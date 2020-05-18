70 тис. захисних костюмів для медиків сьогодні відправлять у регіони, - Степанов

Решта областей розрахуються найближчими днями. Водночас регіони почали виплати доплат за квітень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявили на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусу.

Профільне міністерство вже почало укладання контрактів на закупівлю засобів захисту від коронавірусу.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, також сьогодні в регіони відправлять понад 70 тис. костюмів біологічного захисту для медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.

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