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Новости Коронавирус и карантин
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Массовые мероприятия вернутся одними из последних, - главный санврач Ляшко

Массовые мероприятия вернутся одними из последних, - главный санврач Ляшко

Проведение массовых мероприятий будет разрешено на последних этапах выхода из карантина.

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку это - массовое скопление населения и наибольший риск передачи инфекционной болезни, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемической ситуации", - подчеркнул Ляшко.

По словам главного санврача, в первую очередь рассматривается вопрос введения на территории Украины адаптивного карантина.

"То есть смягчения будут происходить в тех областях, которые будут соответствовать тем или иным эпидемиологическим показателям. Сегодня среди таких показателей рассматривается вопрос количества заболеваний на 100 000 населения за последние 7 дней, загруженность койкофонда в той или иной области, количество тестирований за последнюю неделю, и возможно, коэффициент прироста новых случаев коронавирусной болезни", - объяснил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрешит работать пляжам во время карантина, - главный санврач Ляшко

Автор: 

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КАНЕШНА...нахрена эти МАЙДАНЫ!
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18.05.2020 10:40 Ответить
А роботать кто будет,только о майдане и думаете
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18.05.2020 11:06 Ответить
когда? к следующим выборам??? даже не мечтайте.....
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18.05.2020 10:45 Ответить
Не ну тут понятно, все так хорошо жить стали, что если разрешить то можно и миллионный митинг получить, а так Рабов в Европу продаем, денег разрешили не платить. 500000 рабочих мест пообещали, но найти их нельзя. За многие вещи ведь ответить попросят.
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18.05.2020 10:45 Ответить
Невже в найвеличнішого підгузки закінчуються? Ой-йой! То відправте "Мрію" до Китаю!
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18.05.2020 11:09 Ответить
Заседание ВР является массовым мероприятием или нет?
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18.05.2020 11:48 Ответить
 
 