Минздрав разрешит работать пляжам во время карантина, - главный санврач Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав разрешит в работать пляжам несмотря на пандемию, солнечные лучи и морская соль уничтожают возбудитель коронавирусной инфекции.

Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудитель коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", - отметил он.

По его словам. даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель может выживать, по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.

"Поэтому и относительно речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха", - добавил он.

Главный санврач рассказал, что людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) лучше не посещать пляж.

Также рекомендуется придерживаться дистанции в 2 метра. А персонал пляжа должен будет носить медицинские маски.

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