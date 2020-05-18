Допрос Стерненко не связан с уведомлением его о подозрении, - СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что допрос активиста Сергея Стерненко 18 мая не связан с уведомлением его о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с уведомлением его о подозрении", - говорится в сообщении спецслужбы.

Там заявляют, что активизация в информационном поле вокруг этого дела "является не чем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование".

В СБУ также заверили, что в расследовании "дела Стерненко" Служба руководствуется принципами законности, объективности и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования.

Как сообщалось, СБУ уведомила о подозрении в хулиганских действиях двоих человек, напавших на Стерненко в Одессе в 2018 году.

"Подозрения предъявлены по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия)", - сказали агентству в спецслужбе в пятницу.

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Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавших на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.