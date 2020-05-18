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Новости Коронавирус и карантин
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Рада в пятницу заслушает Степанова относительно ситуации с коронавирусом, - Разумков

Рада в пятницу заслушает Степанова относительно ситуации с коронавирусом, - Разумков

Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова во время Часа вопросов к правительству 22 мая.

Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков 18 мая во время заседания Согласительного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни одна депутатская фракция или группа не предложила тему для Часа вопросов к правительству. Поэтому, если не возражаете, я предлагаю заслушать министра здравоохранения относительно текущей ситуации борьбы с коронавирусом", - отметил спикер.

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Автор: 

ВР (29226) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Ни одна депутатская фракция или группа не предложила тему для Часа вопросов к правительству, счастливое Государство, все поделено вопросов нет.
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18.05.2020 12:58 Ответить
Просто они не знают что спрашивать, у них у всех мозги куриные.
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18.05.2020 13:01 Ответить
Похоже фундаменталисты Иг оживились и призвали своих заразившихся короновирусов сторонников заразить как можно больше кафиров / неверных, объявив, что Коронавирус - солдат Аллаха. Хорошо Украине хватило ума не вляпаться в ближневосточные разборки, как Порох вляпался в президентские в США.
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18.05.2020 13:00 Ответить
 
 