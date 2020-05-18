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Новини
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Парламент почав розробляти законопроєкт про опозицію, - Стефанчук

Парламент почав розробляти законопроєкт про опозицію, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розробляє законопроєкт про опозицію.

Про це заявив Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, на виконання розпорядження голови Верховної Ради, відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію ... Минуло все дуже конструктивно, і запрошую всіх колег до активного обговорення", - сказав Стефанчук.

За його словами, інституалізація відносин коаліції та опозиції та встановлення взаємних прав і обов'язків є надзвичайно важливими.

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Автор: 

законопроєкт (3583) опозиція (292) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+6
Делайте на совесть, как для себя, скоро пригодится )))
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18.05.2020 12:05
+5
Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4096
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18.05.2020 11:58
+5
Урра ! Это как раз то что нужно когда пол-страны сидят без работы.
---
За "слугами народа" пора психовозки присылать.
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18.05.2020 11:59
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Не забудьте там прописать, что весь Жопоблок и им сочувствующие должны быть павешаны нахй на каштанах как предатели Родины.
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18.05.2020 11:56 Відповісти
как всё просто в Америке - демократы и республиканцы. а у нас - лебедь раком щуку.
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18.05.2020 11:58 Відповісти
Парламент начал разрабатывать законопроект об оппозиции, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4096
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18.05.2020 11:58 Відповісти
Урра ! Это как раз то что нужно когда пол-страны сидят без работы.
---
За "слугами народа" пора психовозки присылать.
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18.05.2020 11:59 Відповісти
Нам похер чому пів-Австралії сидять без работи. Закон про опозицію дуже важливий - його баба Юля ще у 2005 терміново обіцяла, а СН завжди виконує обіцянки народу.
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18.05.2020 13:11 Відповісти
Я не про Австралию, а про Украину здесь пишу.
А про обещания СН - очень интересно. Они обещали снизить тарифы, поднять пенсии, платить учителям по $ 4000 в месяц; закончить войну и т.д.
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18.05.2020 13:16 Відповісти
Про $ 4000 - це порохоботьське перекручування, як і багато іншого. Чи порохоботи так часто говорять брехню, що вже й самі в неї вірять? За рік зроблено немало, але ще багато працювати. До речі пенсії зросли, а тарифи на газ майже вдвічі зменшились (електро і так було дуже дешеве). З Хлом мабуть дійдуть до плану Б - подивимось.
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18.05.2020 16:57 Відповісти
>За рік зроблено немало,


Ta ми вже бачимо.
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18.05.2020 17:03 Відповісти
Порохоботики не бачать - їх направляють волання зрадоботів-неадекватів.
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18.05.2020 17:47 Відповісти
Делайте на совесть, как для себя, скоро пригодится )))
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18.05.2020 12:05 Відповісти
а ШО там разрабатывать?
запретить мешать бубочке...))
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18.05.2020 12:08 Відповісти
Главная позиция - ж...па.
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18.05.2020 12:10 Відповісти
УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ПРИСЛУГИ
Парламент почав розробляти законопроєкт про опозицію, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5891
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18.05.2020 12:12 Відповісти
Парламент - це хто? Стефанчук?
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18.05.2020 12:22 Відповісти
Помню, помню!
Последний вроде был Черновол, будучи депутатом ПР, не?
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18.05.2020 12:24 Відповісти
Ха-ха, большевики разрабатывают закон об оппозиции - уже смешно.
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18.05.2020 13:17 Відповісти
коливан, може б ти почав розробляти законопроект про те, як цю мертветчуківську наволоч відправити до *****?
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18.05.2020 15:26 Відповісти
Этот закон должны были принять при Порошенко, но была масса более важных дел...
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18.05.2020 15:54 Відповісти
 
 