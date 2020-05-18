УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9790 відвідувачів онлайн
Новини
2 482 20

Допит Стерненка не пов'язаний із повідомленням йому про підозру, - СБУ

Допит Стерненка не пов'язаний із повідомленням йому про підозру, - СБУ

Служба безпеки України заявила, що допит активіста Сергія Стерненка 18 травня не пов'язаний з повідомленням йому про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Сергій Стерненко викликаний на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на цей момент часу не пов'язані з повідомленням йому про підозру", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Там заявляють, що активізація в інформаційному полі навколо цієї справи "є нічим іншим, як свідомим прагненням загострити ситуацію в публічній площині і створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування".

В СБУ також запевнили, що в розслідуванні "справи Стерненка" Служба керується принципами законності, об'єктивності і бажанням встановити істину, незалежно від настроїв і політичних переваг всіх фігурантів розслідування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під столичним СБУ відбувається акція "Руки геть від Стерненка" через ймовірне оголошення підозри активісту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, СБУ повідомила про підозру в хуліганських діях двох осіб, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році.

"Підозри пред'явлені за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії)", - сказали агентству в спецслужбі в п'ятницю.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він повинен з'явитися в понеділок, 18 травня, на 9:00.

Автор: 

СБУ (12765) Стерненко (384)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Антиукраинская власть в Украине боиться только Майдана. Народ вышел и карманные оборотни власти от СБУ начали оправдываться.
показати весь коментар
18.05.2020 10:14
+7
Сам себя порезал, так петуШарий ссыт в уши вате зебильной.
показати весь коментар
18.05.2020 10:18
+7
Бородатая собака по кличке Шарик сегодня будет громко лаять.
показати весь коментар
18.05.2020 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ти шоооо??? а з чим??)))
показати весь коментар
18.05.2020 10:05 Відповісти
Видимо просто в СБУ занятся нечем, вот людей приглашают поговорить.
показати весь коментар
18.05.2020 10:10 Відповісти
Обкакались малость
показати весь коментар
18.05.2020 10:06 Відповісти
КГБУ завихляло хвостом.
Але ми вже непогано знаємо, що являє собою ця наступниця ВЧК/ОГПУ/НКВД/МГБ/КГБ.
Путін теж з КГБ.
показати весь коментар
18.05.2020 10:12 Відповісти
как соотносится с белыми и пушистыми хулиганами, что у стерненко тоже ножевые ранения и на него напали двое
показати весь коментар
18.05.2020 10:14 Відповісти
Сам себя порезал, так петуШарий ссыт в уши вате зебильной.
показати весь коментар
18.05.2020 10:18 Відповісти
Лоховод по себе судит - он по своей машине пострелял, чтобы инсценировать покушение и получить "политическое убежище".
показати весь коментар
18.05.2020 10:32 Відповісти
А его друг портянка хлопочет перед нацполицией,чтобы шарика сняли с розыска
показати весь коментар
18.05.2020 11:12 Відповісти
"активизация в информационном поле вокруг этого дела"
Таки реагують. Мабуть почитують що про них пишуть і на Цензорі.
показати весь коментар
18.05.2020 10:14 Відповісти
Антиукраинская власть в Украине боиться только Майдана. Народ вышел и карманные оборотни власти от СБУ начали оправдываться.
показати весь коментар
18.05.2020 10:14 Відповісти
Народ ще не весь вийшов.
показати весь коментар
18.05.2020 10:56 Відповісти
Когда народ таки выйдет, оправдываться будет поздно. Правда, довести наш народ до того чтобы он вышел - это надо очень, очень постараться...
показати весь коментар
18.05.2020 11:27 Відповісти
Война - народ понимает угрозы и снова выбирает из двух зол наименьшее.
показати весь коментар
18.05.2020 11:38 Відповісти
Бородатая собака по кличке Шарик сегодня будет громко лаять.
показати весь коментар
18.05.2020 10:25 Відповісти
Вы забыли сучек Киву, Бойко, Дубину, Лукаш, Добкина, Портнова и др шваль.
показати весь коментар
18.05.2020 12:17 Відповісти
Youtube: https://youtu.be/hrav-T909ZM Акція на підтримку Сергія Стерненка біля СБУ / Наживо
показати весь коментар
18.05.2020 10:45 Відповісти
Портнов сказав чому саме Стерненко: щоб усім, хто осмілиться виступити проти антиукраїнської влади, був урок. Коли вже ця свиня сама одержить урок?
показати весь коментар
18.05.2020 10:54 Відповісти
" для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с уведомлением его о подозрении". Это что за бред??? То есть подозрение существует, но процессуально еще не уведомлен Стерненко? Что значит "на данный момент времени"? То есть ждите сюрпризов?Источник: https://censor.net/n3196120
показати весь коментар
18.05.2020 11:03 Відповісти
Этому поцу не нравился "барыга" Порошенко. Рад, что он достиг своей цели - у власти кристально честный еврей - наркоман. Хавай. Те.
показати весь коментар
18.05.2020 11:07 Відповісти
Ну, добре, то у якості кого (свідка, підозрюваного, постраждалого) викликали Стерненка?
Хоча, постраждалих, начеб-то повістками не викликають.
показати весь коментар
18.05.2020 11:14 Відповісти
 
 