Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент разрабатывает законопроект об оппозиции.

Об этом заявил Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает Цензор.НЕТ..

"В пятницу, во исполнение распоряжения председателя Верховной Рады, состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции… прошло все очень конструктивно, и приглашаю всех коллег к активному обсуждению", - сказал Стефанчук.

По его словам, институализация отношений коалиции и оппозиции и установление взаимных прав и обязанностей является чрезвычайно важным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк