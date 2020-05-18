УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10260 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 782 3

Великі ТРЦ потрібно відкривати після відновлення роботи метро, - Кличко

Великі ТРЦ потрібно відкривати після відновлення роботи метро, - Кличко

Відкриття ТРЦ відбудеться також у разі зниження кількості хворих на коронавірус і дотримання власниками і відвідувачами торгових центрів суворих правил безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Великі торговельні центри треба відкривати після відновленням роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, й до великих торговельних центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах", – зазначив мер Києва.

За його словами, відкриття ТРЦ відбудеться також за умови зниження кількості хворих на коронавірус та дотримання власниками і відвідувачами торговельних центрів суворих правил безпеки.

Також читайте: Масові заходи повернуться одними з останніх, - головний санлікар Ляшко

"Ми будемо зважати на динаміку розповсюдження захворювання. Якщо епідемічна ситуація не погіршуватиметься, то відкриття торговельних центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. Сподіваюся, що це відбудеться до кінця травня. Що і метро, і такі центри ми зможемо відкрити", – зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19405) Кличко (3507) Метрополітен (1414) ТРЦ (295) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закон о продаже земли был подписан во время тотального карантина.
И теперь должен быть отменён и обсуждён в демократическом порядке.
Не заговаривайте нам зубы ТРЦ и прочей пургой.
показати весь коментар
18.05.2020 11:28 Відповісти
К открытию метро в городах Украины нужно готовиться очень тщательно.Нужно разнести во времени время начала работы в различных отраслях.Оптовые рынки должны начинать в 5,простые -6 30,Работяги должны начинать в 7,.Вузы техникумы в 7 30,офисы -9 30,ТРЦ и сервисы в 10.Это нужно чтобы снивелировать часы пик, избежать толп сброда.Пока на эту тему ни одна правительственная дворняга не высказалась.А Япония применяет
показати весь коментар
18.05.2020 11:37 Відповісти
Тащить и не пущать, Держиморда )))
показати весь коментар
18.05.2020 12:01 Відповісти
 
 