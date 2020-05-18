Массовые мероприятия вернутся одними из последних, - главный санврач Ляшко

Проведение массовых мероприятий будет разрешено на последних этапах выхода из карантина.

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку это - массовое скопление населения и наибольший риск передачи инфекционной болезни, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемической ситуации", - подчеркнул Ляшко.

По словам главного санврача, в первую очередь рассматривается вопрос введения на территории Украины адаптивного карантина.

"То есть смягчения будут происходить в тех областях, которые будут соответствовать тем или иным эпидемиологическим показателям. Сегодня среди таких показателей рассматривается вопрос количества заболеваний на 100 000 населения за последние 7 дней, загруженность койкофонда в той или иной области, количество тестирований за последнюю неделю, и возможно, коэффициент прироста новых случаев коронавирусной болезни", - объяснил Ляшко.

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