В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку

18 мая вступило в силу постановление Кабмина о госрегулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Под государственное регулирование подпадают следующие продукты: гречка, сахар, пшеничная мука, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.

С этого дня продавцы обязаны декларировать рост цены на 5% и более. При повышении цен в пределах 5-10%, новую цену можно устанавливать не ранее, чем через 3 дня. Вырасти на 10-15% цена может только через 2 недели после предварительного декларирования, а более чем на 15% — только через месяц после декларирования.

Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт.

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Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Напомним, постановление о регулировании цен на время карантина правительство приняло еще 22 апреля. Оно было опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 8 мая и вступает в силу через 10 дней после обнародования, 18 мая.

Этим постановлением Кабмин ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).