? Давно так не смеялся.
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18.05.2020 10:33 Ответить
докерувались клоуни дебільні
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18.05.2020 10:03 Ответить
ДО СИХ ПОР НЕТ ОТЧЕТА ИЗ ГОСРЕЗЕРВА - они наверно и зерно вместе с масками толкнули китайцам
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18.05.2020 10:06 Ответить
За границу продано свыше 51 млн тонн зерновых,в том числе и из Госрезерва.Зельоные вскрыли неприкосновенные запасы.В этом году засуха,неурожай,а контракты на вывоз зерна уже заключены.Наверное, Шмаркля 33 год повторить хочет,в память о деде?
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18.05.2020 10:11 Ответить
В Україні запровадили держрегулювання цін на хліб, молоко і гречку - Цензор.НЕТ 516
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18.05.2020 10:11 Ответить
ГОЛОСОВАЛИ за человека: который практически нигде не работал и не платил налогов
И ХОТЕЛИ ЧУДА ? Может запретить голосовать тем кто не платит налоги и не имеет образования???😀😀

https://youtu.be/ig7f21j8E6I
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18.05.2020 10:13 Ответить
голосовали за "удачливого и жуть как образованного чоколядносоевого" таже шопа только в профиль
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18.05.2020 10:28 Ответить
Дрыщ, и тебе Порох насрал в штаны? Так он уже год как не при власти, а та так и ходишь, обосранным?
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18.05.2020 10:35 Ответить
Только почему то этой "жопой" главзебил-потерпевший хвастался на международной арене, как великими своими достижениями. Но не долго музыка играла, быстро всё просрал. Уже дошло до регулирования цены на продукты. Видимо карточки и голод не за горами.
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18.05.2020 12:03 Ответить
Какое же это регулирование? Это разрешение поднимать цены каждые три дня на 5%. Опять брехня, опять пустозвоние. Надоели!
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18.05.2020 10:16 Ответить
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку
Молодцы, что вернули гос. регулирование, хоть что-то хорошее сделали для украинцев.
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18.05.2020 10:20 Ответить
Значит газ по рыночной цене и не трахает,что себестоимость добычи чуть больше тысячи,а гречка - по цене которую разрешит ахметковская шмыргалька и не больше.
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18.05.2020 10:32 Ответить
А не похрен вам эта гречка?
Вы сколько той гречки в месяц едите?
Лишь бы попи.......ть!
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18.05.2020 10:36 Ответить
прощай гречка
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18.05.2020 10:53 Ответить
Значит каждые три дня по 1%.
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18.05.2020 10:57 Ответить
Значить зникне гречка,молоко й хліб...
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18.05.2020 11:06 Ответить
Либертарианство в лучших традициях!
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18.05.2020 11:20 Ответить
Скот так массово закупился в апреле, что цены и сами упадут - на год вперед запасы сделаны!
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18.05.2020 12:31 Ответить
Правильно сделали.Карантин - это форс мажор.
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18.05.2020 14:42 Ответить
5%? без декларации? мда, круто теперь рты нам зашьют.
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18.05.2020 15:00 Ответить
 
 