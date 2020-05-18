МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що МОЗ дозволить працювати пляжам попри пандемію. Сонячні промені і морська сіль знищують збудник коронавірусної інфекції.

Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань НАМН і фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовими променями знищує збудник коронавірусної інфекції, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", - зазначив він.

За його словами, навіть попри те, що в прісній воді збудник може виживати, за даними вчених, у річках з проточною водою інфікуватися доволі складно. Це може бути тільки під час близького контакту.

"Тому і щодо річкового пляжного сезону також МОЗ надаватиме дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку", - додав він.

Головний санлікар розповів, що людям із групи ризику (від 60 років і з хронічними захворюваннями) краще не відвідувати пляж.

Також рекомендується дотримуватися дистанції у 2 метри. А персонал пляжу має носити медичні маски.

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