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Допрос Стерненко не связан с уведомлением его о подозрении, - СБУ

Допрос Стерненко не связан с уведомлением его о подозрении, - СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что допрос активиста Сергея Стерненко 18 мая не связан с уведомлением его о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с уведомлением его о подозрении", - говорится в сообщении спецслужбы.

Там заявляют, что активизация в информационном поле вокруг этого дела "является не чем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование".

В СБУ также заверили, что в расследовании "дела Стерненко" Служба руководствуется принципами законности, объективности и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования.

Как сообщалось, СБУ уведомила о подозрении в хулиганских действиях двоих человек, напавших на Стерненко в Одессе в 2018 году.

"Подозрения предъявлены по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия)", - сказали агентству в спецслужбе в пятницу.

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Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавших на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.

Автор: 

СБУ (19847) Стерненко (394)


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Топ комментарии
+7
Антиукраинская власть в Украине боиться только Майдана. Народ вышел и карманные оборотни власти от СБУ начали оправдываться.
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18.05.2020 10:14
+7
Сам себя порезал, так петуШарий ссыт в уши вате зебильной.
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18.05.2020 10:18
+7
Бородатая собака по кличке Шарик сегодня будет громко лаять.
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18.05.2020 10:25
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Правила форума Совет форумчан
та ти шоооо??? а з чим??)))
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18.05.2020 10:05 Ответить
Видимо просто в СБУ занятся нечем, вот людей приглашают поговорить.
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18.05.2020 10:10 Ответить
Обкакались малость
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18.05.2020 10:06 Ответить
КГБУ завихляло хвостом.
Але ми вже непогано знаємо, що являє собою ця наступниця ВЧК/ОГПУ/НКВД/МГБ/КГБ.
Путін теж з КГБ.
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18.05.2020 10:12 Ответить
как соотносится с белыми и пушистыми хулиганами, что у стерненко тоже ножевые ранения и на него напали двое
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18.05.2020 10:14 Ответить
Сам себя порезал, так петуШарий ссыт в уши вате зебильной.
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18.05.2020 10:18 Ответить
Лоховод по себе судит - он по своей машине пострелял, чтобы инсценировать покушение и получить "политическое убежище".
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18.05.2020 10:32 Ответить
А его друг портянка хлопочет перед нацполицией,чтобы шарика сняли с розыска
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18.05.2020 11:12 Ответить
"активизация в информационном поле вокруг этого дела"
Таки реагують. Мабуть почитують що про них пишуть і на Цензорі.
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18.05.2020 10:14 Ответить
Антиукраинская власть в Украине боиться только Майдана. Народ вышел и карманные оборотни власти от СБУ начали оправдываться.
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18.05.2020 10:14 Ответить
Народ ще не весь вийшов.
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18.05.2020 10:56 Ответить
Когда народ таки выйдет, оправдываться будет поздно. Правда, довести наш народ до того чтобы он вышел - это надо очень, очень постараться...
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18.05.2020 11:27 Ответить
Война - народ понимает угрозы и снова выбирает из двух зол наименьшее.
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18.05.2020 11:38 Ответить
Бородатая собака по кличке Шарик сегодня будет громко лаять.
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18.05.2020 10:25 Ответить
Вы забыли сучек Киву, Бойко, Дубину, Лукаш, Добкина, Портнова и др шваль.
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18.05.2020 12:17 Ответить
Youtube: https://youtu.be/hrav-T909ZM Акція на підтримку Сергія Стерненка біля СБУ / Наживо
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18.05.2020 10:45 Ответить
Портнов сказав чому саме Стерненко: щоб усім, хто осмілиться виступити проти антиукраїнської влади, був урок. Коли вже ця свиня сама одержить урок?
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18.05.2020 10:54 Ответить
" для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с уведомлением его о подозрении". Это что за бред??? То есть подозрение существует, но процессуально еще не уведомлен Стерненко? Что значит "на данный момент времени"? То есть ждите сюрпризов?Источник: https://censor.net/n3196120
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18.05.2020 11:03 Ответить
Этому поцу не нравился "барыга" Порошенко. Рад, что он достиг своей цели - у власти кристально честный еврей - наркоман. Хавай. Те.
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18.05.2020 11:07 Ответить
Ну, добре, то у якості кого (свідка, підозрюваного, постраждалого) викликали Стерненка?
Хоча, постраждалих, начеб-то повістками не викликають.
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18.05.2020 11:14 Ответить
 
 