МОЗ дозволить працювати пляжам під час карантину, - головний санлікар Ляшко
Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що МОЗ дозволить працювати пляжам попри пандемію. Сонячні промені і морська сіль знищують збудник коронавірусної інфекції.
Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"У цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань НАМН і фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовими променями знищує збудник коронавірусної інфекції, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", - зазначив він.
За його словами, навіть попри те, що в прісній воді збудник може виживати, за даними вчених, у річках з проточною водою інфікуватися доволі складно. Це може бути тільки під час близького контакту.
"Тому і щодо річкового пляжного сезону також МОЗ надаватиме дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку", - додав він.
Головний санлікар розповів, що людям із групи ризику (від 60 років і з хронічними захворюваннями) краще не відвідувати пляж.
Також рекомендується дотримуватися дистанції у 2 метри. А персонал пляжу має носити медичні маски.
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В позаминулому році був у відрядженні в тих місцях. Заїхали в Кирилівку. В море зайти я так і не ризикнув.
Хоча раніше їздив відпочивати і на Азовське море. Правда - в Счасливцево.
Після 2014 року їжджу в Крим...
Плавки необъязательно
Как они уже асех достали своим любимым коранавирусом.
Страны не существует как таковой потому что нет выполнения ни конституции, ни законродательства.
На внешнем рынке рулит какой то Дерьмак - кто-то его выбирал?
Чтобы быдло не вякало против Дерьмака внутри "запрещает/разрешает" какой то ***** Шляшко...
На каком основании - есть подтверждённые научные исследования, есть какие то научные факты на основании каких этот ***** "разрешает/запрещает"?
Чмо без образования вылезло на верхушку и, почитав жёлтую прессу поковырявшись у себя в жопе "разрешает/запрещает" 40 млн человек жить или не жить...
Хотя аэропорт в Вене и не закрывался и самолеты летают даже в Белорусь
Несмотря на пиар-потуги г-на Дыхне рейтинг недоверия лживой, ХАМской компании только увеличивается. Им бы сначала рассчитаться с людьми, отдавшими свои деньги за билеты. Удивляет позиция государства, если тот же Трамп много раз во всеуслышание повторил, что возвраты денег за невыполненные рейсы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ АВИАКОМПАНИЙ ( американских и не очень), то у нас зеленая шмаркля и его ублюдки о соблюдении прав пассажиров не слова. Прикрывают каллоМойшу?