Рада в пятницу заслушает Степанова относительно ситуации с коронавирусом, - Разумков
Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова во время Часа вопросов к правительству 22 мая.
Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков 18 мая во время заседания Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ни одна депутатская фракция или группа не предложила тему для Часа вопросов к правительству. Поэтому, если не возражаете, я предлагаю заслушать министра здравоохранения относительно текущей ситуации борьбы с коронавирусом", - отметил спикер.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий18.05.2020 12:58 Ответить Мне нравится 0
qwer #469759
показать весь комментарий18.05.2020 13:01 Ответить Мне нравится 0
qwer #469759
показать весь комментарий18.05.2020 13:00 Ответить Мне нравится 0
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