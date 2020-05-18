Парламент почав розробляти законопроєкт про опозицію, - Стефанчук
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розробляє законопроєкт про опозицію.
Про це заявив Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю, на виконання розпорядження голови Верховної Ради, відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію ... Минуло все дуже конструктивно, і запрошую всіх колег до активного обговорення", - сказав Стефанчук.
За його словами, інституалізація відносин коаліції та опозиції та встановлення взаємних прав і обов'язків є надзвичайно важливими.
Топ коментарі
+6 _ Новиков
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+5 aquarius580 .
показати весь коментар18.05.2020 11:59
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За "слугами народа" пора психовозки присылать.
А про обещания СН - очень интересно. Они обещали снизить тарифы, поднять пенсии, платить учителям по $ 4000 в месяц; закончить войну и т.д.
Ta ми вже бачимо.
запретить мешать бубочке...))
Последний вроде был Черновол, будучи депутатом ПР, не?