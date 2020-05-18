Великі ТРЦ потрібно відкривати після відновлення роботи метро, - Кличко

Відкриття ТРЦ відбудеться також у разі зниження кількості хворих на коронавірус і дотримання власниками і відвідувачами торгових центрів суворих правил безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Великі торговельні центри треба відкривати після відновленням роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, й до великих торговельних центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах", – зазначив мер Києва.

За його словами, відкриття ТРЦ відбудеться також за умови зниження кількості хворих на коронавірус та дотримання власниками і відвідувачами торговельних центрів суворих правил безпеки.

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"Ми будемо зважати на динаміку розповсюдження захворювання. Якщо епідемічна ситуація не погіршуватиметься, то відкриття торговельних центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. Сподіваюся, що це відбудеться до кінця травня. Що і метро, і такі центри ми зможемо відкрити", – зазначив Віталій Кличко.