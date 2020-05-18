Масові заходи повернуться одними з останніх, - головний санлікар Ляшко

Проведення масових заходів буде дозволено на останніх етапах виходу з карантину.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Масові заходи будуть відкриватися одними з останніх, оскільки це - масове скупчення населення і найбільший ризик передачі інфекційної хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Тому масові заходи будемо пропонувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину і тільки після стабілізації епідемічної ситуації", - підкреслив Ляшко.

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За словами головного санлікаря, передовсім розглядається питання запровадження на території України адаптивного карантину.

"Тобто пом'якшення відбуватимуться в тих областях, які будуть відповідати тим чи іншим епідеміологічним показникам. Сьогодні серед таких показників розглядається питання кількості захворювань на 100 000 населення за останні 7 днів, завантаженість ліжкофонду в тій чи іншій області, кількість тестувань за останній тиждень, і можливо, коефіцієнт приросту нових випадків коронавірусної хвороби", - пояснив Ляшко.