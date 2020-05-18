Рада в п'ятницю заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусом, - Разумков
Верховна Рада планує заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час Години запитань до уряду 22 травня.
Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков 18 травня під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодна депутатська фракція або група не запропонувала тему для Години запитань до уряду. Тому, якщо не заперечуєте, я пропоную заслухати міністра охорони здоров'я щодо поточної ситуації боротьби з коронавірусом", - зазначив спікер.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар18.05.2020 12:58 Відповісти Мені подобається 0
qwer #469759
показати весь коментар18.05.2020 13:01 Відповісти Мені подобається 0
qwer #469759
показати весь коментар18.05.2020 13:00 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль