Крупные ТРЦ нужно открывать после возобновления работы метро, - Кличко

Открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Большие торговые центры надо открывать после возобновлением работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - отметил мэр Киева.

По словам Кличко, открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных коронавирусом и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, и такие центры мы сможем открыть", - подытожил Кличко.

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