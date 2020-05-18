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Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"

Путин назвал Россию

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а "отдельной цивилизацией".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Появились новые технологии, они уже меняют мир. Все эти направления - беспилотная техника, генетика, медицина, образование - все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна", - сказал Путин.

Как отметил президент РФ, "без этого обеспечить будущее нашей цивилизации - Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация - если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие".

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По его словам, Россия должна смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать о собственной базе. Он подчеркнул, что не будь этой базы, то у России никогда бы не было высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

"Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений. Они у нас всегда были, есть и сейчас - не только в военной, но в гражданской областях", - сказал Путин.

Президент РФ давал это интервью в сентябре прошлого года, но в эфире оно транслировалось впервые.

путин (31201) россия (95339) технологии (664)


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Топ комментарии
+40
Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией" - Цензор.НЕТ 7147
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18.05.2020 10:32
+38
Яка відрізняєть від решти світу , наявністю додаькової хромосоми !!))
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18.05.2020 10:32
+37
Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией" - Цензор.НЕТ 6462
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18.05.2020 10:45
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Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 5863
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18.05.2020 11:54 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 8350
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18.05.2020 11:56 Ответить
Изображение Антихриста со старинной итальянской фрески XIV века. Фреска находится в бенедиктинском монастыре Помпоза. Автор - Витале да Болонья (род. 1300 г. Болонья - ум. 1361 г.).
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18.05.2020 11:57 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 7931
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Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 7832
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18.05.2020 11:59 Ответить
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Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 1834
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18.05.2020 11:59 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 2178
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18.05.2020 12:00 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 5253Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 605
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18.05.2020 12:01 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 7306
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18.05.2020 12:02 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 2253Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 225
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18.05.2020 12:02 Ответить
Бери выше. Не отдельной цивилизацией даже, а отдельной веткой развития. Тупиковой веткой развития человекообразных приматов.
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18.05.2020 12:03 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 1785Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 9604
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18.05.2020 12:03 Ответить
Отдельная цивизация проделавшая путь из Южного Индокитая на территории совр РФ .Теперь от этой цивизации воняет на весь мир .
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18.05.2020 12:18 Ответить
Ото загнув Бовік ! Цивілізація ще й окрема, рашистсько МАСКОВСКАЯ , та ВАРВАРИ ви ВАРВАРИ, які на чуже заряться,мріють все пограбіть та вміють только варовать
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18.05.2020 12:18 Ответить
"Отдельная цивилизация" - это уж слишком, больше на заповедник похоже.
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18.05.2020 12:21 Ответить
https://youtu.be/QZOKuI5OH3Y Наливкин облагораживает Раисию , великая срана
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18.05.2020 12:36 Ответить
Расия - она не на земле. Расия - она в астрале.
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18.05.2020 12:38 Ответить
А какие такие достижения? Огласите весь список, пожалуйста.
Что Россия дала миру? (Только не говорите - Гагарина)
Интернет? Мобильный телефон? Хотя бы один из гаджетов? Компьютер? (Глушкова и то обосрали - хохол)? Телевизор? Метро? Космос? (Королев - не кацап).
Только сеете по миру смерть и ненависть. Россия единственная страна в мире, которая воевала со всеми своими соседями. Да, гниющая цивилизация. Перспектив ведь никаких. Или дети мировых лидеров, богачей учатся в Москве? Ну, если не удалось в Москве, ладно уж, в Новосибирске? У вас хотя бы есть грунтовая дорога от Владивостока до Москвы? Начните с этого, цивилизация.
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18.05.2020 12:57 Ответить
Водородную бомбу,
«глушилки», сейчас средства РЭБ,
Калаш(под вопросом)
«катюша» - РСЗО
Шпионский пистолет ПСМ
«новичек», Хлорацетофенон, хлорбензальмалонодинитрил и др. химические и бактериологические «прелести»
Вообщем список «достижений» огромный, только повёрнутый не в ту сторону
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18.05.2020 21:20 Ответить
Сенсация пуйло впервые сказало правду:
«Отдельная цивилизация» по образованию - дибилизация

«Отдельная цивилизация» по науке - ютубизация(все русские открытия украдены из ютуба)

«Отдельная цивилизация» по демографии - геноцид

«Отдельная цивилизация» по культуре - вандализм,отсталость и дикарство

«Отдельная цивилизация» по вере - сектантство(томаса то нет)

«Отдельная цивилизация» по народному хозяйству - разруха
«Отдельная цивилизация» по общественном строю - деспотизм(до феодализма чечней мало)

«Отдельная цивилизация» по элите - дурь, жлобство, хамство и идиотизм.

«Отдельная цивилизация» по... по... по...

В итоге русская «Отдельная цивилизация» - это ВАРВАРСТВО.
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18.05.2020 12:58 Ответить
...на примитивном этапе развития.
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18.05.2020 15:51 Ответить
Че уж там, давайте уже высшая раса. Проходили уже.
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18.05.2020 13:00 Ответить
Хммм.....так может отделить их....от цивилизации???!!
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18.05.2020 13:01 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 459
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18.05.2020 13:12 Ответить
п,,,ть никак рашисты поедут в Шамбалу корни цивилизации искать и выводить генетический код (типо режеват,бо в три волоска раскосые глаза и матершина в три этажа)???
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18.05.2020 13:16 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 9013
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18.05.2020 13:31 Ответить
Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 7879
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18.05.2020 13:39 Ответить
Я бы сказал инопланетной цивилизацией Чужих.
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18.05.2020 13:49 Ответить
Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"

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россия не цивилизация, а резервация
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18.05.2020 14:02 Ответить
Раз так, правильнее бы было, попросту всех этих инопланетян, отправить ***** прям при помощи ихнего глонаса))
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18.05.2020 14:48 Ответить
Дійсно окрема.Імперія ЗЛА!
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18.05.2020 14:55 Ответить
Я б навіть сказав що, це окремий підвид гомо-еректусів.
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18.05.2020 15:05 Ответить
первый раз ***** не соврало, хотя с использованием слова "цивилизация" можно поспорить. когда люди эволюционировали в Homo Sapiens, лишнехромосомные так и остались тупиковой ветвью неандертальцев, почему-то не вымершей.
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18.05.2020 15:20 Ответить
Так мы давно говорим что вы -пацаки с другой цивилизации,а они адиннарод,адиннарод...
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18.05.2020 15:38 Ответить
Зовсім мізки з,ів ботулотоксин у цього маленького вбивці *****.Скоріше б твоя "цивілізація ",убога,кривава гнида,була назавжди закрита від усього світу,щоб розпалась на багато частин,і більше ніколи не змогла воювати,вбивати і гадити в усьому світу.Кацапяку на гілляку!Твоя "цивілізація",рашистсська мразина-це первобитно-общінне стадо рабів,алкашів,дегенератів.Сгиньте скоріше з планети Земля,крівава па-раша!
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18.05.2020 16:47 Ответить
цивілізація гучно сказано, але побічні нащадки п ятикантропів це точно
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18.05.2020 17:52 Ответить
Интересно, какие из этих"новых технологий - заслуга "отдельной расеянской цивилизации"?
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18.05.2020 18:00 Ответить
Большинство украинцев получают зарплату в размере от 8000 грн до 15 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Им было начислено:
до 4723 грн - 7,6%;
от 4723,01 до 6000 грн - 15,3%;
от 6000,01 до 6500 грн - 6,2%;
от 6500,01 до 7000 грн - 7,7%;
от 7000,01 до 8000 грн - 9,8%;
от 8000,01 до 10000 грн - 10,2%;
от 10 000,01 до 12 000 грн - 15,7%;
от 12 000,01 до 15 000 грн - 14,9%;
от 15 000,01 до 20 000 грн - 10,5%;
от 20 000,01 до 25 000 грн - 5,9%;
более 25 000 грн - 7,8%.

Где получают больше всего:Зарплату более 25 000 грн в основном получают в Киеве - 14,4%. Еще по 8,2% работников имеют такую ​​заработную плату в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Львовской областях.
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18.05.2020 22:53 Ответить
Особая цивилизация : " остров невезения - ментовско кгбистская старая совковая жопа".
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19.05.2020 00:12 Ответить
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