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Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук

Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент разрабатывает законопроект об оппозиции.

Об этом заявил Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает Цензор.НЕТ..

"В пятницу, во исполнение распоряжения председателя Верховной Рады, состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции… прошло все очень конструктивно, и приглашаю всех коллег к активному обсуждению", - сказал Стефанчук.

По его словам, институализация отношений коалиции и оппозиции и установление взаимных прав и обязанностей является чрезвычайно важным.

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Автор: 

законопроект (3219) оппозиция (5335) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+6
Делайте на совесть, как для себя, скоро пригодится )))
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18.05.2020 12:05
+5
Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4096
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18.05.2020 11:58
+5
Урра ! Это как раз то что нужно когда пол-страны сидят без работы.
---
За "слугами народа" пора психовозки присылать.
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18.05.2020 11:59
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Не забудьте там прописать, что весь Жопоблок и им сочувствующие должны быть павешаны нахй на каштанах как предатели Родины.
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18.05.2020 11:56 Ответить
как всё просто в Америке - демократы и республиканцы. а у нас - лебедь раком щуку.
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18.05.2020 11:58 Ответить
Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4096
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18.05.2020 11:58 Ответить
Урра ! Это как раз то что нужно когда пол-страны сидят без работы.
---
За "слугами народа" пора психовозки присылать.
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18.05.2020 11:59 Ответить
Нам похер чому пів-Австралії сидять без работи. Закон про опозицію дуже важливий - його баба Юля ще у 2005 терміново обіцяла, а СН завжди виконує обіцянки народу.
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18.05.2020 13:11 Ответить
Я не про Австралию, а про Украину здесь пишу.
А про обещания СН - очень интересно. Они обещали снизить тарифы, поднять пенсии, платить учителям по $ 4000 в месяц; закончить войну и т.д.
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18.05.2020 13:16 Ответить
Про $ 4000 - це порохоботьське перекручування, як і багато іншого. Чи порохоботи так часто говорять брехню, що вже й самі в неї вірять? За рік зроблено немало, але ще багато працювати. До речі пенсії зросли, а тарифи на газ майже вдвічі зменшились (електро і так було дуже дешеве). З Хлом мабуть дійдуть до плану Б - подивимось.
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18.05.2020 16:57 Ответить
>За рік зроблено немало,


Ta ми вже бачимо.
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18.05.2020 17:03 Ответить
Порохоботики не бачать - їх направляють волання зрадоботів-неадекватів.
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18.05.2020 17:47 Ответить
Делайте на совесть, как для себя, скоро пригодится )))
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18.05.2020 12:05 Ответить
а ШО там разрабатывать?
запретить мешать бубочке...))
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18.05.2020 12:08 Ответить
Главная позиция - ж...па.
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18.05.2020 12:10 Ответить
УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ПРИСЛУГИ
Парламент почав розробляти законопроєкт про опозицію, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5891
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18.05.2020 12:12 Ответить
Парламент - це хто? Стефанчук?
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18.05.2020 12:22 Ответить
Помню, помню!
Последний вроде был Черновол, будучи депутатом ПР, не?
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18.05.2020 12:24 Ответить
Ха-ха, большевики разрабатывают закон об оппозиции - уже смешно.
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18.05.2020 13:17 Ответить
коливан, може б ти почав розробляти законопроект про те, як цю мертветчуківську наволоч відправити до *****?
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18.05.2020 15:26 Ответить
Этот закон должны были принять при Порошенко, но была масса более важных дел...
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18.05.2020 15:54 Ответить
 
 