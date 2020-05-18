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Новини Ціни на продукти Коронавірус і карантин
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В Україні запровадили держрегулювання цін на хліб, молоко і гречку

В Україні запровадили держрегулювання цін на хліб, молоко і гречку

18 травня набула чинності постанова Кабміну про держрегулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значимість, і товари протиепідемічного призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Під державне регулювання потрапляють такі продукти: гречка, цукор, пшеничне борошно, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло та вода.

Від сьогодні продавці зобов'язані декларувати зростання ціни на 5% і більше. У разі підвищення цін у межах 5-10%, нову ціну можна встановлювати не раніше, ніж через 3 дні. Зрости на 10-15% ціна може лише через 2 тижні після попереднього декларування, а більш ніж на 15% - тільки через місяць після декларування.

Декларування зміни роздрібних цін на товари буде здійснюватися в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованого електронного підпису в Держпродспоживслужбі через її офіційний сайт.

Постанова уряду стосується лише роздрібних цін, зміну оптово-відпускних цін декларувати не потрібно.

Також читайте: Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, постанову про регулювання цін на час карантину уряд ухвалив ще 22 квітня. Вона була опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" 8 травня і набуває чинності через 10 днів після оприлюднення, 18 травня.

Цією постановою Кабмін запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючі засоби, а також засоби індивідуального захисту.

До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики та дезинфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати).

Автор: 

Кабмін (14061) карантин (18172) ліки (1311) продукти (1128) ціни (3900) регулювання (63) Держпродспоживслужба1 (573) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+17
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 2773
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18.05.2020 09:57
+16
Нужно еще карточки ввести на эти продукты. Это будет круто!
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18.05.2020 09:50
+15
Це як "Барига" "крав", що за нього можна було обійтись без держрегулювання цін, а за Найвеличнішого знов запровадили?
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18.05.2020 09:55
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Ето нєбивалоє достіженіє молодой команди!
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18.05.2020 09:46 Відповісти
Нужно еще карточки ввести на эти продукты. Это будет круто!
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18.05.2020 09:50 Відповісти
Верной дорогой идут слуги урода, к "светлому" прошлому

В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 7209
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18.05.2020 09:59 Відповісти
и о великий главзебил, сделай нас всех мульянерами, как когда-то... берёшь тележку, нагружаешь купонами и идёшь за коробкой спичек
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18.05.2020 11:27 Відповісти
В Україні запровадили держрегулювання цін на хліб, молоко і гречку - Цензор.НЕТ 462
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18.05.2020 12:21 Відповісти
Незабаром, як і далі так піде, почекай.
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18.05.2020 10:04 Відповісти
та куди вже там, бензин по 30, долар по 50 - дефолт не за горами )))
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18.05.2020 10:14 Відповісти
Ціни кажуть самі за себе.
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18.05.2020 10:23 Відповісти
а вчера стадо зебаранов радостно блеяло в статье про "минякесьговно показало як знызылысь цины на прадукты"! зепляди, ну-ка обьясните людям, почему гречка, хлеб и молоко дорожают? или вам опять кто-то в пасть насрал?
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18.05.2020 11:31 Відповісти
Пора,пора
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18.05.2020 10:55 Відповісти
Значит, эти продукты скоро исчезнут с полок магазинов.
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18.05.2020 09:49 Відповісти
До 2014 года в Украине было гос. регулирование и ничего не исчезало.
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18.05.2020 10:15 Відповісти
Кроме президента.
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18.05.2020 10:35 Відповісти
Пілять, та що вже декларувати, якщо вони ВЖЕ подорожчали! пачка вершкового масла 200 гр в межах 43 грн! І це в травні?
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18.05.2020 09:49 Відповісти
#Гречка,- наше фсё!
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18.05.2020 09:55 Відповісти
Це як "Барига" "крав", що за нього можна було обійтись без держрегулювання цін, а за Найвеличнішого знов запровадили?
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18.05.2020 09:55 Відповісти
ради справ-вости: "барыга" же не столкнулся с вирусом. не исключено шо веруны бы миллионами бесновались на Песах, т.к. "барыга" тоже неабиякий веропитек
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18.05.2020 10:01 Відповісти
та шо ж он за зверь такой! и снова в твои штаны?! бедняжка...
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18.05.2020 10:06 Відповісти
ого, с утра уже в умат?
на логическое мнение - фантазии о втор"продукте" и штанах.
хотя может просто христовствующий
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18.05.2020 10:09 Відповісти
А Зебилам не привыкать быть обосранными, это не лечится.
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18.05.2020 10:30 Відповісти
порохоботам чим гірше - тим краще
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18.05.2020 10:15 Відповісти
Тобто якщо порохоботам гірше, то краще кому! Зебілам? Чи їхнім зеленим кумира із "Слуги народа"? Щодо рядових пересічних зебілів я не впевнений. Вони сосуть ще гірше, ніж порохоботи.
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18.05.2020 11:27 Відповісти
А що власне сказати хотіли?
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18.05.2020 13:25 Відповісти
А вы власне що?
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18.05.2020 23:19 Відповісти
ради справедливості, якби оманський був би на місті Пороха в 2014-му, України вже небуло б, а була б малоросійська губернія кацапстану.
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18.05.2020 10:16 Відповісти
Боря, так, "барига" з вірусом не зіткнувася. Але він зіткнувся з активною фазою вторгнення кацапів зі сходу. Коли на казначейських рахунках держави було 100 тис. грн. на всю країну, армії майже не було та її матеріальне становище було ніяке, по всьому південному сході бєсновалась руЗЗЬга шобла та т.і. От де треба було мати яйця! Не дай Боже в той час при владі були б такі зелені шмарклі як сьогодні...
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18.05.2020 10:22 Відповісти
не даст боше, не даст.
мы за вирус говорим а не за то что бы сделали нынешние.
хотя - гадают пусть хироманты, когда даже Трамп обосрался
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18.05.2020 10:45 Відповісти
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 2773
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18.05.2020 09:57 Відповісти
Привіт дифіцит! От уроди совкові.
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18.05.2020 09:57 Відповісти
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 2116
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18.05.2020 09:58 Відповісти
пойдут по миру производители, при опр. условиях. Напр. - топливо поднялось(к примеру) на 100%, а ты на гречку не можешь давать наценку 5-15%. Понятно шо от такого "регулирования" останутся только всякие ахметки от с/х. А потом - "ко-ко-ко, катастрофа"(и регулирование снимается, а парни при бабле)))
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18.05.2020 09:59 Відповісти
Не пойдут. Украина побила рекорд экспорта зерна - 11.05.2020, 15:05 "Лига бизнес". Это у нас дефицит будет
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18.05.2020 10:03 Відповісти
Ну так они продали туда(бабло получили), потом будет дефицит и за счет бюджета оттуда гос-во купит это же самое взад. По-моему, отличная схема чтобы возможно лет через 150 мы задумались над тем что "кризиса нет, они просто нас справедливо считают за "лохов""
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18.05.2020 10:11 Відповісти
У бубочки не будет дефицита. На мацу ему хватит.
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18.05.2020 10:32 Відповісти
Я еще в марте говорил, что экспорт продовольствия из Украины до добра не доведет. Отдельные олухи ржали и не верили. Следующий этап "хозяйствования" партии недоумков - талоны и карточки
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку - Цензор.НЕТ 8335
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18.05.2020 09:59 Відповісти
Нет у нас больше молока,гречки,хлеба(((
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18.05.2020 10:00 Відповісти
Всего через год после избрания "найвеличнишого лидера" и полгода полного правления его команды.
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18.05.2020 10:02 Відповісти
КОГДА МОЗГОВ У ВЛАСТИ НЕТ - ПРОЩЕ ВСЕ ЗАПРЕЩАТЬ !!!
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18.05.2020 10:02 Відповісти
1. Запрещать украинцам иметь дешевые евробляхи из ЕС, бо тогда автобарыги не смогут носить нал власти для покупки элитных авто
2 , запрещать ездить работать в ЕС, бо у олигархов нет дешёвый рабочей силы
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18.05.2020 10:05 Відповісти
ЗЕбанутые и мозги? Давно так не смеялся.
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18.05.2020 10:33 Відповісти
докерувались клоуни дебільні
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18.05.2020 10:03 Відповісти
ДО СИХ ПОР НЕТ ОТЧЕТА ИЗ ГОСРЕЗЕРВА - они наверно и зерно вместе с масками толкнули китайцам
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18.05.2020 10:06 Відповісти
За границу продано свыше 51 млн тонн зерновых,в том числе и из Госрезерва.Зельоные вскрыли неприкосновенные запасы.В этом году засуха,неурожай,а контракты на вывоз зерна уже заключены.Наверное, Шмаркля 33 год повторить хочет,в память о деде?
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18.05.2020 10:11 Відповісти
В Україні запровадили держрегулювання цін на хліб, молоко і гречку - Цензор.НЕТ 516
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18.05.2020 10:11 Відповісти
ГОЛОСОВАЛИ за человека: который практически нигде не работал и не платил налогов
И ХОТЕЛИ ЧУДА ? Может запретить голосовать тем кто не платит налоги и не имеет образования???😀😀

https://youtu.be/ig7f21j8E6I
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18.05.2020 10:13 Відповісти
голосовали за "удачливого и жуть как образованного чоколядносоевого" таже шопа только в профиль
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18.05.2020 10:28 Відповісти
Дрыщ, и тебе Порох насрал в штаны? Так он уже год как не при власти, а та так и ходишь, обосранным?
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18.05.2020 10:35 Відповісти
Только почему то этой "жопой" главзебил-потерпевший хвастался на международной арене, как великими своими достижениями. Но не долго музыка играла, быстро всё просрал. Уже дошло до регулирования цены на продукты. Видимо карточки и голод не за горами.
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18.05.2020 12:03 Відповісти
Какое же это регулирование? Это разрешение поднимать цены каждые три дня на 5%. Опять брехня, опять пустозвоние. Надоели!
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18.05.2020 10:16 Відповісти
В Украине ввели госрегулирование цен на хлеб, молоко и гречку
Молодцы, что вернули гос. регулирование, хоть что-то хорошее сделали для украинцев.
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18.05.2020 10:20 Відповісти
Значит газ по рыночной цене и не трахает,что себестоимость добычи чуть больше тысячи,а гречка - по цене которую разрешит ахметковская шмыргалька и не больше.
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18.05.2020 10:32 Відповісти
А не похрен вам эта гречка?
Вы сколько той гречки в месяц едите?
Лишь бы попи.......ть!
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18.05.2020 10:36 Відповісти
прощай гречка
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18.05.2020 10:53 Відповісти
Значит каждые три дня по 1%.
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18.05.2020 10:57 Відповісти
Значить зникне гречка,молоко й хліб...
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18.05.2020 11:06 Відповісти
Либертарианство в лучших традициях!
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18.05.2020 11:20 Відповісти
Скот так массово закупился в апреле, что цены и сами упадут - на год вперед запасы сделаны!
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18.05.2020 12:31 Відповісти
Правильно сделали.Карантин - это форс мажор.
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18.05.2020 14:42 Відповісти
5%? без декларации? мда, круто теперь рты нам зашьют.
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18.05.2020 15:00 Відповісти
 
 