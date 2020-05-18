Рада в п'ятницю заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусом, - Разумков

Верховна Рада планує заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час Години запитань до уряду 22 травня.

Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков 18 травня під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодна депутатська фракція або група не запропонувала тему для Години запитань до уряду. Тому, якщо не заперечуєте, я пропоную заслухати міністра охорони здоров'я щодо поточної ситуації боротьби з коронавірусом", - зазначив спікер.

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