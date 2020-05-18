Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент разрабатывает законопроект об оппозиции.
Об этом заявил Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает Цензор.НЕТ..
"В пятницу, во исполнение распоряжения председателя Верховной Рады, состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции… прошло все очень конструктивно, и приглашаю всех коллег к активному обсуждению", - сказал Стефанчук.
По его словам, институализация отношений коалиции и оппозиции и установление взаимных прав и обязанностей является чрезвычайно важным.
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За "слугами народа" пора психовозки присылать.
А про обещания СН - очень интересно. Они обещали снизить тарифы, поднять пенсии, платить учителям по $ 4000 в месяц; закончить войну и т.д.
Ta ми вже бачимо.
запретить мешать бубочке...))
Последний вроде был Черновол, будучи депутатом ПР, не?