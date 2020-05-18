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Новости Коронавирус и карантин
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Крупные ТРЦ нужно открывать после возобновления работы метро, - Кличко

Крупные ТРЦ нужно открывать после возобновления работы метро, - Кличко

Открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Большие торговые центры надо открывать после возобновлением работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - отметил мэр Киева.

По словам Кличко, открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, и такие центры мы сможем открыть", - подытожил Кличко.

Также читайте: Открывать ТРЦ пока опасно, это вопрос эпидемиологической ситуации, - КГГА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25469) Кличко (4635) Метрополитен (1014) трц (57) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Закон о продаже земли был подписан во время тотального карантина.
И теперь должен быть отменён и обсуждён в демократическом порядке.
Не заговаривайте нам зубы ТРЦ и прочей пургой.
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18.05.2020 11:28 Ответить
К открытию метро в городах Украины нужно готовиться очень тщательно.Нужно разнести во времени время начала работы в различных отраслях.Оптовые рынки должны начинать в 5,простые -6 30,Работяги должны начинать в 7,.Вузы техникумы в 7 30,офисы -9 30,ТРЦ и сервисы в 10.Это нужно чтобы снивелировать часы пик, избежать толп сброда.Пока на эту тему ни одна правительственная дворняга не высказалась.А Япония применяет
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18.05.2020 11:37 Ответить
Тащить и не пущать, Держиморда )))
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18.05.2020 12:01 Ответить
 
 