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Новини Коронавірус і карантин
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Масові заходи повернуться одними з останніх, - головний санлікар Ляшко

Масові заходи повернуться одними з останніх, - головний санлікар Ляшко

Проведення масових заходів буде дозволено на останніх етапах виходу з карантину.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Масові заходи будуть відкриватися одними з останніх, оскільки це - масове скупчення населення і найбільший ризик передачі інфекційної хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Тому масові заходи будемо пропонувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину і тільки після стабілізації епідемічної ситуації", - підкреслив Ляшко.

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За словами головного санлікаря, передовсім розглядається питання запровадження на території України адаптивного карантину.

"Тобто пом'якшення відбуватимуться в тих областях, які будуть відповідати тим чи іншим епідеміологічним показникам. Сьогодні серед таких показників розглядається питання кількості захворювань на 100 000 населення за останні 7 днів, завантаженість ліжкофонду в тій чи іншій області, кількість тестувань за останній тиждень, і можливо, коефіцієнт приросту нових випадків коронавірусної хвороби", - пояснив Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1511) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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КАНЕШНА...нахрена эти МАЙДАНЫ!
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18.05.2020 10:40 Відповісти
А роботать кто будет,только о майдане и думаете
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18.05.2020 11:06 Відповісти
когда? к следующим выборам??? даже не мечтайте.....
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18.05.2020 10:45 Відповісти
Не ну тут понятно, все так хорошо жить стали, что если разрешить то можно и миллионный митинг получить, а так Рабов в Европу продаем, денег разрешили не платить. 500000 рабочих мест пообещали, но найти их нельзя. За многие вещи ведь ответить попросят.
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18.05.2020 10:45 Відповісти
Невже в найвеличнішого підгузки закінчуються? Ой-йой! То відправте "Мрію" до Китаю!
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18.05.2020 11:09 Відповісти
Заседание ВР является массовым мероприятием или нет?
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18.05.2020 11:48 Відповісти
 
 