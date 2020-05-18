Допит Стерненка не пов'язаний із повідомленням йому про підозру, - СБУ

Служба безпеки України заявила, що допит активіста Сергія Стерненка 18 травня не пов'язаний з повідомленням йому про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Сергій Стерненко викликаний на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на цей момент часу не пов'язані з повідомленням йому про підозру", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Там заявляють, що активізація в інформаційному полі навколо цієї справи "є нічим іншим, як свідомим прагненням загострити ситуацію в публічній площині і створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування".

В СБУ також запевнили, що в розслідуванні "справи Стерненка" Служба керується принципами законності, об'єктивності і бажанням встановити істину, незалежно від настроїв і політичних переваг всіх фігурантів розслідування.

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Як повідомлялося, СБУ повідомила про підозру в хуліганських діях двох осіб, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році.

"Підозри пред'явлені за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії)", - сказали агентству в спецслужбі в п'ятницю.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він повинен з'явитися в понеділок, 18 травня, на 9:00.