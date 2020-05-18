Путін назвав Росію "окремою цивілізацією"

Президент Володимир Путін назвав Росію не просто країною, а "окремою цивілізацією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1" (ВДТРК).

"З'явилися нові технології, вони вже змінюють світ. Всі ці напрями - безпілотна техніка, генетика, медицина, освіта - все це і буде тією базою, на якій буде розвиватися країна", - сказав Путін.

Як зазначив президент РФ, "без цього забезпечити майбутнє нашої цивілізації - Росія - це не просто країна, це дійсно окрема цивілізація - якщо ми хочемо зберегти цю цивілізацію, то повинні робити наголос саме на високі технології і на їх майбутній розвиток".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Володимире Володимировичу, не потрібні нам гроші. Нехай нам ще раз такий пайок надішлють", - медики швидкої допомоги російського Липецька показали допомогу від депутатів-єдиноросів. ВIДЕО

За його словами, Росія має дивитися на те, що робиться в інших країнах, але не забувати про власну базу. Він підкреслив, що якби не було цієї бази, то у Росії ніколи б не було високотехнологічних видів зброї, яких поки немає в жодній країні світу.

"Нам потрібно тепер не тільки трансформувати ці досягнення в цивільні сфери, а й спиратися на досягнення попередніх поколінь. Вони у нас завжди були, є і зараз - не тільки у військовій, але й у цивільній галузях", - сказав Путін.

Президент РФ давав це інтерв'ю у вересні минулого року, але в ефірі воно транслювалося вперше.