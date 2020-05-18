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Новости Коронавирус и карантин
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70 тыс. защитных костюмов для медиков сегодня отправят в регионы, - Степанов

70 тыс. защитных костюмов для медиков сегодня отправят в регионы, - Степанов

Уже начато заключение контрактов на закупку средств защиты от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявили на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса.

В Минздраве сообщили, что 14 областей уже полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни. В то же время регионы начали выплаты доплат за апрель.

Профильное министерство уже начало заключение контрактов на закупку средств защиты от коронавируса.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, также сегодня в регионы отправят более 70 тыс. костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 23 ребенка и 81 медик, всего - 1 324 ребенка и 3 650 медработников, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1513) Офис Президента (1794) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Отобрали у одних зарплату и отдали другим. Уже даже надоело издеваться над этой дебильной властью.
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18.05.2020 13:02
+1
А сделать и написать что костюмы уже в регионах, слабо? Постоянно то сегодня отправят, то завтра получат, не успевают поди через прокладки прогонять, обьемы кэша большие, уморились?
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18.05.2020 13:10
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Це що кожного дня про ці 14% теревенити будут !!)))
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18.05.2020 13:01 Ответить
Отобрали у одних зарплату и отдали другим. Уже даже надоело издеваться над этой дебильной властью.
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18.05.2020 13:02 Ответить
Невыплата заработной платы медицинским работникам на апрель составляет 3.51 млрд. гривен. С@ки, других слов нет
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18.05.2020 13:07 Ответить
Ла ла ла а регионах нечего нету
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18.05.2020 13:06 Ответить
А сделать и написать что костюмы уже в регионах, слабо? Постоянно то сегодня отправят, то завтра получат, не успевают поди через прокладки прогонять, обьемы кэша большие, уморились?
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18.05.2020 13:10 Ответить
А в это время в Харькове сотрудники скорой объявили забастовку(((
Кто-же у нас врет???????
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18.05.2020 13:21 Ответить
Цікаво, а скільки наварили зелені Мародьори на одноразовому китайському гівні. Степашка балаболив що вони супер пупер ні воду, ні пару,ні бактерію ні вірус не пропускають а всі шви клеєні, цікаво чи не скотчем.
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18.05.2020 14:37 Ответить
А зачем? У нас же уже лечить некого. Карантин снимают - все здоровы!
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18.05.2020 15:55 Ответить
Просто в эпицентре этот товар спросом не пользовался, а бабки в бюджете ещё есть))(
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18.05.2020 19:15 Ответить
 
 