Минздрав разрешит работать пляжам во время карантина, - главный санврач Ляшко
Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав разрешит в работать пляжам несмотря на пандемию, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудитель коронавирусной инфекции.
Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудитель коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", - отметил он.
По его словам. даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель может выживать, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.
"Поэтому и относительно речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха", - добавил он.
Главный санврач рассказал, что людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) лучше не посещать пляж.
Также рекомендуется придерживаться дистанции в 2 метра. А персонал пляжа должен будет носить медицинские маски.
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В позаминулому році був у відрядженні в тих місцях. Заїхали в Кирилівку. В море зайти я так і не ризикнув.
Хоча раніше їздив відпочивати і на Азовське море. Правда - в Счасливцево.
Після 2014 року їжджу в Крим...
Плавки необъязательно
Как они уже асех достали своим любимым коранавирусом.
Страны не существует как таковой потому что нет выполнения ни конституции, ни законродательства.
На внешнем рынке рулит какой то Дерьмак - кто-то его выбирал?
Чтобы быдло не вякало против Дерьмака внутри "запрещает/разрешает" какой то ***** Шляшко...
На каком основании - есть подтверждённые научные исследования, есть какие то научные факты на основании каких этот ***** "разрешает/запрещает"?
Чмо без образования вылезло на верхушку и, почитав жёлтую прессу поковырявшись у себя в жопе "разрешает/запрещает" 40 млн человек жить или не жить...
Хотя аэропорт в Вене и не закрывался и самолеты летают даже в Белорусь
Несмотря на пиар-потуги г-на Дыхне рейтинг недоверия лживой, ХАМской компании только увеличивается. Им бы сначала рассчитаться с людьми, отдавшими свои деньги за билеты. Удивляет позиция государства, если тот же Трамп много раз во всеуслышание повторил, что возвраты денег за невыполненные рейсы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ АВИАКОМПАНИЙ ( американских и не очень), то у нас зеленая шмаркля и его ублюдки о соблюдении прав пассажиров не слова. Прикрывают каллоМойшу?