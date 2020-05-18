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Новини Коронавірус і карантин
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Рада в п'ятницю заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусом, - Разумков

Рада в п'ятницю заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусом, - Разумков

Верховна Рада планує заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час Години запитань до уряду 22 травня.

Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков 18 травня під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодна депутатська фракція або група не запропонувала тему для Години запитань до уряду. Тому, якщо не заперечуєте, я пропоную заслухати міністра охорони здоров'я щодо поточної ситуації боротьби з коронавірусом", - зазначив спікер.

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Автор: 

ВР (14941) карантин (18172) Степанов Максим (2196) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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"Ни одна депутатская фракция или группа не предложила тему для Часа вопросов к правительству, счастливое Государство, все поделено вопросов нет.
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18.05.2020 12:58 Відповісти
Просто они не знают что спрашивать, у них у всех мозги куриные.
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18.05.2020 13:01 Відповісти
Похоже фундаменталисты Иг оживились и призвали своих заразившихся короновирусов сторонников заразить как можно больше кафиров / неверных, объявив, что Коронавирус - солдат Аллаха. Хорошо Украине хватило ума не вляпаться в ближневосточные разборки, как Порох вляпался в президентские в США.
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18.05.2020 13:00 Відповісти
 
 