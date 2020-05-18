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Путін назвав Росію "окремою цивілізацією"

Путін назвав Росію

Президент Володимир Путін назвав Росію не просто країною, а "окремою цивілізацією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1" (ВДТРК).

"З'явилися нові технології, вони вже змінюють світ. Всі ці напрями - безпілотна техніка, генетика, медицина, освіта - все це і буде тією базою, на якій буде розвиватися країна", - сказав Путін.

Як зазначив президент РФ, "без цього забезпечити майбутнє нашої цивілізації - Росія - це не просто країна, це дійсно окрема цивілізація - якщо ми хочемо зберегти цю цивілізацію, то повинні робити наголос саме на високі технології і на їх майбутній розвиток".

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За його словами, Росія має дивитися на те, що робиться в інших країнах, але не забувати про власну базу. Він підкреслив, що якби не було цієї бази, то у Росії ніколи б не було високотехнологічних видів зброї, яких поки немає в жодній країні світу.

"Нам потрібно тепер не тільки трансформувати ці досягнення в цивільні сфери, а й спиратися на досягнення попередніх поколінь. Вони у нас завжди були, є і зараз - не тільки у військовій, але й у цивільній галузях", - сказав Путін.

Президент РФ давав це інтерв'ю у вересні минулого року, але в ефірі воно транслювалося вперше.

Автор: 

путін (23746) росія (64895) технології (798)


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Топ коментарі
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Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией" - Цензор.НЕТ 7147
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18.05.2020 10:32
+38
Яка відрізняєть від решти світу , наявністю додаькової хромосоми !!))
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18.05.2020 10:32
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Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией" - Цензор.НЕТ 6462
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18.05.2020 10:45
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Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 5863
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18.05.2020 11:54 Відповісти
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Изображение Антихриста со старинной итальянской фрески XIV века. Фреска находится в бенедиктинском монастыре Помпоза. Автор - Витале да Болонья (род. 1300 г. Болонья - ум. 1361 г.).
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Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" - Цензор.НЕТ 1834
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18.05.2020 12:02 Відповісти
Бери выше. Не отдельной цивилизацией даже, а отдельной веткой развития. Тупиковой веткой развития человекообразных приматов.
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18.05.2020 12:03 Відповісти
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18.05.2020 12:03 Відповісти
Отдельная цивизация проделавшая путь из Южного Индокитая на территории совр РФ .Теперь от этой цивизации воняет на весь мир .
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18.05.2020 12:18 Відповісти
Ото загнув Бовік ! Цивілізація ще й окрема, рашистсько МАСКОВСКАЯ , та ВАРВАРИ ви ВАРВАРИ, які на чуже заряться,мріють все пограбіть та вміють только варовать
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18.05.2020 12:18 Відповісти
"Отдельная цивилизация" - это уж слишком, больше на заповедник похоже.
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18.05.2020 12:21 Відповісти
https://youtu.be/QZOKuI5OH3Y Наливкин облагораживает Раисию , великая срана
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18.05.2020 12:36 Відповісти
Расия - она не на земле. Расия - она в астрале.
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18.05.2020 12:38 Відповісти
А какие такие достижения? Огласите весь список, пожалуйста.
Что Россия дала миру? (Только не говорите - Гагарина)
Интернет? Мобильный телефон? Хотя бы один из гаджетов? Компьютер? (Глушкова и то обосрали - хохол)? Телевизор? Метро? Космос? (Королев - не кацап).
Только сеете по миру смерть и ненависть. Россия единственная страна в мире, которая воевала со всеми своими соседями. Да, гниющая цивилизация. Перспектив ведь никаких. Или дети мировых лидеров, богачей учатся в Москве? Ну, если не удалось в Москве, ладно уж, в Новосибирске? У вас хотя бы есть грунтовая дорога от Владивостока до Москвы? Начните с этого, цивилизация.
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18.05.2020 12:57 Відповісти
Водородную бомбу,
«глушилки», сейчас средства РЭБ,
Калаш(под вопросом)
«катюша» - РСЗО
Шпионский пистолет ПСМ
«новичек», Хлорацетофенон, хлорбензальмалонодинитрил и др. химические и бактериологические «прелести»
Вообщем список «достижений» огромный, только повёрнутый не в ту сторону
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18.05.2020 21:20 Відповісти
Сенсация пуйло впервые сказало правду:
«Отдельная цивилизация» по образованию - дибилизация

«Отдельная цивилизация» по науке - ютубизация(все русские открытия украдены из ютуба)

«Отдельная цивилизация» по демографии - геноцид

«Отдельная цивилизация» по культуре - вандализм,отсталость и дикарство

«Отдельная цивилизация» по вере - сектантство(томаса то нет)

«Отдельная цивилизация» по народному хозяйству - разруха
«Отдельная цивилизация» по общественном строю - деспотизм(до феодализма чечней мало)

«Отдельная цивилизация» по элите - дурь, жлобство, хамство и идиотизм.

«Отдельная цивилизация» по... по... по...

В итоге русская «Отдельная цивилизация» - это ВАРВАРСТВО.
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18.05.2020 12:58 Відповісти
...на примитивном этапе развития.
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18.05.2020 15:51 Відповісти
Че уж там, давайте уже высшая раса. Проходили уже.
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18.05.2020 13:00 Відповісти
Хммм.....так может отделить их....от цивилизации???!!
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18.05.2020 13:01 Відповісти
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18.05.2020 13:12 Відповісти
п,,,ть никак рашисты поедут в Шамбалу корни цивилизации искать и выводить генетический код (типо режеват,бо в три волоска раскосые глаза и матершина в три этажа)???
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18.05.2020 13:16 Відповісти
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18.05.2020 13:31 Відповісти
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18.05.2020 13:39 Відповісти
Я бы сказал инопланетной цивилизацией Чужих.
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18.05.2020 13:49 Відповісти
Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"

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россия не цивилизация, а резервация
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18.05.2020 14:02 Відповісти
Раз так, правильнее бы было, попросту всех этих инопланетян, отправить ***** прям при помощи ихнего глонаса))
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18.05.2020 14:48 Відповісти
Дійсно окрема.Імперія ЗЛА!
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18.05.2020 14:55 Відповісти
Я б навіть сказав що, це окремий підвид гомо-еректусів.
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18.05.2020 15:05 Відповісти
первый раз ***** не соврало, хотя с использованием слова "цивилизация" можно поспорить. когда люди эволюционировали в Homo Sapiens, лишнехромосомные так и остались тупиковой ветвью неандертальцев, почему-то не вымершей.
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18.05.2020 15:20 Відповісти
Так мы давно говорим что вы -пацаки с другой цивилизации,а они адиннарод,адиннарод...
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18.05.2020 15:38 Відповісти
Зовсім мізки з,ів ботулотоксин у цього маленького вбивці *****.Скоріше б твоя "цивілізація ",убога,кривава гнида,була назавжди закрита від усього світу,щоб розпалась на багато частин,і більше ніколи не змогла воювати,вбивати і гадити в усьому світу.Кацапяку на гілляку!Твоя "цивілізація",рашистсська мразина-це первобитно-общінне стадо рабів,алкашів,дегенератів.Сгиньте скоріше з планети Земля,крівава па-раша!
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18.05.2020 16:47 Відповісти
цивілізація гучно сказано, але побічні нащадки п ятикантропів це точно
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18.05.2020 17:52 Відповісти
Интересно, какие из этих"новых технологий - заслуга "отдельной расеянской цивилизации"?
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18.05.2020 18:00 Відповісти
Большинство украинцев получают зарплату в размере от 8000 грн до 15 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Им было начислено:
до 4723 грн - 7,6%;
от 4723,01 до 6000 грн - 15,3%;
от 6000,01 до 6500 грн - 6,2%;
от 6500,01 до 7000 грн - 7,7%;
от 7000,01 до 8000 грн - 9,8%;
от 8000,01 до 10000 грн - 10,2%;
от 10 000,01 до 12 000 грн - 15,7%;
от 12 000,01 до 15 000 грн - 14,9%;
от 15 000,01 до 20 000 грн - 10,5%;
от 20 000,01 до 25 000 грн - 5,9%;
более 25 000 грн - 7,8%.

Где получают больше всего:Зарплату более 25 000 грн в основном получают в Киеве - 14,4%. Еще по 8,2% работников имеют такую ​​заработную плату в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Львовской областях.
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18.05.2020 22:53 Відповісти
Особая цивилизация : " остров невезения - ментовско кгбистская старая совковая жопа".
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19.05.2020 00:12 Відповісти
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