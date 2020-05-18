Парламент почав розробляти законопроєкт про опозицію, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розробляє законопроєкт про опозицію.

Про це заявив Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, на виконання розпорядження голови Верховної Ради, відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію ... Минуло все дуже конструктивно, і запрошую всіх колег до активного обговорення", - сказав Стефанчук.

За його словами, інституалізація відносин коаліції та опозиції та встановлення взаємних прав і обов'язків є надзвичайно важливими.

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