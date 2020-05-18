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Новини Коронавірус і карантин
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70 тис. захисних костюмів для медиків сьогодні відправлять у регіони, - Степанов

70 тис. захисних костюмів для медиків сьогодні відправлять у регіони, - Степанов

Решта областей розрахуються найближчими днями. Водночас регіони почали виплати доплат за квітень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявили на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусу.

Профільне міністерство вже почало укладання контрактів на закупівлю засобів захисту від коронавірусу.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, також сьогодні в регіони відправлять понад 70 тис. костюмів біологічного захисту для медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.

Також читайте: МОЗ пропонує підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) лікарі (1285) Офіс Президента (2019) зарплата (2236) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
Отобрали у одних зарплату и отдали другим. Уже даже надоело издеваться над этой дебильной властью.
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18.05.2020 13:02
+1
А сделать и написать что костюмы уже в регионах, слабо? Постоянно то сегодня отправят, то завтра получат, не успевают поди через прокладки прогонять, обьемы кэша большие, уморились?
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18.05.2020 13:10
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Це що кожного дня про ці 14% теревенити будут !!)))
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18.05.2020 13:01 Відповісти
Отобрали у одних зарплату и отдали другим. Уже даже надоело издеваться над этой дебильной властью.
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18.05.2020 13:02 Відповісти
Невыплата заработной платы медицинским работникам на апрель составляет 3.51 млрд. гривен. С@ки, других слов нет
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18.05.2020 13:07 Відповісти
Ла ла ла а регионах нечего нету
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18.05.2020 13:06 Відповісти
А сделать и написать что костюмы уже в регионах, слабо? Постоянно то сегодня отправят, то завтра получат, не успевают поди через прокладки прогонять, обьемы кэша большие, уморились?
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18.05.2020 13:10 Відповісти
А в это время в Харькове сотрудники скорой объявили забастовку(((
Кто-же у нас врет???????
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18.05.2020 13:21 Відповісти
Цікаво, а скільки наварили зелені Мародьори на одноразовому китайському гівні. Степашка балаболив що вони супер пупер ні воду, ні пару,ні бактерію ні вірус не пропускають а всі шви клеєні, цікаво чи не скотчем.
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18.05.2020 14:37 Відповісти
А зачем? У нас же уже лечить некого. Карантин снимают - все здоровы!
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18.05.2020 15:55 Відповісти
Просто в эпицентре этот товар спросом не пользовался, а бабки в бюджете ещё есть))(
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18.05.2020 19:15 Відповісти
 
 