В Україні запровадили держрегулювання цін на хліб, молоко і гречку
18 травня набула чинності постанова Кабміну про держрегулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значимість, і товари протиепідемічного призначення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
Під державне регулювання потрапляють такі продукти: гречка, цукор, пшеничне борошно, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло та вода.
Від сьогодні продавці зобов'язані декларувати зростання ціни на 5% і більше. У разі підвищення цін у межах 5-10%, нову ціну можна встановлювати не раніше, ніж через 3 дні. Зрости на 10-15% ціна може лише через 2 тижні після попереднього декларування, а більш ніж на 15% - тільки через місяць після декларування.
Декларування зміни роздрібних цін на товари буде здійснюватися в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованого електронного підпису в Держпродспоживслужбі через її офіційний сайт.
Постанова уряду стосується лише роздрібних цін, зміну оптово-відпускних цін декларувати не потрібно.
Нагадаємо, постанову про регулювання цін на час карантину уряд ухвалив ще 22 квітня. Вона була опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" 8 травня і набуває чинності через 10 днів після оприлюднення, 18 травня.
Цією постановою Кабмін запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючі засоби, а також засоби індивідуального захисту.
До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики та дезинфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати).
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на логическое мнение - фантазии о втор"продукте" и штанах.
хотя может просто христовствующий
мы за вирус говорим а не за то что бы сделали нынешние.
хотя - гадают пусть хироманты, когда даже Трамп обосрался
2 , запрещать ездить работать в ЕС, бо у олигархов нет дешёвый рабочей силы
И ХОТЕЛИ ЧУДА ? Может запретить голосовать тем кто не платит налоги и не имеет образования???😀😀
https://youtu.be/ig7f21j8E6I
Молодцы, что вернули гос. регулирование, хоть что-то хорошее сделали для украинцев.
Вы сколько той гречки в месяц едите?
Лишь бы попи.......ть!