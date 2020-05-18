Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"
Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а "отдельной цивилизацией".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
"Появились новые технологии, они уже меняют мир. Все эти направления - беспилотная техника, генетика, медицина, образование - все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", - сказал Путин.
Как отметил президент РФ, "без этого обеспечить будущее нашей цивилизации - Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация - если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие".
По его словам, Россия должна смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать о собственной базе. Он подчеркнул, что не будь этой базы, то у России никогда бы не было высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.
"Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений. Они у нас всегда были, есть и сейчас - не только в военной, но в гражданской областях", - сказал Путин.
Президент РФ давал это интервью в сентябре прошлого года, но в эфире оно транслировалось впервые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что Россия дала миру? (Только не говорите - Гагарина)
Интернет? Мобильный телефон? Хотя бы один из гаджетов? Компьютер? (Глушкова и то обосрали - хохол)? Телевизор? Метро? Космос? (Королев - не кацап).
Только сеете по миру смерть и ненависть. Россия единственная страна в мире, которая воевала со всеми своими соседями. Да, гниющая цивилизация. Перспектив ведь никаких. Или дети мировых лидеров, богачей учатся в Москве? Ну, если не удалось в Москве, ладно уж, в Новосибирске? У вас хотя бы есть грунтовая дорога от Владивостока до Москвы? Начните с этого, цивилизация.
«глушилки», сейчас средства РЭБ,
Калаш(под вопросом)
«катюша» - РСЗО
Шпионский пистолет ПСМ
«новичек», Хлорацетофенон, хлорбензальмалонодинитрил и др. химические и бактериологические «прелести»
Вообщем список «достижений» огромный, только повёрнутый не в ту сторону
«Отдельная цивилизация» по образованию - дибилизация
«Отдельная цивилизация» по науке - ютубизация(все русские открытия украдены из ютуба)
«Отдельная цивилизация» по демографии - геноцид
«Отдельная цивилизация» по культуре - вандализм,отсталость и дикарство
«Отдельная цивилизация» по вере - сектантство(томаса то нет)
«Отдельная цивилизация» по народному хозяйству - разруха
«Отдельная цивилизация» по общественном строю - деспотизм(до феодализма чечней мало)
«Отдельная цивилизация» по элите - дурь, жлобство, хамство и идиотизм.
«Отдельная цивилизация» по... по... по...
В итоге русская «Отдельная цивилизация» - это ВАРВАРСТВО.
---------------------------------------------------------------------------
россия не цивилизация, а резервация
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Им было начислено:
до 4723 грн - 7,6%;
от 4723,01 до 6000 грн - 15,3%;
от 6000,01 до 6500 грн - 6,2%;
от 6500,01 до 7000 грн - 7,7%;
от 7000,01 до 8000 грн - 9,8%;
от 8000,01 до 10000 грн - 10,2%;
от 10 000,01 до 12 000 грн - 15,7%;
от 12 000,01 до 15 000 грн - 14,9%;
от 15 000,01 до 20 000 грн - 10,5%;
от 20 000,01 до 25 000 грн - 5,9%;
более 25 000 грн - 7,8%.
Где получают больше всего:Зарплату более 25 000 грн в основном получают в Киеве - 14,4%. Еще по 8,2% работников имеют такую заработную плату в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Львовской областях.