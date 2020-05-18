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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрешит работать пляжам во время карантина, - главный санврач Ляшко

Минздрав разрешит работать пляжам во время карантина, - главный санврач Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав разрешит в работать пляжам несмотря на пандемию, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудитель коронавирусной инфекции.

Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудитель коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", - отметил он.

По его словам. даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель может выживать, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.

"Поэтому и относительно речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха", - добавил он.

Главный санврач рассказал, что людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) лучше не посещать пляж. 

Также рекомендуется придерживаться дистанции в 2 метра. А персонал пляжа должен будет носить медицинские маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) море (376) пляж (249) река (111) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Вот вы понимаете, что это ляшко озвучивает полный, абсолютный антинаучный бред? Неужели вы этого не понимаете? Да он и сам коментируя себя так и сказал - это, что я говорил, бред и запугивание.
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18.05.2020 10:05
+4
Основываясь на какие пункты законодательства это чмо обоссанное чего то "разрешает/запрещает"?
Страны не существует как таковой потому что нет выполнения ни конституции, ни законродательства.

На внешнем рынке рулит какой то Дерьмак - кто-то его выбирал?
Чтобы быдло не вякало против Дерьмака внутри "запрещает/разрешает" какой то ***** Шляшко...
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18.05.2020 10:17
+4
А МАУ совсем оборзело - возить украинцев в Европу не хочет
Хотя аэропорт в Вене и не закрывался и самолеты летают даже в Белорусь
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18.05.2020 10:24
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Правила форума Совет форумчан
От і чудово - можна планувати поїздку в Крим.
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18.05.2020 10:01 Ответить
А куди ж вони подінуться? Люди і без них це робитимуть.
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18.05.2020 10:06 Ответить
нах те оккупанты, я туда даже отказался ехать с бесплатной дорогой, ни копейки оккупанту не повезу, другое дело Кирилловка, если не пустят автобусы то поеду на мопеде.
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18.05.2020 11:20 Ответить
Ну звичайно. Кирилівка то окрема тема.
В позаминулому році був у відрядженні в тих місцях. Заїхали в Кирилівку. В море зайти я так і не ризикнув.
Хоча раніше їздив відпочивати і на Азовське море. Правда - в Счасливцево.
Після 2014 року їжджу в Крим...
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18.05.2020 12:36 Ответить
Странно, могли бы как в Испании планируют - по загонам людей, как худобу.
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18.05.2020 10:02 Ответить
Форма одежды-караульная: противогаз, ОЗК плащ, сапоги комплектующие.
Плавки необъязательно
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18.05.2020 10:45 Ответить
Вместо плавок, лифчиков - маски, их позавозили - нужно продать.
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18.05.2020 11:08 Ответить
Вот вы понимаете, что это ляшко озвучивает полный, абсолютный антинаучный бред? Неужели вы этого не понимаете? Да он и сам коментируя себя так и сказал - это, что я говорил, бред и запугивание.
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18.05.2020 10:05 Ответить
А водный путь передачи?..
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18.05.2020 10:06 Ответить
Это да, поплавал в Гидропарке - убил 200 000 ниже по течению........ ГОСПОДИ! Какой бред приходится обсуждать!
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18.05.2020 10:08 Ответить
А ляшко не боится что Днепр коронавирусом инфицируется?
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18.05.2020 10:06 Ответить
Такое ощущение шо скоро этого " разрешателя" уже будут накуй посылать.
Как они уже асех достали своим любимым коранавирусом.
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18.05.2020 10:07 Ответить
Основываясь на какие пункты законодательства это чмо обоссанное чего то "разрешает/запрещает"?
Страны не существует как таковой потому что нет выполнения ни конституции, ни законродательства.

На внешнем рынке рулит какой то Дерьмак - кто-то его выбирал?
Чтобы быдло не вякало против Дерьмака внутри "запрещает/разрешает" какой то ***** Шляшко...
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18.05.2020 10:17 Ответить
" ...на какие пункты законодательства..." - фиг с ним..

На каком основании - есть подтверждённые научные исследования, есть какие то научные факты на основании каких этот ***** "разрешает/запрещает"?

Чмо без образования вылезло на верхушку и, почитав жёлтую прессу поковырявшись у себя в жопе "разрешает/запрещает" 40 млн человек жить или не жить...
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18.05.2020 10:21 Ответить
Медицинские маски вместо плавок?
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18.05.2020 10:12 Ответить
МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 292
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18.05.2020 10:18 Ответить
😀👍
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18.05.2020 12:16 Ответить
Началась "работа по пляжам"
МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6146
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18.05.2020 10:15 Ответить
В Ницце (Франция) пляжи уже открыли. Купайся, прогуливайся, занимайся спортом. Ограничение - пока не разрешают просто загорать
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18.05.2020 10:20 Ответить
А МАУ совсем оборзело - возить украинцев в Европу не хочет
Хотя аэропорт в Вене и не закрывался и самолеты летают даже в Белорусь
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18.05.2020 10:24 Ответить
Беларусь свободная страна, не то что диктаторская Украина.
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18.05.2020 10:27 Ответить
МАУ не только оборзело, оно оХАМело до неприличия. Мало того, что чудесная *идовская компания бабы Бени не платит по договорам контрагентам (уже сотни млн долларов!), она уже который месяц не возвращает деньги за билеты по невыполненным рейсам. Ссылка на карантин, на то, что "сотрудники сидят дома и не могут выполнять работы по возврату" не катит. В компании элементарно нет оборотных средств.
Несмотря на пиар-потуги г-на Дыхне рейтинг недоверия лживой, ХАМской компании только увеличивается. Им бы сначала рассчитаться с людьми, отдавшими свои деньги за билеты. Удивляет позиция государства, если тот же Трамп много раз во всеуслышание повторил, что возвраты денег за невыполненные рейсы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ АВИАКОМПАНИЙ ( американских и не очень), то у нас зеленая шмаркля и его ублюдки о соблюдении прав пассажиров не слова. Прикрывают каллоМойшу?
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18.05.2020 10:34 Ответить
Сказку про чиполино читали? Так вот это про нас.
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18.05.2020 10:58 Ответить
Добрыя навіны.Каля Адэсы буду адпачываць.
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18.05.2020 13:57 Ответить
В Индии 500000 в год гибнет от инфекций из-за употребления воды из священных рек. Ковид это цветочки. Походу надо жить и чтобы не болеть просто использовать личную гигиену.
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18.05.2020 13:59 Ответить
 
 