70 тис. захисних костюмів для медиків сьогодні відправлять у регіони, - Степанов
Решта областей розрахуються найближчими днями. Водночас регіони почали виплати доплат за квітень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявили на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусу.
Профільне міністерство вже почало укладання контрактів на закупівлю засобів захисту від коронавірусу.
За словами глави МОЗ Максима Степанова, також сьогодні в регіони відправлять понад 70 тис. костюмів біологічного захисту для медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.
Топ коментарі
+1 18c49ed2
показати весь коментар18.05.2020 13:02
+1 Александр Иванов #442761
показати весь коментар18.05.2020 13:10
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