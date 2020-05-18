70 тыс. защитных костюмов для медиков сегодня отправят в регионы, - Степанов

Уже начато заключение контрактов на закупку средств защиты от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявили на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса.

В Минздраве сообщили, что 14 областей уже полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни. В то же время регионы начали выплаты доплат за апрель.

Профильное министерство уже начало заключение контрактов на закупку средств защиты от коронавируса.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, также сегодня в регионы отправят более 70 тыс. костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 23 ребенка и 81 медик, всего - 1 324 ребенка и 3 650 медработников, - Степанов