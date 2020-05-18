Путін назвав Росію "окремою цивілізацією"
Президент Володимир Путін назвав Росію не просто країною, а "окремою цивілізацією".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1" (ВДТРК).
"З'явилися нові технології, вони вже змінюють світ. Всі ці напрями - безпілотна техніка, генетика, медицина, освіта - все це і буде тією базою, на якій буде розвиватися країна", - сказав Путін.
Як зазначив президент РФ, "без цього забезпечити майбутнє нашої цивілізації - Росія - це не просто країна, це дійсно окрема цивілізація - якщо ми хочемо зберегти цю цивілізацію, то повинні робити наголос саме на високі технології і на їх майбутній розвиток".
За його словами, Росія має дивитися на те, що робиться в інших країнах, але не забувати про власну базу. Він підкреслив, що якби не було цієї бази, то у Росії ніколи б не було високотехнологічних видів зброї, яких поки немає в жодній країні світу.
"Нам потрібно тепер не тільки трансформувати ці досягнення в цивільні сфери, а й спиратися на досягнення попередніх поколінь. Вони у нас завжди були, є і зараз - не тільки у військовій, але й у цивільній галузях", - сказав Путін.
Президент РФ давав це інтерв'ю у вересні минулого року, але в ефірі воно транслювалося вперше.
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Что Россия дала миру? (Только не говорите - Гагарина)
Интернет? Мобильный телефон? Хотя бы один из гаджетов? Компьютер? (Глушкова и то обосрали - хохол)? Телевизор? Метро? Космос? (Королев - не кацап).
Только сеете по миру смерть и ненависть. Россия единственная страна в мире, которая воевала со всеми своими соседями. Да, гниющая цивилизация. Перспектив ведь никаких. Или дети мировых лидеров, богачей учатся в Москве? Ну, если не удалось в Москве, ладно уж, в Новосибирске? У вас хотя бы есть грунтовая дорога от Владивостока до Москвы? Начните с этого, цивилизация.
«глушилки», сейчас средства РЭБ,
Калаш(под вопросом)
«катюша» - РСЗО
Шпионский пистолет ПСМ
«новичек», Хлорацетофенон, хлорбензальмалонодинитрил и др. химические и бактериологические «прелести»
Вообщем список «достижений» огромный, только повёрнутый не в ту сторону
«Отдельная цивилизация» по образованию - дибилизация
«Отдельная цивилизация» по науке - ютубизация(все русские открытия украдены из ютуба)
«Отдельная цивилизация» по демографии - геноцид
«Отдельная цивилизация» по культуре - вандализм,отсталость и дикарство
«Отдельная цивилизация» по вере - сектантство(томаса то нет)
«Отдельная цивилизация» по народному хозяйству - разруха
«Отдельная цивилизация» по общественном строю - деспотизм(до феодализма чечней мало)
«Отдельная цивилизация» по элите - дурь, жлобство, хамство и идиотизм.
«Отдельная цивилизация» по... по... по...
В итоге русская «Отдельная цивилизация» - это ВАРВАРСТВО.
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россия не цивилизация, а резервация
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Им было начислено:
до 4723 грн - 7,6%;
от 4723,01 до 6000 грн - 15,3%;
от 6000,01 до 6500 грн - 6,2%;
от 6500,01 до 7000 грн - 7,7%;
от 7000,01 до 8000 грн - 9,8%;
от 8000,01 до 10000 грн - 10,2%;
от 10 000,01 до 12 000 грн - 15,7%;
от 12 000,01 до 15 000 грн - 14,9%;
от 15 000,01 до 20 000 грн - 10,5%;
от 20 000,01 до 25 000 грн - 5,9%;
более 25 000 грн - 7,8%.
Где получают больше всего:Зарплату более 25 000 грн в основном получают в Киеве - 14,4%. Еще по 8,2% работников имеют такую заработную плату в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Львовской областях.