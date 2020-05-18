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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко

МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що МОЗ дозволить працювати пляжам попри пандемію. Сонячні промені і морська сіль знищують збудник коронавірусної інфекції.

Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань НАМН і фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовими променями знищує збудник коронавірусної інфекції, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", - зазначив він.

За його словами, навіть попри те, що в прісній воді збудник може виживати, за даними вчених, у річках з проточною водою інфікуватися доволі складно. Це може бути тільки під час близького контакту.

"Тому і щодо річкового пляжного сезону також МОЗ надаватиме дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку", - додав він.

Головний санлікар розповів, що людям із групи ризику (від 60 років і з хронічними захворюваннями) краще не відвідувати пляж.

Також рекомендується дотримуватися дистанції у 2 метри. А персонал пляжу має носити медичні маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) море (223) пляж (153) ріка (194) Ляшко Віктор (1511) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Вот вы понимаете, что это ляшко озвучивает полный, абсолютный антинаучный бред? Неужели вы этого не понимаете? Да он и сам коментируя себя так и сказал - это, что я говорил, бред и запугивание.
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18.05.2020 10:05
+4
Основываясь на какие пункты законодательства это чмо обоссанное чего то "разрешает/запрещает"?
Страны не существует как таковой потому что нет выполнения ни конституции, ни законродательства.

На внешнем рынке рулит какой то Дерьмак - кто-то его выбирал?
Чтобы быдло не вякало против Дерьмака внутри "запрещает/разрешает" какой то ***** Шляшко...
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18.05.2020 10:17
+4
А МАУ совсем оборзело - возить украинцев в Европу не хочет
Хотя аэропорт в Вене и не закрывался и самолеты летают даже в Белорусь
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18.05.2020 10:24
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От і чудово - можна планувати поїздку в Крим.
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18.05.2020 10:01 Відповісти
А куди ж вони подінуться? Люди і без них це робитимуть.
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18.05.2020 10:06 Відповісти
нах те оккупанты, я туда даже отказался ехать с бесплатной дорогой, ни копейки оккупанту не повезу, другое дело Кирилловка, если не пустят автобусы то поеду на мопеде.
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18.05.2020 11:20 Відповісти
Ну звичайно. Кирилівка то окрема тема.
В позаминулому році був у відрядженні в тих місцях. Заїхали в Кирилівку. В море зайти я так і не ризикнув.
Хоча раніше їздив відпочивати і на Азовське море. Правда - в Счасливцево.
Після 2014 року їжджу в Крим...
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18.05.2020 12:36 Відповісти
Странно, могли бы как в Испании планируют - по загонам людей, как худобу.
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18.05.2020 10:02 Відповісти
Форма одежды-караульная: противогаз, ОЗК плащ, сапоги комплектующие.
Плавки необъязательно
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18.05.2020 10:45 Відповісти
Вместо плавок, лифчиков - маски, их позавозили - нужно продать.
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18.05.2020 11:08 Відповісти
Вот вы понимаете, что это ляшко озвучивает полный, абсолютный антинаучный бред? Неужели вы этого не понимаете? Да он и сам коментируя себя так и сказал - это, что я говорил, бред и запугивание.
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18.05.2020 10:05 Відповісти
А водный путь передачи?..
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18.05.2020 10:06 Відповісти
Это да, поплавал в Гидропарке - убил 200 000 ниже по течению........ ГОСПОДИ! Какой бред приходится обсуждать!
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18.05.2020 10:08 Відповісти
А ляшко не боится что Днепр коронавирусом инфицируется?
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18.05.2020 10:06 Відповісти
Такое ощущение шо скоро этого " разрешателя" уже будут накуй посылать.
Как они уже асех достали своим любимым коранавирусом.
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18.05.2020 10:07 Відповісти
Основываясь на какие пункты законодательства это чмо обоссанное чего то "разрешает/запрещает"?
Страны не существует как таковой потому что нет выполнения ни конституции, ни законродательства.

На внешнем рынке рулит какой то Дерьмак - кто-то его выбирал?
Чтобы быдло не вякало против Дерьмака внутри "запрещает/разрешает" какой то ***** Шляшко...
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18.05.2020 10:17 Відповісти
" ...на какие пункты законодательства..." - фиг с ним..

На каком основании - есть подтверждённые научные исследования, есть какие то научные факты на основании каких этот ***** "разрешает/запрещает"?

Чмо без образования вылезло на верхушку и, почитав жёлтую прессу поковырявшись у себя в жопе "разрешает/запрещает" 40 млн человек жить или не жить...
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18.05.2020 10:21 Відповісти
Медицинские маски вместо плавок?
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18.05.2020 10:12 Відповісти
МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 292
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18.05.2020 10:18 Відповісти
😀👍
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18.05.2020 12:16 Відповісти
Началась "работа по пляжам"
МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6146
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18.05.2020 10:15 Відповісти
В Ницце (Франция) пляжи уже открыли. Купайся, прогуливайся, занимайся спортом. Ограничение - пока не разрешают просто загорать
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18.05.2020 10:20 Відповісти
А МАУ совсем оборзело - возить украинцев в Европу не хочет
Хотя аэропорт в Вене и не закрывался и самолеты летают даже в Белорусь
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18.05.2020 10:24 Відповісти
Беларусь свободная страна, не то что диктаторская Украина.
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18.05.2020 10:27 Відповісти
МАУ не только оборзело, оно оХАМело до неприличия. Мало того, что чудесная *идовская компания бабы Бени не платит по договорам контрагентам (уже сотни млн долларов!), она уже который месяц не возвращает деньги за билеты по невыполненным рейсам. Ссылка на карантин, на то, что "сотрудники сидят дома и не могут выполнять работы по возврату" не катит. В компании элементарно нет оборотных средств.
Несмотря на пиар-потуги г-на Дыхне рейтинг недоверия лживой, ХАМской компании только увеличивается. Им бы сначала рассчитаться с людьми, отдавшими свои деньги за билеты. Удивляет позиция государства, если тот же Трамп много раз во всеуслышание повторил, что возвраты денег за невыполненные рейсы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ АВИАКОМПАНИЙ ( американских и не очень), то у нас зеленая шмаркля и его ублюдки о соблюдении прав пассажиров не слова. Прикрывают каллоМойшу?
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18.05.2020 10:34 Відповісти
Сказку про чиполино читали? Так вот это про нас.
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18.05.2020 10:58 Відповісти
Добрыя навіны.Каля Адэсы буду адпачываць.
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18.05.2020 13:57 Відповісти
В Индии 500000 в год гибнет от инфекций из-за употребления воды из священных рек. Ковид это цветочки. Походу надо жить и чтобы не болеть просто использовать личную гигиену.
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18.05.2020 13:59 Відповісти
 
 